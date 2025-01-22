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Clima

Que calor é esse?

Em meio aos eventos de ondas de calor e períodos de baixa umidade, ao longo de 2024, municípios brasileiros lançaram mão de medidas de resiliência climática, como a instalação de tendas públicas de hidratação e nebulização para a população

Públicado em 

21 jan 2025 às 22:30
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

O ano de 2024 ficou marcado como o mais quente da história, refletindo os impactos do aquecimento global em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. O calor excessivo e persistente afetou severamente a população, os ecossistemas e a economia do país.
Entre os principais efeitos, destacou-se a intensificação das secas, notadamente nas regiões Norte e Nordeste, o que comprometeu a agricultura e a segurança alimentar. A escassez de chuvas prejudicou culturas essenciais como milho e soja, resultando em perdas econômicas substanciais para o agronegócio.
Já no Sudeste e Sul, as altas temperaturas favoreceram o surgimento de ondas de calor e incêndios florestais, causando destruição em biomas como a Mata Atlântica e o Cerrado. Além dos danos ambientais, esses eventos afetaram a qualidade do ar e sobrecarregaram o sistema de saúde com o aumento de problemas respiratórios.

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A crise hídrica também se agravou em 2024, com a diminuição dos níveis de rios e reservatórios, a exemplo do São Francisco. Essa escassez prejudicou o abastecimento de água potável e a geração de energia, resultando em tarifas mais altas e aumentando o custo de vida no país.
O calor extremo teve impactos diretos na saúde pública, elevando casos de desidratação, insolação e agravamento de doenças cardiovasculares, especialmente entre crianças e idosos. O sistema público de saúde enfrentou dificuldades para atender à crescente demanda causada pelas condições climáticas adversas.
Em meio aos eventos de ondas de calor e períodos de baixa umidade, ao longo de 2024, municípios brasileiros lançaram mão de medidas de resiliência climática, como a instalação de tendas públicas de hidratação e nebulização para a população.
Sensação térmica, calor, temperatura
Sensação térmica, calor, temperatura Crédito: Freepik
O cenário de 2024 destaca a necessidade urgente de políticas públicas eficazes para ampliar as estratégias de resiliência climática, bem como para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. É fundamental promover práticas sustentáveis, conservar os biomas e ampliar o uso de energias renováveis para reduzir os danos ambientais e proteger as futuras gerações.
A cooperação entre governo, setor privado e sociedade civil é essencial para implementar medidas concretas e eficazes. Somente com esse trabalho integrado e cooperativo será possível diminuir a vulnerabilidade do Brasil frente às mudanças climáticas e assegurar um futuro mais equilibrado e sustentável.

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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