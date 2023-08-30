Por que o ES é o 10° estado mais competitivo do país

O Espírito Santo é o décimo estado brasileiro mais competitivo, de acordo com o ranking de competividade do Centro de Liderança Pública (CLP) 2023. Houve avanço em 8 dos 10 pilares considerados para calcular as notas do citado ranking na comparação 2022 e 2023. Nos pilares de I) Infraestrutura e II) Solidez Fiscal, o Espírito Santo se destacou com o segundo melhor desempenho entre as Unidades da Federação (UFs).

Na Infraestrutura, o estado alcançou o primeiro lugar no indicador de acesso à energia elétrica. Em Solidez Fiscal, permanecemos no topo do ranking na 2º posição, evidenciando os melhores indicadores de gasto com pessoal e poupança corrente. Na III) Eficiência da Máquina Pública, o ES foi medalha de ouro no índice de transparência. Em IV) Sustentabilidade Ambiental o Espírito Santo evidenciou os melhores indicadores de transparência das ações de combate ao desmatamento e de velocidade de desmatamento.

O estado também melhorou indicadores nos pilares de V) Capital Humano, VI) Inovação, VII) Segurança Pública, VIII) Sustentabilidade Social e IX) Potencial de Mercado. Nessa última dimensão, o Espírito Santo melhorou uma posição na comparação com as outras UFs, ficando na 25ª classificação. Isso indica que o ES tem um caminho para percorrer e fortalecer seu potencial de mercado.

Ao mesmo tempo, vale ressaltar que o CLP considera no mencionado pilar o indicador do Produto Interno Bruto (PIB) em valores monetários. Como o ES apresenta o 14º maior PIB do país, o mesmo tende ficar configurado em uma posição intermediária na lista de UFs. Nesse caso, seria mais adequado o CLP utilizar a medida de PIB per capita para aprimorar o Ranking de Competitividade.

Na X) Educação o Espírito Santo perdeu uma posição, ficando em 9º lugar. Esse foi o resultado da diminuição das seguintes medidas: índice de oportunidade da educação, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) ponderado pelo número de matrículas de todos os níveis de Ensino e de toda a rede (pública e privada), taxas de frequências líquidas dos ensinos fundamental e médio e taxa de atendimento do ensino infantil.

Como é possível perceber, o Ranking de Competitividade dos Estados considera indicadores que dependem dos esforços dos governos federal, estaduais e municipais, poderes executivo, legislativo e judiciário e setores produtivos. Insta salientar que como todo indicador sintético o mencionado ranking apresenta limitações metodológicas.