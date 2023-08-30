Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking nacional

Por que o ES é o 10° estado mais competitivo do país

Estado avançou em 8 dos 10 pilares considerados para calcular as notas do ranking de competividade do Centro de Liderança Pública (CLP) 2023

Públicado em 

30 ago 2023 às 00:20
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

O Espírito Santo é o décimo estado brasileiro mais competitivo, de acordo com o ranking de competividade do Centro de Liderança Pública (CLP) 2023. Houve avanço em 8 dos 10 pilares considerados para calcular as notas do citado ranking na comparação 2022 e 2023. Nos pilares de I) Infraestrutura e II) Solidez Fiscal, o Espírito Santo se destacou com o segundo melhor desempenho entre as Unidades da Federação (UFs).
Na Infraestrutura, o estado alcançou o primeiro lugar no indicador de acesso à energia elétrica. Em Solidez Fiscal, permanecemos no topo do ranking na 2º posição, evidenciando os melhores indicadores de gasto com pessoal e poupança corrente. Na III) Eficiência da Máquina Pública, o ES foi medalha de ouro no índice de transparência. Em IV) Sustentabilidade Ambiental o Espírito Santo evidenciou os melhores indicadores de transparência das ações de combate ao desmatamento e de velocidade de desmatamento.
O estado também melhorou indicadores nos pilares de V) Capital Humano, VI) Inovação, VII) Segurança Pública, VIII) Sustentabilidade Social e IX) Potencial de Mercado. Nessa última dimensão, o Espírito Santo melhorou uma posição na comparação com as outras UFs, ficando na 25ª classificação. Isso indica que o ES tem um caminho para percorrer e fortalecer seu potencial de mercado.

Veja Também

ES segue na 10ª posição em ranking de competitividade

ZPE de Aracruz tem tudo para alavancar a competitividade do ES

Brasil cai pela 3ª vez consecutiva no ranking da competitividade

Ao mesmo tempo, vale ressaltar que o CLP considera no mencionado pilar o indicador do Produto Interno Bruto (PIB) em valores monetários. Como o ES apresenta o 14º maior PIB do país, o mesmo tende ficar configurado em uma posição intermediária na lista de UFs. Nesse caso, seria mais adequado o CLP utilizar a medida de PIB per capita para aprimorar o Ranking de Competitividade.
Na X) Educação o Espírito Santo perdeu uma posição, ficando em 9º lugar. Esse foi o resultado da diminuição das seguintes medidas: índice de oportunidade da educação, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) ponderado pelo número de matrículas de todos os níveis de Ensino e de toda a rede (pública e privada), taxas de frequências líquidas dos ensinos fundamental e médio e taxa de atendimento do ensino infantil.
Como é possível perceber, o Ranking de Competitividade dos Estados considera indicadores que dependem dos esforços dos governos federal, estaduais e municipais, poderes executivo, legislativo e judiciário e setores produtivos. Insta salientar que como todo indicador sintético o mencionado ranking apresenta limitações metodológicas.
Os resultados apurados pelo ranking do CLP demonstram que o ES está entre os 10 estados mais competitivos do Brasil e devem ser tomados como referência para que o estado como um todo melhore seu desempenho em todos os pilares da competitividade.

Pablo Lira

É doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo, pesquisador do Instituto Jones dos Santos Neves e professor da UVV. Escreve às quartas

Tópicos Relacionados

espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Não vou botar você no paredão', afirma Samira para Juliano Floss
Imagem de destaque
Prova do Anjo e formação de Paredão: o que acontece nesta sexta no BBB 26
Imagem de destaque
Chaiany come comida do VIP e toma punição gravíssima

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados