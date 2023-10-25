O Espírito Santo é hoje um porto seguro para atração de investimentos

De acordo com estudo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , o Espírito Santo deve receber mais de R$ 65,8 bilhões em investimentos até o ano de 2027. O monitoramento realizado pelo IJSN contabiliza projetos públicos e privados anunciados para o período de 2022 a 2027, com valores individuais superiores a R$ 1 milhão.

O montante atual registrou um crescimento de 31,5% em comparação à carteira de investimentos relativa ao período de 2021-2026. Do total de R$ 65,8 bilhões, 61,7% já se encontram em execução e 38,3% se enquadram na condição de oportunidade. Do montante de empreendimentos anunciados, 82,2% se caracterizam como implantação e 17,8% se enquadram como expansão.

São valores de investimentos em vários segmentos, tais como construção (49,5%), indústrias extrativas (27,3%), indústrias de transformação (13,7%), eletricidade e gás (1,0%), saneamento básico (0,3%), comércio, serviço e administração pública (8,2%), dentre outros. Quando considerado o tipo de capital empregado nos empreendimentos se constata que 65,9% vem de capital privado nacional. Na sequência se destacam os capitais público (23,5%), capital misto (8,5%) e estrangeiro (2,1%).

Ao todo são 981 projetos distribuídos nas dez microrregiões e nos 78 municípios capixabas. Ocorreu um aumento de 36,8% no número de projetos da carteira do período anterior. A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) concentra 47,9% dos valores de empreendimentos anunciados. A maioria dos valores de investimentos anunciados (52,1%) está localizada nas microrregiões não metropolitanas, com destaque para o Litoral Sul (24,4%), Rio Doce (14,6%), Nordeste (5,0%) e Central Sul (2,5%).

Nos últimos anos o Espírito Santo se consolidou como o Estado mais transparente do Brasil, com equilíbrio das contas públicas conjugado com responsabilidade social traduzida por meio de políticas públicas efetivas. Como exemplo podemos citar o QualificarES, ampliação das Escolas de Tempo Integral, Bolsa Capixaba, Centro de Referência das Juventudes, programa Estado Presente, CNH Social e Nossa Bolsa.

Além disso, o ES vem apresentando crescimento econômico combinado com saldos históricos na geração de empregos. O território capixaba conta com mecanismos estratégicos para o impulsionamento e fixação de negócios em suas microrregiões, a saber, Fundo Soberano, Fundo Cidades, Invest, Compete-ES, área de influência da Sudene, entre outros.