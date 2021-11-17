Espírito Santo tem maior saldo de empregos da última década

No ano de 2018, o saldo voltou a ser positivo, com cerca de 17 mil postos. Naquele período, o estoque estava em 721 empregos. Em 2019, o Estado alcançou o melhor resultado dos últimos seis anos, com saldo de mais de 19 mil postos de trabalho. O estoque manteve crescimento, chegando a aproximadamente 740 mil vagas preenchidas.

Insta salientar que a partir daquele ano o governo federal realizou alguns aprimoramentos na base de dados e expandiu a sistematização das informações por meio do novo Caged.

Finalizando nossa análise sobre a série histórica do mercado de trabalho capixaba, chegamos ao atual ano de 2021. De janeiro a setembro, o Estado acumula saldo superior a 45 mil postos de trabalho, melhor resultado nos últimos dez anos! Além disso, com um estoque de mais de 787 mil empregos registrados até setembro, o Espírito Santo também tem condições de superar o recorde de 794 mil postos computados em 2014. A combinação da gestão de risco da pandemia com a ampliação da vacinação no território capixaba está possibilitando melhorias significativas no mercado de emprego e ampliando oportunidades socioeconômicas.