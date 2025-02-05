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Tecnologia

DeepSeek e ChatGPT: decifra-me ou te devoro

Decidi me distrair um pouco e entrar nessa onda, que pode ser apelidada como o teste da IA diante da Esfinge

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 01:30

Públicado em 

05 fev 2025 às 01:30
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

lançamento da Inteligência Artificial (IA) chinesa, a DeepSeek, é o assunto que vem dominado as discussões entre especialistas nesse início de ano no mundo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).
Segundo esses especialistas, a IA chinesa teve um custo de desenvolvimento bem inferior ao seu principal concorrente, o ChatGPT, da empresa estadunidense Open AI. Ambas as tecnologias possuem as funcionalidades de chatbot (robô de conversa, em tradução livre para o português), entretanto a IA da China possui código fonte aberto, o que possibilita aprimoramentos colaborativos por outros desenvolvedores.
Nas últimas semanas, uma guerra informacional foi estabelecida na busca de testar e destacar as potencialidades e fraquezas das inteligências artificiais dos Estados Unidos e da China.
Chatbots estão revolucionando atendimento na Grande Vitória
Chatbots Crédito: Shutterstock
O programa Fantástico da TV Globo, no último domingo, testou se o ChatGPT e o DeepSeek eram capazes de descrever pessoas famosas, como a figura icônica do carnaval brasileiro, Neguinho da Beija-Flor. O resultado da IA dos Estados Unidos trouxe informações corretas, porém o chatbot chinês apresentou algumas inconsistências, como ter registrado equivocadamente que o sambista e intérprete musical é mestre de bateria de escola de samba. Neguinho da Beija-Flor achou engraçado esse equívoco básico. Ninguém melhor para analisar esses resultados do que a própria pessoa alvo da pesquisa, não é mesmo?
Decidi me distrair um pouco e entrar nessa onda, que pode ser apelidada como o teste da IA diante da Esfinge. “Decifra-me ou te devoro”, esse era o enigma que a Esfinge de Tebas lançava sobre os viajantes que passavam por ela, de acordo com a mitologia.
Longe de ser tão famoso como o nosso Neguinho da Beija-Flor, realizei esse teste básico, no último dia 3 de janeiro, com as versões gratuitas do ChatGPT e DeepSeek a partir da seguinte pergunta: Quem é Pablo Lira, Diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)?
O ChatGPT apresentou um resultado bem organizado trazendo minha formação acadêmica e atuação profissional, inclusive listando as fontes de onde tirou os dados. Também trouxe informações recentes, como por exemplo: “Em reconhecimento ao seu trabalho, Pablo Lira foi homenageado com o Prêmio Capixaba de Valor em dezembro de 2024. Recentemente, ele destacou a importância do IJSN ao longo de seus 50 anos de história, enfatizando a contribuição da instituição para o aprimoramento de políticas públicas por meio de dados precisos e soluções assertivas.” Além disso, a consulta ao ChatGPT apresentou fotos minhas e contatos profissionais e de redes sociais.
Enquanto isso, o DeepSeek retornou um resultado mais sintético sobre minha atuação profissional, sem especificar as fontes das informações. Em relação à minha formação acadêmica, a IA chinesa foi genérica ao afirmar que: “Embora detalhes específicos sobre sua formação acadêmica e trajetória profissional não estejam amplamente divulgados, é comum que profissionais em cargos como o de diretor de um instituto de pesquisas tenham formação em áreas como economia, administração pública, estatística ou ciências sociais, além de experiência em gestão de projetos e análise de dados”. Insta salientar que essas informações são facilmente acessadas na base oficial da Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

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De forma complementar, o DeepSeek concluiu que: “Pablo Lira tem sido reconhecido por sua contribuição para o fortalecimento do IJSN como uma instituição de referência em pesquisas e estudos técnicos no Espírito Santo. Seu trabalho tem impacto direto na formulação de políticas públicas que visam ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida no estado. Para mais informações sobre Pablo Lira, recomendo consultar o site oficial do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) ou suas redes sociais profissionais, como o LinkedIn, onde é possível encontrar detalhes sobre sua trajetória e projetos.”
Diante dos pontos aqui analisados, tenho que fazer coro com o lendário Neguinho da Beija-Flor e apontar que o ChatGPT se saiu melhor nesse teste da IA diante da Esfinge. Recomendo ao leitor realizar o teste e construir a própria avaliação do desempenho dos chatbots das Inteligências Artificiais.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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