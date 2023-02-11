O impacto da política monetária sob pressão

Retórica ou não, o certo é que essas falas de Lula acabam tumultuando o já fluido e inseguro horizonte de expectativas. E pelo que bem sabemos, são as expectativas que orientam as decisões no dia a dia do mercado e também das pessoas quanto a questões de natureza econômica. Nesta semana, por exemplo, o mercado já registrou expectativas de inflação e juros em alta e o ambiente em geral acabou pressionando o dólar para cima . Todos esses movimentos funcionam como inibidores do crescimento econômico.

A taxa Selic é alta? Sem dúvida, é extraordinariamente elevada, principalmente tendo em vista o que gera de ganho real, que é fantástico, aos rentistas, e também seguro. O Brasil é hoje o país com maior taxa de juro real do planeta terra. Uma taxa tão convidativa que deixa muitos empresários na dúvida na hora de decidir colocar seu dinheiro valer-se de financiamentos para suportar seus investimentos produtivos. Ser rentista tornou-se mais confortável do que o risco da economia real.

Esse ataque de Lula à Selic, que naturalmente bate no Banco Central, e acabou personalizada no seu presidente, Roberto Campos Neto, é bom lembrar, tem início com uma sua fala de contestação da meta de inflação. Segundo ele, a meta definida pelo Banco Central estaria inclusive abaixo de taxas de inflação observadas em países desenvolvidos como o próprio Estados Unidos e Alemanha. O que não se justificaria para o caso do Brasil, segundo ele. Era a sinalização para se chegar à Selic, ao Banco Central e agora ao seu presidente, que fica no cargo até 2024.

Percebe-se no governo, especialmente na ala mais à esquerda, que há quem defenda uma meta de inflação mais elevada. O que por consequência demandaria uma política monetária mais condescendente. Que está dificultada no momento pela condição de autonomia do Banco Central.