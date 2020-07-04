"Toda partida, ou toda separação, é uma operação psíquica complexa e fundante, ao mesmo tempo, porque sempre se trata de uma reconstrução" Crédito: Freepik

Uma vez dentro da concha sagrada que é a placenta, só existe uma possibilidade: partir. Sair, ganhar o mundo, descobrir a vida, enfim. Imagine que para um bebê nascer é preciso um primeiro golpe, um ataque àquela estrutura que o acolheu, protegeu e nutriu por nove meses a fio. O chute na parede no útero da mãe é um impulso automático, necessário, para ser parido. Uma ajuda, uma escolha pela vida de si mesmo.

Mas, como bem se sabe, depois do rompimento deste primeiro elo fundamental, o que se apresenta na vida é uma série de consecutivos rompimentos. Porque, quer queira, quer não, são as partidas que nos constituirão. Lembra? Depois de nascer acontece quase uma segunda gestação, porque amamentar é um elo de nutrição afetiva, constitutiva, libidinosa, amorosa e vital, para além dos orifícios –– bicos dos peitos, boca, olhos, narizes –– um retorno à simbiose, ao fusionamento, é tão intensa, que confunde absolutamente. De modo de partir, separar, tornar-se fundamental, novamente.

Novo ataque, involuntário. Pode ser uma mordidinha no bico do peito, pode ser um desinteresse súbito, pode ser de inúmeras maneiras. Fato é que na medida em nos reconhecemos separados do grande outro –– esse que nos apresenta a nós mesmos usando o espelho –– engatinhamos, ficamos de pé sozinhos e descobrimos a linguagem. Depois balbuciamos as primeiras vontades e, pouco a pouco, descobrimos que estamos partidos de fato: eis a dolorida e fundamental fórmula do crescimento.

"Estou mas não estou no outro..." –– diz a psicanálise.

E assim são também todos os outros relacionamentos. Uma tentativa de novo fusionamento, uma fantasia real, libidinosa, vital, maravilhosa (ou não) que transfira ao outro o núcleo do indizível sobre mim mesmo. Uma nova tentativa de atualizar a mecânica que dirige ao outro a possibilidade de revelação de algo sobre mim. Acontece que, como bem sabemos, eis a raiz da angústia. Porque aquilo que se revela de mim, encosta no insuportável de mim. De modo que quanto mais profunda a relação, mais dolorida a revelação do anti-ideal de eu. Puxado mesmo.

Razão pela qual toda partida, ou toda separação, é uma operação psíquica complexa e fundante, ao mesmo tempo, porque sempre se trata de uma reconstrução. Um trabalho do lado de dentro. Uma reparação de nós para nós mesmos. Uma re-invenção do simbólico. Um lamber de ferida em nome do amor a própria sobrevivência.

Dito isso, chego ao ponto: precisamos desenvolver a disposição e a habilidade para partir sem grandes estragos. Sem destruir os navios, sem incendiar a própria morada. E perceber o quanto antes que a lógica da vingança é uma perda de energia e de tempo. Da mesma forma, recalcar os sentimentos também não dá certo; moralizar ou julgar os afetos tampouco resolve.