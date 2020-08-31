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Rumos da economia

Pandemia e escândalo desfiguraram a agenda de Guedes

Janela de oportunidade para privatizações e para algumas reformas microeconômicas foi fechada, pelo menos no curto prazo. Além disso, efeitos do escândalo no clã familiar de Bolsonaro e a aproximação com o centrão se manifestam agora

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 05:00

Públicado em 

31 ago 2020 às 05:00
Marcus André Melo

Colunista

Marcus André Melo

Paulo Guedes, ministro da Economia
Paulo Guedes, ministro da Economia Crédito: Alan Santos/PR
Argumentei neste espaço quando a pandemia chegou que ela representava um choque exógeno no sistema político alterando os preços relativos das questões da agenda pública: os temas que levaram Bolsonaro à Presidência (segurança pública, corrupção, costumes) seriam eclipsados e o reformismo fiscal e econômico sairia da pauta. E que as questões fiscais adquiririam significado inteiramente novo face ao imperativo de expansão brutal do gasto.
O resultado líquido disso tudo é que "o ativo Guedes" perdeu valor.
O que efetivamente se seguiu não divergiu do script: a pandemia inviabilizou a agenda maximalista de Guedes e a debandada de membros de sua equipe é o melhor sinalizador disso. A janela de oportunidade para as privatizações foi fechada, pelo menos no curto prazo. Idem para algumas reformas microeconômicas. Mas ela não é o único fator: os efeitos do escândalo no clã familiar e a aproximação com o centrão eram previsíveis e se manifestam agora.
De antídoto anticaos social a sustentáculo da popularidade, o auxílio emergencial (cujo custo chega a 8,5% do PIB) revelou-se ex post crucial para a sustentação política do governo. Assim pandemia e escândalo desfiguraram a agenda Guedes; convertem o czar da economia em Torquemada do gasto muito além do papel que ministros da Fazenda normalmente cumprem. Sua agenda tornou-se inteiramente reativa: como o centroavante que decide o jogo que passa a jogar como zagueiro.

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Muitos analistas parecem acreditar que Guedes é –no jargão– um jogador sincero e não estratégico: ou seja, suas propostas expressariam a sua preferência, e não um lance em um jogo de barganha de várias rodadas. O debate sobre o auxílio e a Renda Brasil tem sido marcado por certa ingenuidade interpretativa: o teatro montado sobre desavenças entre ministro e Executivo não é crível.
A expansão do gasto e sua sustentabilidade do ponto de vista dinâmico torna-se assim a questão central. Dois fatores, no entanto, mitigam o custo reputacional quando governos fazem dívida. O mais importante é que virtualmente todos os governos estão fazendo o mesmo.
Em segundo lugar, ele se dá sob a batuta de um ministro notoriamente avesso à expansão do gasto. Aqui observamos o "efeito Nixon goes to China", pelo qual apenas um anticomunista raivoso pode se aproximar da China sem demonstrar estar fazendo concessões.
No limite admitindo-se que Guedes permaneça, um eventual abandono do teto de gastos (via PEC excluindo o Renda Brasil do limite) terá custos importantes, mas menos desastrosos que ocorreria na ausência daquelas duas condições. Mesmo como rainha da Inglaterra o Guedes ainda é útil.

Marcus André Melo

É professor da Universidade Federal de Pernambuco e ex-professor visitante da Universidade de Yale.

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