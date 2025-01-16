Meta, mentira e metamentira: com o perdão do trocadilho

Ao falar de “metamentira”, com o enorme perdão do trocadilho, gostaria de tratar de duas coisas diferentes.

A primeira, a suposta mentira da Meta (empresa fundada por Mark Zuckerberg e dona do Facebook e WhatsApp), a qual estaria enganando a população ao adotar o sistema de “notas da comunidade”, em substituição a agências oficiais de “checagem de fatos”, o que haveria de propiciar a disseminação da mentira e do discurso de ódio nas redes sociais.

A segunda, a mentira a respeito da mentira. Portanto, a metamentira daqueles que, ao criticarem o compromisso da Meta em combater as fakenews, acabaram alterando a verdade dos fatos e disseminando inverdades na mídia tradicional e na rede social.

A Meta está sendo acusada de fomentar a mentira, “fakenews” na internet, ao encerrar antigo sistema de verificação de fatos, mediante a contratação de agências compostas de jornalistas e outros especialistas, por um sistema de verificação coletivo de veracidade, mediante “notas da comunidade”, a exemplo da rede social X (ex-Twitter).

Neste novo sistema, a verdade não passaria pelo crivo de profissionais e de corpos editoriais que decidiriam o que é verdade e o que é mentira, mas de um conjunto de manifestações espontâneas de usuários, devidamente tratados por linguagem computacional e uma forma automática de verificação.

A acusação foi no sentido de que essa medida representaria um descompromisso absoluto com a verdade, por parte da empresa Meta e de seu fundador, Mark Zuckerberg.

E o argumento assim se sucedeu: falou-se que as “notas da comunidade” permitiriam a propagação da desinformação, a exemplo do que ocorreria com a rede X, pois tal sistema seria restritivo e somente admitiria participação de assinantes-pagantes, excluindo a maior parte dos usuários e permitindo a manipulação dos fatos com maior facilidade.

O problema é que a afirmação sobre a mentira é uma desinformação. A crítica no sentido de que Zuckerberg estaria fomentando a disseminação de fakenews veio, ela própria, com uma fakenews.

E ironicamente a grande maioria das pessoas somente teve acesso à verdade dos fatos ao ler as “notas da comunidade” da rede social “X”, as quais esclareceram que o sistema de checagem daquela rede social é acessível a todos, usuários pagantes ou não. E que, portanto, seria inexistente a restrição mencionada.

Em suma: a mentira propagada, a respeito da propagação da mentira, foi impedida exatamente pelo sistema que visava a criticar, por supostamente permitir o espalhamento da mentira.

Não se está aqui a defender X, Meta, notas da comunidade, nem acionista ou CEO de qualquer dessas empresas. Tampouco se está a atribuir necessariamente a intenção a ninguém de propagar mentira ou mentir a respeito do X, Meta ou notas de comunidade.

CEO da Meta, Mark Zuckerberg Crédito: Reuters/Folhapress

Há de tudo. Há os que mentem, há os que se equivocam a respeito da verdade, e há também as verdades cambiantes. Aquilo que antes era verdade, e que depois parou de ser verdade, de modo que a sociedade que busca sempre centros oficiais para dizer o que é real é uma sociedade incapaz de manter o dialógico e conviver democraticamente.