Guerra e pandemia afrontam o desenvolvimento da humanidade

Funcionários e voluntários de emergência ucranianos carregam uma mulher grávida ferida da maternidade danificada pelo bombardeio em Mariupol, na Ucrânia, no último dia 9 Crédito: EVGENIY MALOLETKA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

E isso acontece num cenário de grandes transformações mundo afora. A recente revolução tecnológica e a consequente mudança de hábitos da sociedade, a massificação da comunicação pelas redes sociais e o aumento da polarização política entre esquerda e direita mostram isso. Vivemos tempos diferentes e complicados.

Neste artigo, no entanto, vou me limitar a uma breve avaliação acerca desta surpreendente guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E como não se pode antever o desfecho de uma guerra, as consequências são imponderáveis.

Pelo que vimos até então, ante a supremacia das forças russas, as perdas da Ucrânia são impagáveis: milhares de vidas sacrificadas, famílias abandonando seus lares (a ONU estima que cerca de dez milhões de ucranianos deixaram suas casas), inúmeras cidades e valiosos monumentos históricos destruídos e a economia arruinada. Um quadro realmente dramático.

Por outro lado, vemos a Rússia tendo que suportar os fortes impactos económicos, comerciais e sociais produzidos pelas sanções impostas pelo ocidente, o que vem trazendo grandes sacrifícios para a sua população e uma redução da popularidade de Vladimir Putin.

Mas as implicações dessa guerra vão muito além. Suas consequências na economia global estão afetando a população do mundo inteiro – principalmente devido à disparada do preço do petróleo e seu impacto inflacionário.

A redução das relações comerciais do bloco ocidental com a Rússia não só prejudicaram a produção de grãos e de comodities, como também dificultaram o transporte de alimentos – um banho de água fria nas esperanças da retomada do crescimento econômico, tão esperado no pós-pandemia.

A história já nos mostrou que numa guerra as perdas vão muito além das vidas sacrificadas e dos prejuízos materiais das nações envolvidas.

E o que podemos observar neste cenário de pandemia, guerra e outras transformações que vem impactando o dia a dia das pessoas mundo afora? Que mesmo diante de tanto progresso, de tanta tecnologia, o planeta – que parecia mais seguro por estar mais desenvolvido – permanece vulnerável a situações como a que estamos atravessando.