Guerra e pandemia afrontam o desenvolvimento da humanidade

O mundo está passando por um período de grandes turbulências. Nem bem saímos de uma pandemia que se estendeu por dois anos, nos deparamos com uma guerra que já está afetando todo o planeta.
E isso acontece num cenário de grandes transformações mundo afora. A recente revolução tecnológica e a consequente mudança de hábitos da sociedade, a massificação da comunicação pelas redes sociais e o aumento da polarização política entre esquerda e direita mostram isso. Vivemos tempos diferentes e complicados.
Neste artigo, no entanto, vou me limitar a uma breve avaliação acerca desta surpreendente guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E como não se pode antever o desfecho de uma guerra, as consequências são imponderáveis.
Pelo que vimos até então, ante a supremacia das forças russas, as perdas da Ucrânia são impagáveis: milhares de vidas sacrificadas, famílias abandonando seus lares (a ONU estima que cerca de dez milhões de ucranianos deixaram suas casas), inúmeras cidades e valiosos monumentos históricos destruídos e a economia arruinada. Um quadro realmente dramático.
Por outro lado, vemos a Rússia tendo que suportar os fortes impactos económicos, comerciais e sociais produzidos pelas sanções impostas pelo ocidente, o que vem trazendo grandes sacrifícios para a sua população e uma redução da popularidade de Vladimir Putin.
Mas as implicações dessa guerra vão muito além. Suas consequências na economia global estão afetando a população do mundo inteiro – principalmente devido à disparada do preço do petróleo e seu impacto inflacionário.
A redução das relações comerciais do bloco ocidental com a Rússia não só prejudicaram a produção de grãos e de comodities, como também dificultaram o transporte de alimentos – um banho de água fria nas esperanças da retomada do crescimento econômico, tão esperado no pós-pandemia.
A história já nos mostrou que numa guerra as perdas vão muito além das vidas sacrificadas e dos prejuízos materiais das nações envolvidas.
E o que podemos observar neste cenário de pandemia, guerra e outras transformações que vem impactando o dia a dia das pessoas mundo afora? Que mesmo diante de tanto progresso, de tanta tecnologia, o planeta – que parecia mais seguro por estar mais desenvolvido – permanece vulnerável a situações como a que estamos atravessando.
É de se esperar, neste mundo de tantos avanços tecnológicos, que os meios diplomáticos e os organismos internacionais voltados para a paz possam também avançar na redução dessa vulnerabilidade.