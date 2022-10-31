Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desenvolvimento

A Vitória de hoje é um legado de administradores arrojados

A quarta grande obra que marcou decisivamente a expansão da Capital foi a Terceira Ponte. Iniciada no governo Élcio Álvares no final dos anos 1970, foi concluída em 1989, no governo Max Mauro

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 01:30

Públicado em 

31 out 2022 às 01:30
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

drone - Movimentos de carros na Terceira Ponte, lado Vitória
Movimentos de carros na Terceira Ponte, lado Vitória Crédito: Luciney Araújo
Dos vários temas que tenho abordado neste espaço, as questões urbanas têm merecido atenção especial. Muitas foram as propostas visando à melhoria da mobilidade na região metropolitana, a revitalização do Centro Histórico de Vitória e um melhor aproveitamento do potencial turístico da nossa bela Capital.
Desta feita, porém, como acompanhei o crescimento da Capital desde os anos 1960, volto ao passado para levar ao leitor minhas considerações sobre obras de administradores que enxergaram além do seu tempo – e se revelaram essenciais para a expansão urbana e o funcionamento da Grande Vitória.
A Esplanada da Capixaba, na década de 1960, foi a primeira grande obra de expansão territorial da Capital – e o primeiro grande aterro hidráulico. Realizado por iniciativa do governador Jones dos Santos Neves, acrescentou à ilha de Vitória um extenso território a partir do cais do porto, se estendendo até o clube Álvares Cabral. Propiciou a construção da Av. Beira Mar, importantíssima ligação do centro da cidade com a região norte da ilha.

Veja Também

Policiamento eficiente é estímulo para pedestres e ciclistas

Insegurança jurídica é desestímulo ao investimento privado

Porto de Vitória: armazéns degradados precisam ser bem aproveitados

Embora Vitória seja uma cidade predominantemente construída sobre aterros (convencionais), o pioneirismo daquele aterro hidráulico foi o ponto de partida para a conquista ao mar de mais dois grandes territórios.
O aterro das praias do Suá, Santa Helena, Comprida, do Barracão e do Canto – que se estendeu até a Ilha do Boi –, foi a segunda grande área conquistada ao mar. Executado na década de 1970, foi uma iniciativa do governador Arthur Gerhardt, quando exerceu a presidência da Comdusa (estatal/ES responsável por melhorias urbanas na região metropolitana), e veio a se transformar na Enseada do Suá, um dos bairros mais valorizados de Vitória.
A terceira grande área conquistada ao mar, ainda na década de 1970, foi o aterro que uniu a Ilha do Príncipe a ilha de Vitória, também executado pela Comdusa nos governos Arthur Gerhardt e Elcio Ávares. Foi a obra que viabilizou a construção da segunda ponte, ampliação do acesso sul à Capital e a construção de equipamentos urbanos como a rodoviária e o sambódromo.
Por fim, a quarta grande obra que marcou decisivamente a expansão da Capital foi a Terceira Ponte. Iniciada no governo Élcio Álvares no final dos anos 1970, foi concluída em 1989, no governo Max Mauro. Obra que, pela sua grandiosidade, por ter alavancado o vertiginoso crescimento de Vila Velha, pelos benefícios trazidos para a região metropolitana e pela grande valorização do panorama visual da Capital, se revelou o cartão postal de Vitória.

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Terceira Ponte Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
Apresentadora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz
CBN Vitória celebra 30 anos de credibilidade e conexão com os capixabas
Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados