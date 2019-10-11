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Lucy Mizael

A organização liberta

Ter clareza dos hábitos da família também é fundamental, assim fica fácil desenhar uma rotina pessoal e da casa

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 18:34

Públicado em 

11 out 2019 às 18:34
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Mulher se desespera diante do guardar-roupa: organização de casa é um desafio. Tema da coluna de Lucy Mizael Crédito: Shutterstock
Gente! Tô feliz demais em poder compartilhar com vocês práticas e técnicas de limpeza e organização da casa. Por aqui vamos falar de economia doméstica, rotinas e hábitos que promovem o bem-estar e, claro, as famosas receitinhas caseiras.
Fiquei pensando sobre qual tema ou receita deveria trazer para inaugurar a nossa coluna e decidi escrever sobre a liberdade que a organização nos traz. Isso mesmo! A organização LIBERTA.
Nos liberta daqueles pensamentos e cobranças de algo por fazer, sabe? Nos liberta do estresse gerado quando não encontramos o que precisamos. E nos liberta do caos que se instala quando não temos clareza das nossas tarefas rotineiras e viramos uma espécie de bombeiro apagando incêndios cotidianamente. Por fim, nos liberta da inércia e nos convida para ação.
Essa liberdade é conquistada dia a dia com práticas como guardar os objetos após o uso no seu devido lugar: afinal tudo na nossa casa tem uma casinha. E se não tem é preciso definir um lugar para casa coisa.
Outro passo rumo à liberdade é manter o foco. Isso mesmo! Evite distrações. Defina um período para a tarefa. Você, inclusive, pode usar um timer. Iniciada a tarefa, siga até sua conclusão. Se necessário, faça pausas e fuja dos ladrões de tempo. Evite desviar sua atenção navegando nas mídias sociais, falando ao telefone ou respondendo a mensagens.
Use cotidianamente tudo o que você tem, incluindo a louça fina, a prataria, cristais e colchas bordadas. Tenha apenas o que lhe é útil, funcional e lhe proporciona bem-estar. Doe, descarte, "destralhe-se"! Quanto mais objetos, mais tempo e mão de obra e dinheiro para mantê-los conservados. Esta é uma prática que tenho - e, posso te afirmar, é libertador não ser dominado pelos nossos pertences.
Ter clareza dos hábitos da família também é fundamental, assim fica fácil desenhar uma rotina pessoal e da casa. A melhor maneira de limpar e manter a casa organizada é ter uma rotina.
Não precisa ser uma longa rotina, cheia de afazeres. Estabeleça prioridades. Tenha em mãos uma lista de pequenas tarefas e separe de 30 a 60 minutos diários para percorrer a casa, limpando e organizando o que for preciso, como retirar o lixo, recolher os brinquedos, lavar a louça e até passar um pano úmido no chão da cozinha.
Relaxe e esqueça a perfeição. Ajuste seu nível de exigência e faça o que for necessário para que a rotina e as tarefas sejam executadas com fluidez.

Pense e pratique

- Ter clareza do seu dia a dia e dos hábitos da sua família é fundamental para criar uma rotina eficiente
- O "destralhe-se" começa quando você se predispõe a olhar para os objetos sobre a ótica da funcionalidade: "Qual o real valor deste objeto? "Eu realmente preciso dele?" "Ele me faz feliz?"
- Encarar as tarefas como benefícios ajuda manter o foco e assim você consegue executá-las mais rapidamente

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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