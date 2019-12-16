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Saiba respeitar a dieta do outro e não ser indelicado

Algumas pessoas optam por um tipo de alimentação e saem por aí catequizando as outras com a intenção de formarem seguidores, como se a sua opção fosse a única “salvação” para um corpo e uma vida saudável

Públicado em 

16 dez 2019 às 10:10
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Respeite a dieta do outro Crédito: Unsplash

PERGUNTA LEITOR: RUY

"Há algum tempo optei por uma reeducação alimentar e gosto de manter o foco e a disciplina. Como garantir a minha dieta e as minhas escolhas alimentares em festas e em eventos sociais sem ser desagradável e indelicado com os insistentes?"
Seja discreto. Algumas pessoas optam por um tipo de alimentação e saem por aí catequizando as outras com a intenção de formarem seguidores, como se a sua opção fosse a única “salvação” para um corpo e uma vida saudável. Assim como você fez a sua opção e quer ser respeitado, respeite as escolhas alheias. Hoje em dia, com a expansão das dietas e dos novos hábitos alimentares, geralmente as pessoas estão atentas e servem pratos veganos, vegetarianos e low carb. Mas por ainda não ser a maioria, você deve ser elegante, contentar-se com o que for servido e procurar algo que sacie você, uma opção que esteja dentro da sua dieta, e demonstrar satisfação.
Existem os sabotadores de dietas. Na maioria das vezes, eles são bem intencionados, mas, também, muito insistentes. Quando estiver em uma situação assim, siga estas dicas: coma em casa antes de qualquer evento, fazendo uma pequena refeição com os seus alimentos preferidos; evite chegar com fome; diga que é alérgico caso a insistência seja grande; diga que vai provar depois ou que está um pouco indisposto no momento.
Dizer a verdade é sempre o melhor caminho, mas se alguém insistir em tirar o seu foco, escolha um “mantra” do tipo: “obrigada estou satisfeito” ou “daqui a pouco vou comer” e repita-o sempre que for abordado, quantas vezes for necessário.
Até a próxima!
Luciana Almeida é jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas.

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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