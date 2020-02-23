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Comportamento

Churrasco e feijoada na medida certa

"É sentar-se ao redor de uma mesa, cheia de alegria, onde muitas vezes um gostoso 'cafezinho' faz toda a diferença para seguirmos a vida"

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 10:00

Públicado em 

23 fev 2020 às 10:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

"As carnes devem ser variadas, com opções para diferentes paladares" Crédito: Alcides Carnes y Tragos/Instagram
"Tenho três meses de casada, e o meu marido adora organizar churrascos e feijoadas para os nossos amigos. Ainda estou sem prática, sempre sobra muita coisa. Gostaria de uma dica para organizar a quantidade na medida certa."
Tininha (Leitora) - Caro leitor, mande sua pergunta: [email protected]
Este é um bom hábito para ser cultivado, cara leitora. Uma boa forma de se fazer amigos, dar boas risadas, saber as “notícias”, revelar segredos... É sentar-se ao redor de uma mesa, cheia de alegria, onde muitas vezes um gostoso “cafezinho” faz toda a diferença para seguirmos a vida.
Em um churrasco, cada adulto consome cerca de 350g de carne, já as crianças comem a metade. As carnes devem ser variadas, com opções para diferentes paladares. Costela, maminha, picanha, linguiça, carne de porco, frango, coração…
Defina pelo menos quatro tipos de carnes, assim, a chance de agradar a todos é bem maior. Tenha sempre uma opção de salada para os veganos, afinal, vegano que vai a churrasco tem duas opções: se satisfazer com salada, farofa, vinagrete e arroz ou levar a sua comida. Numa boa, sem estresse.
Pense nos acompanhamentos: arroz 60g, farofa 40g, molho vinagrete e uma salada que pode ser de folhas ou uma maionese. Se não souber fazer um feijão tropeiro, prepare um feijão, 70g cozido e bem temperado é o suficiente.
Para a feijoada, calcule 250g de carne por convidado, 70g de feijão, 60g de arroz, uma folha de couve e 40g de farofa.
Lembre-se das bebidas. Calcule cerca de uma garrafa de cerveja por convidado. No caso do vinho, uma garrafa para cada duas pessoas deve ser suficiente. Quanto ao refrigerante, 400ml por pessoa, em média, é o ideal.
No mais, aproveite!
Até a próxima!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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