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Grupos opostos

Euclério X Pazolini: prefeito de Cariacica pede secretária de Educação de Vitória "de volta"

Juliana Toniati é servidora municipal de Cariacica e estava cedida à PMV. Euclério rescindiu a cessão, surpreendendo Pazolini

Publicado em 14 de Março de 2025 às 18:20

Públicado em 

14 mar 2025 às 18:20
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Euclério Sampaio e Lorenzo Pazolini em fevereiro de 2025
Euclério Sampaio e Lorenzo Pazolini no mês passado, quando o prefeito de Vitória visitou o colega de Cariacica Crédito: Divulgação
O secretariado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), vai sofrer uma baixa surpreendente, que não era esperada  pelo prefeito nem pela própria titular da pasta de Educação, Juliana Rohsner Vianna Toniati. Ela é servidora efetiva da Prefeitura de Cariacica e estava cedida à Prefeitura de Vitória. Nesta sexta-feira (14), porém, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), enviou um ofício endereçado a Pazolini avisando que a partir de segunda-feira (17), o convênio de cessão estará rescindido.
Assim, Juliana Toniati, que é secretária de Educação de Vitória desde 2021, vai ter que deixar o cargo. No ofício, Euclério diz que o motivo da rescisão é a "necessidade de reorganização da rede municipal de ensino". Ela é pedagoga.
Tecnicamente, é prerrogativa do prefeito ceder ou não servidores a outras prefeituras, poderes ou instituições. Via de regra, porém, não é algo polêmico. Há alguma "camaradagem" entre os gestores para permitir que funcionários de um lugar trabalhem em outro.
De acordo com uma fonte da coluna, o fim da cessão da secretária de Educação ocorreu "do nada", sem que Pazolini ou a própria titular da pasta tenham sido avisados, ainda que informalmente.
O prefeito de Vitória pode tentar conversar com Euclério para reverter a situação. Pazolini compareceu, por exemplo, à posse de Euclério, no dia 1º de janeiro, e o visitou depois que o prefeito de Cariacica passou por uma cirurgia, recentemente.
Aliados do chefe do Executivo de Vitória, entretanto, veem uma possível manobra política de Euclério, que faz parte do grupo político do governador Renato Casagrande (PSB).
Grupo esse do qual Pazolini e o Republicanos são adversários.
Na última segunda-feira (10), por exemplo, Euclério alfinetou Pazolini, durante a inauguração do Mercado Municipal de Cariacica. "Eu não faço inauguração, faço entrega. Mercado foi feito para estar com as portas abertas", afirmou o prefeito de Cariacica.
Para quem sabe ler, um pingo é letra. O Mercado Municipal de Vitória foi reformado, mas não está aberto ao público.
A exoneração forçada da secretária de Educação de Vitória soma-se ao episódio ocorrido no Mercado como sinais de que a relação entre Euclério e Pazolini foi atravessada pela corrida eleitoral de 2026.
Pazolini é um possível candidato ao Palácio Anchieta. Euclério, também. Mas, de qualquer forma, ainda que não se lance na disputa, o prefeito de Cariacica vai apoiar o nome endossado pelo grupo de Casagrande, cujo plano A é a candidatura de Ricardo Ferraço (MDB).

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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