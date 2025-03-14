Euclério X Pazolini: prefeito de Cariacica pede secretária de Educação de Vitória "de volta"

Euclério Sampaio e Lorenzo Pazolini no mês passado, quando o prefeito de Vitória visitou o colega de Cariacica Crédito: Divulgação

O secretariado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), vai sofrer uma baixa surpreendente, que não era esperada pelo prefeito nem pela própria titular da pasta de Educação, Juliana Rohsner Vianna Toniati. Ela é servidora efetiva da Prefeitura de Cariacica e estava cedida à Prefeitura de Vitória. Nesta sexta-feira (14), porém, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), enviou um ofício endereçado a Pazolini avisando que a partir de segunda-feira (17), o convênio de cessão estará rescindido.

Assim, Juliana Toniati, que é secretária de Educação de Vitória desde 2021, vai ter que deixar o cargo. No ofício, Euclério diz que o motivo da rescisão é a "necessidade de reorganização da rede municipal de ensino". Ela é pedagoga.

Tecnicamente, é prerrogativa do prefeito ceder ou não servidores a outras prefeituras, poderes ou instituições. Via de regra, porém, não é algo polêmico. Há alguma "camaradagem" entre os gestores para permitir que funcionários de um lugar trabalhem em outro.

De acordo com uma fonte da coluna, o fim da cessão da secretária de Educação ocorreu "do nada", sem que Pazolini ou a própria titular da pasta tenham sido avisados, ainda que informalmente.

O prefeito de Vitória pode tentar conversar com Euclério para reverter a situação. Pazolini compareceu, por exemplo, à posse de Euclério, no dia 1º de janeiro, e o visitou depois que o prefeito de Cariacica passou por uma cirurgia, recentemente.

Aliados do chefe do Executivo de Vitória, entretanto, veem uma possível manobra política de Euclério, que faz parte do grupo político do governador Renato Casagrande (PSB).

Grupo esse do qual Pazolini e o Republicanos são adversários.

Na última segunda-feira (10), por exemplo, Euclério alfinetou Pazolini , durante a inauguração do Mercado Municipal de Cariacica. "Eu não faço inauguração, faço entrega. Mercado foi feito para estar com as portas abertas", afirmou o prefeito de Cariacica.

Para quem sabe ler, um pingo é letra. O Mercado Municipal de Vitória foi reformado, mas não está aberto ao público.

A exoneração forçada da secretária de Educação de Vitória soma-se ao episódio ocorrido no Mercado como sinais de que a relação entre Euclério e Pazolini foi atravessada pela corrida eleitoral de 2026.