Você sofre de dinheirofobia? Livro sobre o tema será lançado no ES

Cédulas de real: dinheiro pode causar dependência Crédito: Reprodução

“Dinheirofobia” é um distúrbio de comportamento que se manifesta pelo medo de ter, perder ou ganhar dinheiro. O transtorno, ainda envolto em mistérios, é tema de um livro que será lançado no dia 3 de outubro, às 19h, na loja Grand Cru, na Praia da Costa , Vila Velha. O autor é o consultor, coach, educador financeiro, engenheiro e empresário Paulo Costa, que vem atuando no mercado há quatro décadas.

“A ‘dinheirofobia’ é um fenômeno avassalador que tem impedido milhões de pessoas no mundo todo de alcançarem uma vida digna, financeiramente independente e emocionalmente forte”, alerta o autor, que estará presente no lançamento da obra.

De acordo com o chamado dinheirologista, a maioria das pessoas mantém comportamentos limitantes e bloqueadores mentais, que as impedem de ir além da fronteira da sobrevivência e das dívidas.

Paulo Costa, autor de "Dinheirofobia", é mineiro mas mora em Vila Velha Crédito: Divulgação

“O grande problema é que, mesmo quando descobrem exatamente o que não querem mais viver em termos financeiros, todo esforço parece inútil para sair dessa condição”, analisa o autor de Dinheirofobia.

No livro (R$ 50), Paulo Costa demonstra, com casos reais, que ninguém precisa entender de dinheiro, ser economista, contador ou financista para ter abundância financeira. Pelo contrário, ele afirma que a maioria destes profissionais também está endividada.

“Prepare-se para conhecer uma sequência impressionante de quebras de paradigmas como, por exemplo, a sua dificuldade de lidar com dinheiro não é culpa sua e porque problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro”, ressalta.

SERVIÇO