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Leonel Ximenes

Você sofre de dinheirofobia? Livro sobre o tema será lançado no ES

Ainda envolto em mistérios,  distúrbio de comportamento se manifesta pelo medo de ter, perder ou ganhar dinheiro

Públicado em 

26 set 2023 às 14:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Notas de dinheiro, cédulas de Real
Cédulas de real: dinheiro pode causar dependência Crédito: Reprodução
“Dinheirofobia” é um distúrbio de comportamento que se manifesta pelo medo de ter, perder ou ganhar dinheiro. O transtorno, ainda envolto em mistérios, é tema de um livro que será lançado no dia 3 de outubro, às 19h, na loja Grand Cru, na Praia da Costa, Vila Velha. O autor é o consultor, coach, educador financeiro, engenheiro e empresário Paulo Costa, que vem atuando no mercado há quatro décadas.
“A ‘dinheirofobia’ é um fenômeno avassalador que tem impedido milhões de pessoas no mundo todo de alcançarem uma vida digna, financeiramente independente e emocionalmente forte”, alerta o autor, que estará presente no lançamento da obra.
De acordo com o chamado dinheirologista, a maioria das pessoas mantém comportamentos limitantes e bloqueadores mentais, que as impedem de ir além da fronteira da sobrevivência e das dívidas.
Paulo Costa é mineiro, mas mora em Vila Velha
Paulo Costa, autor de "Dinheirofobia", é mineiro mas mora em Vila Velha Crédito: Divulgação
“O grande problema é que, mesmo quando descobrem exatamente o que não querem mais viver em termos financeiros, todo esforço parece inútil para sair dessa condição”, analisa o autor de Dinheirofobia.
No livro (R$ 50), Paulo Costa demonstra, com casos reais, que ninguém precisa entender de dinheiro, ser economista, contador ou financista para ter abundância financeira. Pelo contrário, ele afirma que a maioria destes profissionais também está endividada.
“Prepare-se para conhecer uma sequência impressionante de quebras de paradigmas como, por exemplo, a sua dificuldade de lidar com dinheiro não é culpa sua e porque problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro”, ressalta.

SERVIÇO

  • LANÇAMENTO DO LIVRO "DINHEIROFOBIA"
  • Autor: Paulo Costa
  • Preço: R$ 50
  • Data: 3 de outubro (terça-feira), às 19h
  • Local: Grand Cru – Rua José Pena Medina, 216 – Praia da Costa – Vila Velha 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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