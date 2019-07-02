Vitória não tem mais de 10 homicídios desde janeiro

Homicídio na Prainha de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Vitória não tem mais de 10 assassinatos por mês desde janeiro, quando ocorreram 11 assassinatos, incluindo um triplo homicídio no Morro do Moscoso, no Centro. Desde então, os números oscilaram entre duas e sete mortes. A queda total é de 18% no primeiro semestre: 36 contra 44 no mesmo período do ano passado.

Vila Velha se destaca

Vila Velha teve menos homicídios (4) em junho do que nas demais grandes cidades da Grande Vitória e também do que em Linhares e São Mateus. As cidades do Norte tiveram cinco assassinatos, cada uma.

Sul despenca

A Região Sul lidera a redução de homicídios. As cidades da área de Cachoeiro tiveram queda de 36% frente ao ano passado. Completam o ranking da redução as Regiões Serrana (31%), Metropolitana (16,9%), Norte (14,2%) e Noroeste (13,6%).

Queda histórica

E como o Blog da coluna informou em primeira mão ontem, o ES fechou o primeiro semestre com 498 homicídios, o melhor resultado da série histórica que começou em 1996. Houve redução de 18,2% dos assassinatos em relação ao mesmo período de 2018.

O normal

Um prestador de serviços da OAB-ES teve que preencher um formulário para receber pelo trabalho feito. Até aí, tudo normal.

O esquisito

O problema é que no documento é exigido do profissional que ele assinale qual é sua raça e cor. Pra que servem essas informações, doutores?

O senhor dos anais

Na sessão de ontem da Assembleia, o deputado Emílio Mameri (PSDB), em seu pronunciamento, trocou “anais” por “anéis” da Casa de Leis. Depois ele se corrigiu dizendo que os anéis ficam nos dedos, já os anais...

Guerra ideológica

Em discurso ontem na tribuna da Câmara de Cariacica, o vereador Sérgio Camilo (PSC) acusou os partidos de esquerda de terrorismo e aliança com narcotraficantes das Farc. O que é isso, companheiro?

Há algo no ar

A polícia encontrou R$ 4,6 milhões em malas num avião que fez pouso forçado em Mato Grosso. Saudades do tempo em que aviões só transportavam basicamente passageiros e bagagens inocentes.

Time do pé frio

O governador Renato Casagrande, o prefeito Luciano Rezende, o deputado Fabrício Gandini, o secretário de Segurança, Roberto Sá, e o vereador Denninho foram assistir ao jogo em que o Vitória empatou (e se complicou) com o Ituano pela Série D do Brasileirão.

Quase segredo

A Prefeitura de Vitória publicou ontem em seu site, às 15h41, sem destaque, uma notícia que vai impactar a cidade a partir de hoje: duas faixas de rolamento da Av. Leitão da Silva, no sentido Andorinhas, serão interditadas, a partir das 9h, entre a Av. César Hilal e a Escola Paes Barreto.

Quase segredo 2

A dúvida: todo mundo lê o portal da PMV, inclusive as notícias que não estão na primeira página? Até 31 de julho, uma faixa de rolamento (a que fica junto à calçada) estará liberada. Bom engarrafamento.

Arrancando

A partir desta quinta-feira, o caderno Motor. AG, que circula todos os sábados em A GAZETA, estará também no Gazeta Online. Na publicação, as últimas novidades do setor, lançamentos, dicas de manutenção e avaliações de veículos.

Fora, nazistas!

Escreveram mensagens de cunho nazista e racista na porta do banheiro masculino do Shopping Vitória, próximo ao cinema. Quem fez isso merece total repúdio.

Coisa de comunista?

Uma famosa marca de charuto cubano foi proibida pelo governo federal (Anvisa) de ser vendida no Brasil.

Virou fumaça

A propósito, um empresário do Estado admirador de charutos lamentou: “E agora, o que fazer? Talvez uma das poucas boas coisas que ainda tinha em Cuba”...

Procura-se

O inverno está desaparecido. Quem encontrar devolva-o por favor.

Alô, verde-amarelos!