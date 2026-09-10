25 anos do 11 de Setembro: a agonia dos parentes das vítimas, que até hoje aguardam julgamento do 'cérebro' dos atentados

John Ryan, autor do livro America's Trial: Torture and the 9/11 Case on Guantanamo Bay ("O julgamento dos Estados Unidos: tortura e o caso do 11 de Setembro na baía de Guantánamo", em tradução livre), explica que a decisão do mês passado fez com que a promotoria perdesse a prova considerada mais sólida contra Mohammed. Mas não se sabe ao certo qual será o impacto neste caso.