Vila Velha dará 5% de aumento salarial para os servidores municipais

A Câmara de Vila Velha vai votar nesta quinta-feira (16), em regime de urgência, três mensagens do prefeito Max Filho (PSDB) que concedem aumento salarial de 5% para os servidores municipais. São 8.640 servidores ativos beneficiados, incluindo o magistério e o quadro administrativo.
Já os inativos somam 2.300, sendo 1.862 aposentados e 438 pensionistas. Além disso, o tíquete-refeição será reajustado em 50% - passará dos atuais R$ 100 para R$ 150.
O aumento dos professores será retroativo a março, data-base da categoria. O dos demais funcionários municipais passa a valer neste mês de maio.
O índice de reajuste salarial também valerá para os inativos. O do tíquete-refeição, entretanto, só vai beneficiar os servidores da ativa.