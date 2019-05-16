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Leonel Ximenes

Vila Velha dará 5% de aumento salarial para os servidores municipais

Públicado em 

15 mai 2019 às 22:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Prefeitura de Vila Velha: 8 mil servidores serão beneficiados com reajuste salarial. Crédito: PMVV/Divulgação
A Câmara de Vila Velha vai votar nesta quinta-feira (16), em regime de urgência, três mensagens do prefeito Max Filho (PSDB) que concedem aumento salarial de 5% para os servidores municipais. São 8.640 servidores ativos beneficiados, incluindo o magistério e o quadro administrativo.
Já os inativos somam 2.300, sendo 1.862 aposentados e 438 pensionistas. Além disso, o tíquete-refeição será reajustado em 50% - passará dos atuais R$ 100 para R$ 150.
O aumento dos professores será retroativo a março, data-base da categoria. O dos demais funcionários municipais passa a valer neste mês de maio. 
O índice de reajuste salarial também valerá para os inativos. O do tíquete-refeição, entretanto, só vai beneficiar os servidores da ativa.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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