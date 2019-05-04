Vila Velha comprará mais 100 câmeras de videomonitoramento

Centro de Operações da Prefeitura de Vila Velha: reforço na segurança com mais câmeras. Crédito: Gazeta Online

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir licitação para comprar 100 câmeras para reforçar o videomonitoramento da cidade. Os equipamentos, que vão custar cerca de R$ 650 mil, deverão ser instalados até agosto próximo. Das 198 câmeras existentes, apenas 150 estão funcionado. Parte delas ainda é analógica e serão substituídas pela tecnologia Full HD.

Cerco eletrônico

Segundo o secretário municipal de Segurança, Oberacy Emmerich Júnior, o cerco eletrônico na cidade será implantado pelo governo do Estado. O sistema estará integrado ao da Região Metropolitana da Grande Vitória.

GuaraParis

Guarapari não para de lançar moda. Agora na cidade tem até flanelinha “vigiando” carros num estacionamento particular de uma lanchonete.

A postagem

Causou muita polêmica a postagem do empresário Aridelmo Teixeira sobre o jantar em Vitória com a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo no Congresso.

Poxa, professor

Houve até quem defendesse o professor e ex-candidato ao governo do Estado, mas muita gente não gostou: “Que decepção, professor”, escreveu um internauta sobre o atual militante do Partido Novo.

O currículo

Joice, que é jornalista, foi punida pela Comissão de Ética do sindicato da categoria no Paraná por plágio em mais de 60 reportagens. Também foi condenada pela Justiça de São Paulo a indenizar a revista” Veja” por uso indevido da marca.

Saudade dos 32...

Leitor que já deixou os 50 anos para trás há muito tempo recebe e-mail de um suposto médico propondo a criação de um grupo de homens “que desejam voltar ao auge da virilidade dos 32 anos de idade”.

Qual o mistério?

Gente, por que esse número mágico de 32? Algum motivo especial, doutores?

A diversão continua

E a Damares Alves, hein? A ministra da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos garante que vai permanecer no cargo.

A promessa

Do então diretor-geral do Iopes, Pedro Firme, no Diário Oficial de 30 de março de 2010, dia seguinte ao início da construção do Cais das Artes: “A fiscalização desta obra inovadora será um grande desafio para o Iopes. Esta obra será um marco na arquitetura capixaba”.

A realidade

Bem, pelo visto (ou não visto), nem a obra é inovadora, nem o desafio foi vencido, nem o marco marcou nada.

Saiu do muro

O vice-prefeito de Cariacica, Nilton Basílio, está deixando o PSDB depois de 18 anos no partido. Ainda não definiu sua nova legenda.

O ex de cada uma

Comentário de uma leitora ao saber que o ator Brad Pitt deu uma mansão de R$ 310 milhões para a sua ex-mulher Jennifer Aniston. “O meu ex me deu um tênis que ferrou meu pé todo”.

Veto bem vetado

O prefeito Luciano Rezende (PPS) vetou a emenda do vereador Davi Esmael (PSB), aprovada pela Câmara de Vitória, que obrigava a Lei Rubem Braga (de incentivo cultural) a contemplar projetos religiosos.

Na frente

Cariacica está em 1º lugar no ranking da transparência passiva eletrônica (respostas às informações dos cidadãos) do Tribunal de Contas do Estado.

O racismo

A Ufes e a União de Negras e Negros pela Igualdade no ES (Unegro-ES) divulgaram uma nota de solidariedade ao professor Gustavo Forde, vítima de ataques racistas após dar entrevista à GAZETA e ao Gazeta Online.

O nível

Além de ferir a alma humana, muitos desses ataques abjetos ainda torturaram a língua portuguesa, que não teve como reagir.

A ameaça

Cliente da EDP se confundiu, pagou a conta de janeiro duas vezes (pensou que uma fosse de fevereiro) e recebeu a visita de técnicos da empresa, que foram cortar a energia da casa dele por “falta de pagamento”.

Avisa, EDP!

O consumidor ligou para o SAC da EDP, esclareceu o equívoco e impediu o corte. E perguntou: por que não foi avisado da suposta inadimplência antes de ter sua energia cortada?

Alô, eleitor!