Uma boa notícia para quem quer tirar passaporte no ES

Atualmente são emitidos 300 passaportes por dia na delegacia de Vila Velha Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Polícia Federal inaugurou nesta quarta-feira (29), em Vila Velha, as novas instalações da Delegacia de Imigração, responsável pelo atendimento ao público e emissão de passaportes. As novas instalações contam agora com um espaço exclusivo para atendimento aos estrangeiros registrados e residentes no Brasil - uma das atribuições da Polícia Federal.

Instalada no Shopping Praia da Costa desde agosto de 2013, é a primeira vez que a delegacia passa por uma ampliação em suas instalações, o que vai permitir o melhor atendimento aos clientes da PF que procuram o órgão para fazer seus passaportes.

Atualmente são emitidos 300 passaportes por dia na delegacia, que teve a sua capacidade ampliada para 400 unidades/dia, gerando um aumento de aproximadamente 30% na produção atual.

Segundo o Superintendente Regional da PF no ES, delegado Eugênio Ricas , a mudança vai beneficiar os cidadãos. “Essa era uma ampliação que há tempos vínhamos querendo realizar, mas que dependia da superação de alguns obstáculos orçamentários. Agora, além de podermos produzir cerca de um terço a mais de passaportes por dia, aumentamos muito o conforto dos nossos clientes, além de reservarmos uma área privativa para o atendimento aos estrangeiros.”

COMO TIRAR O PASSAPORTE

Segundo a PF-ES, o processo de solicitação do passaporte segue inalterado. O cidadão deve entrar no site oficial da PF e fazer o cadastro on-line, preencher seus dados, pagar a taxa e agendar seu atendimento em um dos locais de emissão.

A Delegacia de Imigração em Vila Velha é o local disponível na Grande Vitória para a emissão do documento, que fica pronto em até seis dias úteis após o comparecimento na data agendada pelo site. Atualmente, não há mais espera por uma vaga para agendamento no Espírito Santo, já que o tempo foi reduzido para o próximo dia útil.