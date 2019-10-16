Tiririca grava vídeo em homenagem ao aniversário de  Marataízes

Ao lado das deputadas federais Lauriete (PL-ES) e Norma Ayub (DEM-ES), o deputado federal Tiririca (PL-SP) gravou um vídeo em homenagem a Marataízes, que está fazendo 22 anos de emancipação política nesta quarta-feira (16). “Marataízes tem um abacaxi doce como mel”, repetiu três vezes o palhaço.
O que está saindo amargo para o contribuinte brasileiro é a mordomia de Tiririca. O parlamentar, cujo bordão é "Vote em Tiririca que pior que está não fica" , já gastou R$ 70 mil de dinheiro público desde o começo do ano em viagens ao Ceará para visitar seus conterrâneos, segundo o site Congresso em Foco.
Mas, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, o uso da verba é permitido somente para os parlamentares manterem proximidade com suas bases eleitorais, que no caso de Tiririca seria São Paulo, para viajar e atender compromissos relacionados ao cargo.
O Congresso em Foco revelou que Tiririca, que é cearense, fez o trajeto entre Brasília e Ceará 70 vezes e só voou uma vez para São Paulo. Segundo o site, como se não bastassem as viagens feitas pelo próprio deputado, Tiririca ainda usou o dinheiro para levar três de seus assessores. Junto com as passagens dele, o valor chega a R$ 142,9 mil para os cofres públicos desde o começo do ano.