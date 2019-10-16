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Leonel Ximenes

Tiririca grava vídeo em homenagem ao aniversário de  Marataízes

Ao lado de duas parlamentares capixabas, deputado federal parabenizou a cidade pelos seus 22 anos de emancipação política

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 16:09

Públicado em 

16 out 2019 às 16:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ao lado das deputadas federais Lauriete (PL-ES) e Norma Ayub (DEM-ES), o deputado federal Tiririca (PL-SP) gravou um vídeo em homenagem a Marataízes, que está fazendo 22 anos de emancipação política nesta quarta-feira (16). “Marataízes tem um abacaxi doce como mel”, repetiu três vezes o palhaço.

GASTANÇA DE PASSAGENS

O que está saindo amargo para o contribuinte brasileiro é a mordomia de Tiririca. O parlamentar, cujo  bordão é "Vote em Tiririca que pior que está não fica" , já gastou R$ 70 mil de dinheiro público desde o começo do ano em viagens ao Ceará para visitar seus conterrâneos, segundo o site  Congresso em Foco.
Mas, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, o uso da verba é permitido somente para os parlamentares manterem proximidade com suas bases eleitorais, que no caso de Tiririca seria São Paulo, para viajar e atender compromissos relacionados ao cargo.
O Congresso em Foco revelou que Tiririca, que é cearense, fez o trajeto entre Brasília e Ceará 70 vezes e só voou uma vez para São Paulo. Segundo o site, como se não bastassem as viagens feitas pelo próprio deputado, Tiririca ainda usou o dinheiro para levar três de seus assessores. Junto com as passagens dele, o valor chega a R$  142,9 mil para os cofres públicos desde o começo do ano.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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