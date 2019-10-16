Tiririca grava vídeo em homenagem ao aniversário de  Marataízes

Ao lado das deputadas federais Lauriete (PL-ES) e Norma Ayub (DEM-ES), o deputado federal Tiririca (PL-SP) gravou um vídeo em homenagem a Marataízes, que está fazendo 22 anos de emancipação política nesta quarta-feira (16). “Marataízes tem um abacaxi doce como mel”, repetiu três vezes o palhaço.

GASTANÇA DE PASSAGENS

O que está saindo amargo para o contribuinte brasileiro é a mordomia de Tiririca. O parlamentar, cujo bordão é "Vote em Tiririca que pior que está não fica" , já gastou R$ 70 mil de dinheiro público desde o começo do ano em viagens ao Ceará para visitar seus conterrâneos, segundo o site Congresso em Foco.

Mas, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, o uso da verba é permitido somente para os parlamentares manterem proximidade com suas bases eleitorais, que no caso de Tiririca seria São Paulo, para viajar e atender compromissos relacionados ao cargo.