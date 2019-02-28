Terceira Ponte tem menos veículos, mas mais arrecadação

Movimento no pedágio da Terceira Ponte: receita 11,63% maior no ano passado. Crédito: Gazeta Online

Entre 2017 e 2018, a Terceira Ponte teve menos veículos circulando, mas a arrecadação da Rodosol aumentou no período. Segundo dados do Portal da Transparência do governo do Estado, 28.320.578 veículos passaram em 2017 na ponte, enquanto que no ano passado o movimento caiu para 22.761.340. Foram 5.559.238 carros, motos e caminhões que deixaram de passar pela via, o que representa uma queda de 19,63% no fluxo.

Mais dinheiro

Mas se houve uma redução expressiva no fluxo, por outro lado, aconteceu um aumento significativo de arrecadação de pedágio. De acordo com o Portal da Transparência, em 2017 a concessionária faturou R$ 26.333.067,85 na praça do pedágio, enquanto que no ano passado o valor passou para R$ 29.394.673,50. Um crescimento de 11,63% em relação ao ano anterior e mais R$ 3.061.605,65 no caixa.

Orai e vigiai

Será que Fernando Haddad (PT) e Manuela D’Ávila (PCdoB) continuam indo à missa aos domingos? Hoje é dia. Não importa se é carnaval.

A cultura agoniza

A Biblioteca Pública Estadual só tem duas bibliotecárias que fazem o trabalho técnico de bibliotecário. Mas uma delas é contratada como secretária sênior. Está faltando concurso.

Cidade partida

Difícil fazer reforma da Previdência sem se cometer injustiças graves. Vejamos o caso da cidade de São Paulo, a maior e mais rica do país.

Cidade partida 2

Segundo dados de 2015 do IBGE, nas regiões mais ricas da capital paulista (Alto de Pinheiros, Pinheiros, Jardim Paulista), a expectativa de vida está acima dos 79 anos.

Cidade partida 3

Na mesma cidade, nas regiões mais pobres, a expectativa de vida chega a ser de 27 anos a menos. É o caso do bairro Iguatemi, cuja média de vida é de 53,85 anos. Na mesma faixa estão Anhanguera (54,39) e Jardim Ângela (54,77).

Coisa feia, Macron

Na França, as mulheres aposentadas ganham, em média, 42% menos que os homens aposentados. Deve ser triste viver num país em que a mulher é tão discriminada, né?

Como antigamente

Há quem diga, como o restaurateur Paulo Paganucci, que o desfile das escolas de samba do Estado cresceu tanto que já poderia ser realizado novamente durante o período do Carnaval oficial do Brasil.

O público

Paganucci pondera que os hotéis estão lotados, o que, por si só, garantiria público para o desfile do Sambão do Povo. E, de quebra, divulgaria ainda mais o Carnaval capixaba em todo o país.

De olho na cerveja

Donos de distribuidoras dizem que os consumidores estão mais atentos à cervejinha. Além de desejarem saber se a gelada é puro malte, os clientes também já perguntam a procedência do líquido, temendo maracutaias.

Esquema da loira

Distribuidores contam que alguns grandes fornecedores preferem outros caminhos, não comprando com representantes locais das cervejarias. Então, compram a bebida muitas vezes do Nordeste e com procedência duvidosa. Dor de cabeça na certa para o consumidor.

Deste modelo

Tem gente dizendo que a Venezuela é o PT que deu certo.

Tem remédio

Uma farmácia em Guarapari está vendendo um kit carnaval por R$ 9,70. Tem remédio para estômago, fígado, dor de cabeça, enjoo...

Alô, presidente Trump!

Por que o senhor quer democracia na Venezuela, mas não faz nada contra as ditaduras árabes?