Shows de música eletrônica causam polêmica em Pedra Azul

A banda de música eletrônica Elekfantz vai se apresentar no segundo dia do Cafe de la Musique em Pedra Azul. Crédito: Divulgação

Um grupo de moradores e empresários de Pedra Azul está se mobilizando para tentar impedir a realização do Cafe de la Musique, evento de música eletrônica que será realizado durante três dias (20 a 22 de junho) no período do feriado de Corpus Christi na localidade de São Paulinho de Aracê. Eles apontam que o festival será feito em área de interesse ambiental e vai perturbar a tranquilidade da região.

Ação judicial

O corretor de imóveis Beto Lang conta que os moradores já procuraram o Iema e a Prefeitura de Domingos Martins. Segundo o corretor, eles ainda estão discutindo se vão entrar com uma ação judicial para tentar barrar o evento, que foi realizado em Meaípe durante o verão.

O outro lado

Procurado pela coluna, o empresário João Vitor Guimarães Vaz, um dos sócios do Cafe de la Musique, afirma que o evento tem o apoio de hotéis e restaurantes de Pedra Azul e que vai gerar emprego e renda na região.

O turismo

Para ele, o festival não trará prejuízos ao meio ambiente. “Será realizado em local aberto, sem desmatamento. Estamos trazendo turistas e divulgando o Espírito Santo para o Brasil”, pondera Vaz, que informa que limitou em 1.500 pessoas a capacidade máxima de público, por dia.

Em análise

Em nota à coluna, a Prefeitura de Domingos Martins informa que está analisando a documentação apresentada pela organização do evento para decidir se libera ou não o festival, “de acordo com a legislação vigente”.

Santo de casa...

A Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo passou a ser permanente na Câmara de Vitória. Como primeira providência, seus membros bem que poderiam desburocratizar e simplificar o nome do colegiado.

Aventura na BR

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anuncia que volta ao Estado no dia 8 de junho e promete: vai de carro do Aeroporto de Vitória até Pedra Azul pela BR 262. Senhor ministro, apenas um lembrete: o carro que vai levar o senhor está com o seguro em dia?

Uma exceção

A propósito, esse ministro é um dos poucos do governo que não se envolve em polêmicas inúteis e arregaça as mangas para trabalhar. Está de parabéns.

Patrono da Educação

Os fãs do educador estão espalhando pelas redes sociais: “Não foi Paulo Freire que estudou em Harvard; foi Harvard que estudou Paulo Freire”.

Apague esta porcaria

A Prefeitura da Serra está oferecendo tratamento de graça para quem quiser largar o cigarro. E hoje, lembrando, é Dia Mundial de Luta contra o Tabaco.

Constatação

O PIB de Paulo Guedes está caído.

Cadê o doutor?

Ontem, antes de comparecer à audiência pública sobre segurança em Cachoeiro, o deputado Danilo Bahiense (PSL) foi visitar o Serviço Médico-Legal da cidade e deparou com a unidade sem médico. Por desse caos, o corpo da transexual Jahy Bianchini, que foi assassinada, teve de ser levada para o Departamento Médico-Legal de Vitória.

Carência total

O SML de Cachoeiro sofre com a falta de efetivo de policiais civis e tem à disposição atualmente apenas cinco médicos, que vêm se revezando para atender à população.

Tempo de sobra

O ex-senador Magno Malta (PL) posta nas redes sociais imagens do seu treino físico esmurrando, puxando e socando pneus. “Vamos malhar, Brasil. Esporte é vida”, escreveu.

Haja disposição

O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) anuncia que convidou o diretor-geral do DNIT, general Antônio dos Santos Filho, para debater “obras inacabadas no Brasil”. Gente, quantos dias vai durar esse debate?

Mandato digital

O “Nosso Mandato”, aplicativo do deputado federal Felipe Rigoni (PSB), já tem 5 mil pessoas cadastradas. O app é uma ferramenta em que o cidadão pode sugerir projetos de lei, opinar nas votações, acompanhar gastos e marcar agendas com o parlamentar.

Governador em baixa

Numa atitude simpática, o governador Casagrande sentou-se no chão do Palácio Anchieta para conversar com estudantes do 4º ano de uma escola de Castelo, sua cidade natal.

Bloco do AA

Opositores juramentados a Max Filho (PSDB), os vereadores Anadelso Pereira (PSDC) e Arnaldinho Borgo (MDB) se juntaram até em vídeos nas redes sociais para atacar o prefeito de Vila Velha.

Alô, torcedor!