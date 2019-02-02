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Leonel Ximenes

Sesp quer rastrear o caminho das armas que chegam ao Espírito Santo

Públicado em 

01 fev 2019 às 22:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Armas apreendidas no Estado são destruídas no 38º BI. Crédito: Gazeta Online
O secretário de Segurança, Roberto Sá, quer criar uma delegacia especializada em rastrear o caminho das armas que chegam ao Espírito Santo. O objetivo é identificar e desarticular quadrilhas de tráfico de armas de fogo que vão parar nas mãos de criminosos e que são utilizadas nas disputa por pontos de venda de drogas.
As parcerias
Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp), a delegacia poderá atuar de forma integrada com outros órgãos, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e até mesmo parcerias com agências internacionais, como o DEA americano e as polícias de outros países da América do Sul.
Questão de imagem
A Vale mobilizou 60 profissionais de comunicação, próprios e terceirizados, para atender à imprensa brasileira e mundial em busca de informações após a tragédia de Brumadinho (MG).
Questão de imagem 2
Na tragédia da Samarco, há três anos, a mineradora designou 14 assessores de imprensa para fazer o mesmo serviço.
Quase estrangeiro
Leitora da coluna pediu um carro de aplicativo e para surpresa dela o motorista era um mineiro que está passando férias em Guarapari. O cara não sabia nem onde fica o Convento da Penha.
Leitura libertadora
A direção da Biblioteca Estadual quer levar atrações culturais para os bairros vizinhos à instituição, na Praia do Suá.
Até quando?
Leitor ainda nem recebeu a carta de concessão da aposentadoria, mas já foi alvo de 11 propostas, via SMS, de empréstimos em torno de R$ 50 mil.
Alô, Polícia Federal!
Como as financeiras conseguem essa informação privilegiada, haja vista que o solicitante da aposentadoria não autorizou o fornecimento dos seus dados pessoais?
O prazo
A Liesge, a Liga das Escolas de Samba, se comprometeu com a Prefeitura de Vitória em retirar todo o material das escolas de samba das imediações do Sambão em até 15 dias após o desfile.
Até quando?
Os ministros do Meio Ambiente, da Educação, das Relações Exteriores, da Casa Civil e dos Direitos Humanos resistiram ao mês de janeiro.
Azeite é capixaba...
A região serrana capixaba é apontada por especialistas como um local do país que reúne condições para o cultivo de oliveiras para produção de azeite.
Valei-me, S. Antônio!
Leitora que foi ao Cemitério de Santo Antônio ficou constrangida com o abandono do local: banheiros com mau cheiro, corredor sem ventilação e sala de velório abafada com apenas um dos dois aparelhos de ar-condicionado funcionando.
Valei-me, S. Antônio! 2
Por falta de material adequado, como uma caixa de madeira, os coveiros fizeram o cimento da sepultura em caixas de papelão improvisadas. A Prefeitura de Vitória chegou a anunciar que iria conceder o cemitério à iniciativa privada, mas o assunto parece que morreu.
Buraco sem fim
Na Previdência dos militares, o déficit aumentou de R$ 37,6 bilhões em 2017 para R$ 43,9 bilhões em 2018. E tem militar que ainda quer ficar fora da reforma da Previdência.
Vila Velha é melhor
O coronel Oliveira Costa, que acaba de deixar o comando do 38º BI, vai participar de um curso no Paquistão, durante um ano. O país asiático, como é sabido, é um ninho de terroristas islâmicos.
Mundo Ufes
Até hoje o Conselho Universitário da Ufes discute o aumento do bandejão do RU de R$ 1,50 para R$ 5. Preço definido em março do ano passado.
Constatação
O General Mourão está se mostrando muito simpático às causas populares. Abra o olho, Capitão!
Sem anestesia
Bolsonaro assinou na cama do hospital a nomeação de Manato para um cargo na Casa Civil.
Alô, mamães!
Vocês deixariam seus filhos pequenos assistir a uma sessão do Senado?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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