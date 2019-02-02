Sesp quer rastrear o caminho das armas que chegam ao Espírito Santo

Armas apreendidas no Estado são destruídas no 38º BI. Crédito: Gazeta Online

O secretário de Segurança, Roberto Sá, quer criar uma delegacia especializada em rastrear o caminho das armas que chegam ao Espírito Santo. O objetivo é identificar e desarticular quadrilhas de tráfico de armas de fogo que vão parar nas mãos de criminosos e que são utilizadas nas disputa por pontos de venda de drogas.

As parcerias

Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp), a delegacia poderá atuar de forma integrada com outros órgãos, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e até mesmo parcerias com agências internacionais, como o DEA americano e as polícias de outros países da América do Sul.

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A Vale mobilizou 60 profissionais de comunicação, próprios e terceirizados, para atender à imprensa brasileira e mundial em busca de informações após a tragédia de Brumadinho (MG).

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Na tragédia da Samarco, há três anos, a mineradora designou 14 assessores de imprensa para fazer o mesmo serviço.

Quase estrangeiro

Leitora da coluna pediu um carro de aplicativo e para surpresa dela o motorista era um mineiro que está passando férias em Guarapari. O cara não sabia nem onde fica o Convento da Penha.

Leitura libertadora

A direção da Biblioteca Estadual quer levar atrações culturais para os bairros vizinhos à instituição, na Praia do Suá.

Até quando?

Leitor ainda nem recebeu a carta de concessão da aposentadoria, mas já foi alvo de 11 propostas, via SMS, de empréstimos em torno de R$ 50 mil.

Alô, Polícia Federal!

Como as financeiras conseguem essa informação privilegiada, haja vista que o solicitante da aposentadoria não autorizou o fornecimento dos seus dados pessoais?

O prazo

A Liesge, a Liga das Escolas de Samba, se comprometeu com a Prefeitura de Vitória em retirar todo o material das escolas de samba das imediações do Sambão em até 15 dias após o desfile.

Até quando?

Os ministros do Meio Ambiente, da Educação, das Relações Exteriores, da Casa Civil e dos Direitos Humanos resistiram ao mês de janeiro.

Azeite é capixaba...

A região serrana capixaba é apontada por especialistas como um local do país que reúne condições para o cultivo de oliveiras para produção de azeite.

Valei-me, S. Antônio!

Leitora que foi ao Cemitério de Santo Antônio ficou constrangida com o abandono do local: banheiros com mau cheiro, corredor sem ventilação e sala de velório abafada com apenas um dos dois aparelhos de ar-condicionado funcionando.

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Por falta de material adequado, como uma caixa de madeira, os coveiros fizeram o cimento da sepultura em caixas de papelão improvisadas. A Prefeitura de Vitória chegou a anunciar que iria conceder o cemitério à iniciativa privada, mas o assunto parece que morreu.

Buraco sem fim

Na Previdência dos militares, o déficit aumentou de R$ 37,6 bilhões em 2017 para R$ 43,9 bilhões em 2018. E tem militar que ainda quer ficar fora da reforma da Previdência.

Vila Velha é melhor

O coronel Oliveira Costa, que acaba de deixar o comando do 38º BI, vai participar de um curso no Paquistão, durante um ano. O país asiático, como é sabido, é um ninho de terroristas islâmicos.

Mundo Ufes

Até hoje o Conselho Universitário da Ufes discute o aumento do bandejão do RU de R$ 1,50 para R$ 5. Preço definido em março do ano passado.

Constatação

O General Mourão está se mostrando muito simpático às causas populares. Abra o olho, Capitão!

Sem anestesia

Bolsonaro assinou na cama do hospital a nomeação de Manato para um cargo na Casa Civil.

Alô, mamães!