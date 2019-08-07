Serra vai ampliar em duas horas atendimento nas unidades de saúde

Unidade de Saúde de José de Anchieta será a primeira a ter o horário ampliado. Funcionamento será das 7 às 19h

O município da Serra é o primeiro do Estado a aderir ao programa federal “Saúde na Hora” e, a partir de hoje, vai ampliar em duas horas o atendimento para pacientes de unidades básicas de saúde. O padrão é que a assistência seja feita das 7 às 17h, e alguns postos vão estender a jornada até as 19h.