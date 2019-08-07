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Leonel Ximenes

Serra vai ampliar em duas horas atendimento nas unidades de saúde

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 16:25

Públicado em 

07 ago 2019 às 16:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aline Nunes - interina
Unidade de Saúde de José de Anchieta será a primeira a ter o horário ampliado. Funcionamento será das 7 às 19h Crédito: PMS/Divulgação
O município da Serra é o primeiro do Estado a aderir ao programa federal “Saúde na Hora” e, a partir de hoje, vai ampliar em duas horas o atendimento para pacientes de unidades básicas de saúde. O padrão é que a assistência seja feita das 7 às 17h, e alguns postos vão estender a jornada até as 19h.
Cronograma
A ampliação começa pelo bairro José de Anchieta. Na próxima semana, Nova Carapina I também estará com horário estendido. E, da segunda quinzena em diante, Jardim Carapina, Carapina Grande, Jardim Tropical e Planalto Serrano A.
Por etapas
Essa é a primeira fase do programa, que conta com apoio financeiro do Ministério da Saúde. Gradativamente, outros bairros também serão contemplados. Nas unidades, o atendimento será em clínica geral, pediatria e ginecologia.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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