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Leonel Ximenes

Saiba onde ficam os bairros onde mais se mata no ES

Interlagos, em Linhares, teve sete homicídios até maio

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 23:05

Públicado em 

26 jun 2019 às 23:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bairro Interlagos, em Linhares, onde ocorreram sete homicídios até maio deste ano. Crédito: G1
Interlagos, em Linhares, é o bairro mais violento do Espírito Santo neste ano. Até maio, foram registrados sete homicídios – seis homens e uma mulher no local. Em 2018, a cidade do Norte do ES já tinha liderado o ranking macabro com o bairro Santa Cruz, onde ocorreram 13 assassinatos.
Outros violentos
O segundo mais violento é Vale Encantado, em Vila Velha. Foram seis assassinatos no bairro, que não recebe cobertura do Programa Estado Presente. Na Serra e em Cariacica, a liderança fica com Novo Horizonte e Bandeirantes, respectivamente, ambos com cinco crimes.
O vizinho que se vire
Os bolsões de estacionamento da Ufes têm ficado cheios nos últimos meses. O motivo: funcionários e clientes do Detran-ES, sem ter onde parar, escolheram o campus de Goiabeiras para deixar seus carros.
O vizinho que se vire 2
O problema é que os carros acabam atrapalhando o estacionamento dos ônibus com crianças de escolas que participam de atividades culturais no Teatro da Ufes e no Museu da Vida.
E aí, Lula?
De um internauta ironizando o mais recente escândalo nacional/internacional: “Quero ver o Lula explicar esses 39 kg de cocaína no avião do Bolsonaro”.
PSDB saudosista
No site do PSDB capixaba ainda constam como integrantes da executiva a prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta (está presa), e o ex-secretário estadual de Agricultura Octaciano Neto. Ambos se desfiliaram do partido.
Caladão
A Vivo está morta em Itaguaçu desde as 20h de terça-feira.
Isto é Brasil
A Justiça do DF autorizou o senador Acir Gurgacz (PDT-RO), que está cumprindo prisão domiciliar, a passar férias num resort no Caribe.
Isto é Brasil 2
Pois é, e tem gente reclamando porque aqui, no presídio do Xuri, os presos estão reivindicando ar-condicionado na hora da visita íntima.
Mão-peluda
Apoiadores de Lelo Coimbra estão na bronca. Reclamam nos bastidores que integrantes da cúpula do Palácio Anchieta vêm trabalhando fortemente para a eleição de Marcelino Fraga à presidência estadual do MDB.
A indicação
O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) protocolou uma indicação para que o Estado instale um escâner corporal no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.
O transtorno
Conforme noticiado pela coluna, o aparelho de Xuri não está funcionando, sendo necessário que servidores encaminhem os suspeitos de carregar produtos ilícitos para o Complexo Prisional de Viana, que possui o escâner para a análise.
Confusão no xadrez
Até a eleição para a presidência da Federação Espírito-Santense de Xadrez foi anulada pela Justiça.
Na pista
A empresária Simone Chieppe está de volta ao mercado de transporte rodoviário de passageiros. Ela acaba de fechar a compra do Grupo Grande Vitória, que opera no sistema municipal da Capital e no Transcol. A empresa tem 50 anos, mil funcionários e 200 ônibus. O valor da transação não foi revelado.
Deputado no Fórum
O deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) foi convidado pela revista Exame para ser um dos palestrantes no tradicional Fórum Exame, em setembro, sobre renovação política.
O tradutor
Ontem, no Palácio Anchieta, foi realizada a solenidade em homenagem aos 160 anos da imigração pomerana no ES. Durante a representação do casamento pomerano, o deputado estadual Adilson Espíndula ficou ao lado do governador e da primeira-dama para traduzir o que estava sendo falado.
O cliente é o rei
O imóvel onde funciona há 40 anos o bordel de luxo em Santa Lúcia, em Vitória, não será mais vendido. O proprietário não resistiu aos apelos dos atuais e antigos frequentadores.
Segurança em debate
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Cariacica vai promover uma audiência pública amanhã, às 19h, para debater as consequências da chegada da Força Nacional para o município.
Alô, Infraero!
No avião AeroMula, mala extra de 39 kg também é cobrada?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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