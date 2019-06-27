Saiba onde ficam os bairros onde mais se mata no ES

Bairro Interlagos, em Linhares, onde ocorreram sete homicídios até maio deste ano. Crédito: G1

Interlagos, em Linhares, é o bairro mais violento do Espírito Santo neste ano. Até maio, foram registrados sete homicídios – seis homens e uma mulher no local. Em 2018, a cidade do Norte do ES já tinha liderado o ranking macabro com o bairro Santa Cruz, onde ocorreram 13 assassinatos.

Outros violentos

O segundo mais violento é Vale Encantado, em Vila Velha. Foram seis assassinatos no bairro, que não recebe cobertura do Programa Estado Presente. Na Serra e em Cariacica, a liderança fica com Novo Horizonte e Bandeirantes, respectivamente, ambos com cinco crimes.

O vizinho que se vire

Os bolsões de estacionamento da Ufes têm ficado cheios nos últimos meses. O motivo: funcionários e clientes do Detran-ES, sem ter onde parar, escolheram o campus de Goiabeiras para deixar seus carros.

O vizinho que se vire 2

O problema é que os carros acabam atrapalhando o estacionamento dos ônibus com crianças de escolas que participam de atividades culturais no Teatro da Ufes e no Museu da Vida.

E aí, Lula?

De um internauta ironizando o mais recente escândalo nacional/internacional: “Quero ver o Lula explicar esses 39 kg de cocaína no avião do Bolsonaro”.

PSDB saudosista

No site do PSDB capixaba ainda constam como integrantes da executiva a prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta (está presa), e o ex-secretário estadual de Agricultura Octaciano Neto. Ambos se desfiliaram do partido.

Caladão

A Vivo está morta em Itaguaçu desde as 20h de terça-feira.

Isto é Brasil

A Justiça do DF autorizou o senador Acir Gurgacz (PDT-RO), que está cumprindo prisão domiciliar, a passar férias num resort no Caribe.

Isto é Brasil 2

Pois é, e tem gente reclamando porque aqui, no presídio do Xuri, os presos estão reivindicando ar-condicionado na hora da visita íntima.

Mão-peluda

Apoiadores de Lelo Coimbra estão na bronca. Reclamam nos bastidores que integrantes da cúpula do Palácio Anchieta vêm trabalhando fortemente para a eleição de Marcelino Fraga à presidência estadual do MDB.

A indicação

O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) protocolou uma indicação para que o Estado instale um escâner corporal no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.

O transtorno

Conforme noticiado pela coluna, o aparelho de Xuri não está funcionando, sendo necessário que servidores encaminhem os suspeitos de carregar produtos ilícitos para o Complexo Prisional de Viana, que possui o escâner para a análise.

Confusão no xadrez

Até a eleição para a presidência da Federação Espírito-Santense de Xadrez foi anulada pela Justiça.

Na pista

A empresária Simone Chieppe está de volta ao mercado de transporte rodoviário de passageiros. Ela acaba de fechar a compra do Grupo Grande Vitória, que opera no sistema municipal da Capital e no Transcol. A empresa tem 50 anos, mil funcionários e 200 ônibus. O valor da transação não foi revelado.

Deputado no Fórum

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) foi convidado pela revista Exame para ser um dos palestrantes no tradicional Fórum Exame, em setembro, sobre renovação política.

O tradutor

Ontem, no Palácio Anchieta, foi realizada a solenidade em homenagem aos 160 anos da imigração pomerana no ES. Durante a representação do casamento pomerano, o deputado estadual Adilson Espíndula ficou ao lado do governador e da primeira-dama para traduzir o que estava sendo falado.

O cliente é o rei

O imóvel onde funciona há 40 anos o bordel de luxo em Santa Lúcia, em Vitória, não será mais vendido. O proprietário não resistiu aos apelos dos atuais e antigos frequentadores.

Segurança em debate

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Cariacica vai promover uma audiência pública amanhã, às 19h, para debater as consequências da chegada da Força Nacional para o município.

Alô, Infraero!