Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Sai coronel, entra filiado do PSB no Conselho Estadual de Trânsito

Públicado em 

25 mar 2019 às 17:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O advogado Harlen da Silva Crédito: Divulgação
O PSB emplaca mais um filiado em um órgão do Estado. O advogado Harlen da Silva, membro do partido há 16 anos, foi nomeado pelo governador Casagrande para a presidência do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran). 
Ele vai entrar no lugar do coronel Reinaldo Brezinski, que estava há apenas sete meses na função  e tinha mandato até agosto de 2020. Segundo o regimento do Cetran, o mandato do presidente é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
Os currículos
Harlen da Silva é funcionário concursado da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha, mas está licenciado. Ele atualmente é diretor administrativo e financeiro do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), nomeado pelo governador no começo deste ano. Também já foi presidente do PSB de Vila Velha e secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão do prefeito Neucimar Fraga.
O coronel Brezinski foi comandante do Batalhão de Trânsito da PM, diretor do Ciodes, corregedor da Polícia Militar e subcomandante-geral da corporação.
Atualização
O novo presidente do Cetran, em contato com o Blog, disse que a função do presidente do Conselho Estadual de Trânsito é de livre nomeação e exoneração do governador. Harlen da Silva observa apenas que o prazo de nomeação terá que ser respeitado - no caso dele, até agosto de 2020, podendo ser prorrogado por dois anos. "O mandato é fixo, mas os integrantes do Conselho, não", defende Harlen, que é advogado há 11 anos.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

PSB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados