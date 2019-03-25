Sai coronel, entra filiado do PSB no Conselho Estadual de Trânsito

O advogado Harlen da Silva Crédito: Divulgação

O PSB emplaca mais um filiado em um órgão do Estado. O advogado Harlen da Silva, membro do partido há 16 anos, foi nomeado pelo governador Casagrande para a presidência do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran).

Ele vai entrar no lugar do coronel Reinaldo Brezinski, que estava há apenas sete meses na função e tinha mandato até agosto de 2020. Segundo o regimento do Cetran, o mandato do presidente é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Os currículos

Harlen da Silva é funcionário concursado da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha, mas está licenciado. Ele atualmente é diretor administrativo e financeiro do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), nomeado pelo governador no começo deste ano. Também já foi presidente do PSB de Vila Velha e secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão do prefeito Neucimar Fraga.

O coronel Brezinski foi comandante do Batalhão de Trânsito da PM, diretor do Ciodes, corregedor da Polícia Militar e subcomandante-geral da corporação.

Atualização