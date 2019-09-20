Quatro em cada cinco servidores do Iases são temporários

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do ES (Iases) é reduto de servidores que têm prazo de validade para saírem do emprego. Dos 1.753 profissionais ativos, 1.386 têm contrato temporário de trabalho – 79,06% do quadro total. Considerado um barril de pólvora, o Iases tem sido palco frequente de problemas.
Recentemente, por decisão judicial, o Iases teve de liberar menores apreendidos por causa da superlotação do sistema. O Ministério Público de Contas já alertou o governo do Estado para que seja realizado concurso público no órgão que cuida de menores em conflito com a lei.
A Prefeitura de Cariacica não endossa o otimismo (e põe otimismo nisso!) do comando da Força Nacional, de que a criminalidade no município será extinta com a atuação da tropa nacional.
Dom Silvestre Luiz Scandian, que foi arcebispo de Vitória, vai virar nome de rua no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha.
O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, determinou o corte das horas extras para a fiscalização ambiental. Zouain diz que “tem certeza” de que não haverá prejuízo à fiscalização, inclusive à noite e nos fins de semana.
Está circulando na internet um abaixo-assinado pelo tombamento do Sítio Histórico de Santa Teresa. Quase 4 mil pessoas já assinaram a petição. A meta dos organizadores é chegar a 5 mil.
Preocupada com a violência, a CPI dos Crimes Cibernéticos da Assembleia sugeriu que as empresas de aplicativo de transporte sejam mais rígidas no cadastramento de usuários.
O reitor da Ufes não será atingido pela reforma da Previdência. Reinaldo Centoducatte acaba de se aposentar.
Você chega sozinha ou vem junto com o pó preto?