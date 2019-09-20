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Leonel Ximenes

Quatro em cada cinco servidores do Iases são temporários

Públicado em 

20 set 2019 às 15:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do ES (Iases) é reduto de servidores que têm prazo de validade para saírem do emprego. Dos 1.753 profissionais ativos, 1.386 têm contrato temporário de trabalho – 79,06% do quadro total. Considerado um barril de pólvora, o Iases tem sido palco frequente de problemas.
Superlotado
Recentemente, por decisão judicial, o Iases teve de liberar menores apreendidos por causa da superlotação do sistema. O Ministério Público de Contas já alertou o governo do Estado para que seja realizado concurso público no órgão que cuida de menores em conflito com a lei.
Menos, menos...
A Prefeitura de Cariacica não endossa o otimismo (e põe otimismo nisso!) do comando da Força Nacional, de que a criminalidade no município será extinta com a atuação da tropa nacional.
Homenagem
Dom Silvestre Luiz Scandian, que foi arcebispo de Vitória, vai virar nome de rua no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha.
De olho no ambiente
O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, determinou o corte das horas extras para a fiscalização ambiental. Zouain diz que “tem certeza” de que não haverá prejuízo à fiscalização, inclusive à noite e nos fins de semana.
Viva Santa Teresa!
Está circulando na internet um abaixo-assinado pelo tombamento do Sítio Histórico de Santa Teresa. Quase 4 mil pessoas já assinaram a petição. A meta dos organizadores é chegar a 5 mil.
Olho na ficha
Preocupada com a violência, a CPI dos Crimes Cibernéticos da Assembleia sugeriu que as empresas de aplicativo de transporte sejam mais rígidas no cadastramento de usuários.
Livre, leve e solto
O reitor da Ufes não será atingido pela reforma da Previdência. Reinaldo Centoducatte acaba de se aposentar.
Alô, Primavera!
Você chega sozinha ou vem junto com o pó preto?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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