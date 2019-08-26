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Leonel Ximenes

PSL-ES recua, desiste do Sebrae e muda local de encontro

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 17:26

Públicado em 

26 ago 2019 às 17:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Manato preside o PSL-ES e o Sebrae-ES Crédito: Gazeta Online
O presidente estadual do PSL, Carlos Manato, anunciou há pouco (26) que seu partido desistiu de utilizar o auditório do Sebrae-ES para promover, no próximo sábado, o 1º Encontro Estadual do PSL Mulher, com a presença da ministra Damares Alves (Direitos Humanos, Família e Mulher) e da deputada federal Soraya Manato (PSL-ES).
"O encontro agora vai ser na Aspomires (Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do ES)", informou Manato, que também é presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae capixaba.
Inicialmente, Manato disse que não via problema em realizar o evento do seu partido no auditório do Sebrae. Segundo ele, ficou acordado que não haveria faixas, bandeiras, banners e camisas do PSL durante a reunião e que ele também não discursaria.
Reunião
O ex-deputado federal também informara ao Blog que iria se reunir na tarde de hoje (26) com o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, para discutir com ele se o evento teria caráter partidário. Após a publicação da notícia no Blog no Gazeta Online, entretanto, Manato desistiu de manter o encontro no Sebrae.
Segundo o presidente do PSL, o aluguel do Cerimonial Aspomires, em Bento Ferreira, custa em torno de R$ 2 mil, mas ele afirmou que vai tentar fechar com um preço menor. O PSL Mulher no Espírito Santo é presidido por Taís Venâncio.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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