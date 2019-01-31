Prefeitura de Vitória coloca a Vale em dívida ativa

Pátio de estocagem de minério do Porto de Tubarão, uma das maiores fontes de poluição de Vitória. Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Vitória incluiu a Vale em dívida ativa. A mineradora não pagou cinco multas por poluição ambiental, emitidas em 2016, totalizando R$ 34,2 milhões (valores da época). Com essa decisão, a empresa fica impossibilitada de retirar certidões negativas da municipalidade, mas ainda pode recorrer à Justiça.

Perdeu em duas

A Vale chegou a recorrer das multas na Junta de Impugnação Fiscal (JIF) do município, na primeira instância, e no Comdema, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) de Vitória, na segunda, mas nas duas instâncias administrativas a mineradora perdeu.

No Estado

Em agosto passado, foi a vez de o governo do Estado incluir a empresa na dívida ativa e no Cadastro dos Inadimplentes porque não pagou um multa ambiental de R$ 3,32 milhões.

A interdição

As multas do Iema e da PMV foram emitidas há quatro anos, concomitantemente com a operação da Polícia Federal que resultou na interdição do Porto da Vale por cinco dias.

A honraria

Os 30 deputados estaduais que tomarão posse amanhã vão receber a Comenda Domingos Martins no grau Grã-Cruz. Cada honraria custa aos cofres públicos R$ 92. No total, a despesa fica em R$ 2.760.

Auto-homenagem

A dúvida: faz sentido os parlamentares se autoconcederem essa comenda? Pra quê?

Violência aqui

Há apenas um mês no cargo, o secretário de Segurança, Roberto Sá, já chegou a duas conclusões: mata-se muito por motivos banais no Espírito Santo. E muitos desses homicidas são jovens de até 25 anos de idade.

Violência lá

E olha que o secretário é do conflagrado Rio de Janeiro, onde também foi secretário de Segurança.

Simples assim

Agentes do Estado não podem violar a lei para se vingar politicamente dos seus adversários. Se a lei permite, Lula teria direito a ir ao velório do seu irmão.

Fortes emoções

O primeiro mês do governo Casagrande chegou ao fim. Vamos ao balanço do período:

l Terror nos morros;

l Corredor do Hospital São Lucas continua lotado;

l Um assassinato de mulher a cada quatro dias;

l Anistia polêmica aos policiais militares grevistas;

l Ficha-suja Frei Paulão desiste de tomar posse na Seag;

l Prisão e renúncia do presidente do Banestes.

Vamos torcer

Que fevereiro seja mais leve.

Cariacica amarelou

Ao lado da Cimec (antiga Belgo-Mineira), em Cariacica, há cerca de seis meses três semáforos ficavam só no amarelo piscante. A situação mudou: perto dali, agora mais dois ficam na mesma situação. Será que amarelo é a cor preferida do prefeito Juninho?

2020 vem aí!

Em seu terceiro dia no cargo de secretário de Segurança da Serra, Nylton Rodrigues já participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção do campo de futebol de Vila Nova de Colares.

PMs cidadãos

Dois policiais militares, ao virem um senhor doente sendo carregado numa maca por parentes no morro da Piedade, ontem de manhã, ajudaram a transportar o senhorzinho. Voluntariamente, sem precisar de ordem superior.

Polícia roubada

A Polícia Civil fez ontem uma grande operação contra receptadores de cobre e alumínio. Curiosamente, na última segunda-feira gatunos roubaram fios de cobre da obra da Delegacia da Mulher (Deam) de Vitória.

Despedida

Depois de 26 anos exercendo mandatos eletivos, o senador Magno Malta amanhecerá nesta sexta-feira sem mandato. Além de continuar a presidir o PR estadual, Malta pretende curtir a aposentadoria e dar palestras e shows.

Cuidado, capixabas!

É prudente manter certa distância do PSB de Brasília.

Energia instável

Itaguaçu convive há muito tempo com piques de energia. Só ontem de manhã foram três. E à noite, faltou luz.

Vovós apreensivas

As 60 senhorinhas que fazem artesanato no Radium, em Guarapari, estão preocupadas. É que o antigo hotel foi devolvido pela prefeitura ao Estado e elas querem permanecer no local enquanto o governo não define o que vai fazer do espaço.

Alô, doutor!