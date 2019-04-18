Prefeito cassado em 1968 terá mandato "devolvido" em Vila Velha

Prefeitura de Vila VelhaCrédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs
Cassado pela ditadura militar em 1968, o ex-prefeito de Vila Velha Hugo Ronconi terá seu mandato restituído simbolicamente pelo prefeito Max Filho (PSDB), durante as comemorações do 23 de Maio, data da Colonização do Solo Espírito-Santense. Ronconi, hoje com 84 anos de idade, mora em Itaparica e continua atento observador da vida política.
O motivo
Ronconi foi cassado por um motivo prosaico: na época, ele não atendeu a um pedido do Exército e não instalou postes de iluminação na entrada do quartel do então 3º BC, na Prainha. O município, com poucos recursos, naquele momento estava instalando postes em Jardim Marilândia, na periferia pobre do município.
Fim dos fogos
O projeto do vereador Valdir do Restaurante (Avante) que proíbe poluição sonora por queima de rojões e fogos de artifício foi retirado de pauta para “aprimoramento” da Câmara.
Fim da festa
É bom que seja aprimorado mesmo: se levado ao pé da letra, o projeto do nobre edil acaba com os fogos na virado do ano em Vila Velha, uma cidade que diz que quer atrair turistas.
Saúde móvel
Na quarta-feira, por volta das 21h40, um carro da Secretaria de Saúde de Iúna estava estacionado em frente a uma boate em Meaípe, Guarapari. Isso que é zelo pela saúde a distância.
A crítica
Uma internauta, no Twitter, comentou a notícia de mais um engarrafamento na Terceira Ponte e ironizou o anúncio do governo de instalação de wi-fi nos ônibus. “Casagrande está preocupado com wi-fi no Transcol, a mobilidade urbana é só um detalhe”.
A defesa
Na sequência, o governador, no próprio microblog, respondeu a outro internauta sobre o mesmo assunto: “Estamos no processo de renovação da frota e também começaremos com ônibus com ar-condicionado. Não se esqueça que estou no governo tem 100 dias”.
O Sul é o caminho
O preço do quilo do tomate na localidade de Itaoca, no litoral Sul do Estado, está R$ 4,99. Na Grande Vitória, passa de R$ 10.
Comeu, comeu
A chamada torta capixaba afrodisíaca é uma das atrações do Festival da Torta Capixaba, que vai até amanhã, na Ilha das Caieiras. Quem comeu garante que funciona mesmo.
Virou referência
A Santa Casa de Vitória acaba de ser certificada como Centro de Referência e Excelência Internacional de Urticária (Ucare). Só existem 95 centros desse tipo espalhados pelo mundo, sendo que 10 deles estão no Brasil.
O que significa
A certificação permite ao hospital desenvolver pesquisas relacionadas a essas lesões na pele e melhorar a assistência aos pacientes diagnosticados com urticária, especialmente a crônica.
Constatação
Há muitos candidatos para poucos Judas hoje.
Contradição
Tem gente que sempre apoiou a ditadura e agora diz que defende a liberdade de expressão e de imprensa.
Portugueses, uni-vos!
Os portugueses que moram no Espirito Santo agora podem contar com um suporte a mais. Fundada em julho de 2018, a Associação de Portugueses do Espirito Santo (Apes), além de estreitar os laços Brasil-Portugal, visa a ajudar os trâmites legais para legalização de portugueses natos e descendentes interessados em obter a cidadania lusitana.
Os contatos
A Apes tem como objetivo dar assistência à comunidade portuguesa e aos lusos-brasileiros no Estado, além de prestar consultoria para solicitação, renovação de documentos e nacionalidade portuguesa. Contatos: (27) 99904-9269 ou pelo site apes-org.com.br
Saideira
A Polícia Rodoviária Federal aprendeu um caminhão com uma carga de 8,4 mil garrafas de cerveja, sem nota fiscal, em São Mateus. Se faltar a gelada em alguma festa clandestina por esses dias, já sabe o que aconteceu.
Alô, eleitor!
Pode malhar o Judas, mas não pode falar mal dos supremos?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.