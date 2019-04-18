Prefeito cassado em 1968 terá mandato "devolvido" em Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs

Cassado pela ditadura militar em 1968, o ex-prefeito de Vila Velha Hugo Ronconi terá seu mandato restituído simbolicamente pelo prefeito Max Filho (PSDB), durante as comemorações do 23 de Maio, data da Colonização do Solo Espírito-Santense. Ronconi, hoje com 84 anos de idade, mora em Itaparica e continua atento observador da vida política.

O motivo

Ronconi foi cassado por um motivo prosaico: na época, ele não atendeu a um pedido do Exército e não instalou postes de iluminação na entrada do quartel do então 3º BC, na Prainha. O município, com poucos recursos, naquele momento estava instalando postes em Jardim Marilândia, na periferia pobre do município.

Fim dos fogos

O projeto do vereador Valdir do Restaurante (Avante) que proíbe poluição sonora por queima de rojões e fogos de artifício foi retirado de pauta para “aprimoramento” da Câmara.

Fim da festa

É bom que seja aprimorado mesmo: se levado ao pé da letra, o projeto do nobre edil acaba com os fogos na virado do ano em Vila Velha, uma cidade que diz que quer atrair turistas.

Saúde móvel

Na quarta-feira, por volta das 21h40, um carro da Secretaria de Saúde de Iúna estava estacionado em frente a uma boate em Meaípe, Guarapari. Isso que é zelo pela saúde a distância.

A crítica

Uma internauta, no Twitter, comentou a notícia de mais um engarrafamento na Terceira Ponte e ironizou o anúncio do governo de instalação de wi-fi nos ônibus. “Casagrande está preocupado com wi-fi no Transcol, a mobilidade urbana é só um detalhe”.

A defesa

Na sequência, o governador, no próprio microblog, respondeu a outro internauta sobre o mesmo assunto: “Estamos no processo de renovação da frota e também começaremos com ônibus com ar-condicionado. Não se esqueça que estou no governo tem 100 dias”.

O Sul é o caminho

O preço do quilo do tomate na localidade de Itaoca, no litoral Sul do Estado, está R$ 4,99. Na Grande Vitória, passa de R$ 10.

Comeu, comeu

A chamada torta capixaba afrodisíaca é uma das atrações do Festival da Torta Capixaba, que vai até amanhã, na Ilha das Caieiras. Quem comeu garante que funciona mesmo.

Virou referência

A Santa Casa de Vitória acaba de ser certificada como Centro de Referência e Excelência Internacional de Urticária (Ucare). Só existem 95 centros desse tipo espalhados pelo mundo, sendo que 10 deles estão no Brasil.

O que significa

A certificação permite ao hospital desenvolver pesquisas relacionadas a essas lesões na pele e melhorar a assistência aos pacientes diagnosticados com urticária, especialmente a crônica.

Constatação

Há muitos candidatos para poucos Judas hoje.

Contradição

Tem gente que sempre apoiou a ditadura e agora diz que defende a liberdade de expressão e de imprensa.

Portugueses, uni-vos!

Os portugueses que moram no Espirito Santo agora podem contar com um suporte a mais. Fundada em julho de 2018, a Associação de Portugueses do Espirito Santo (Apes), além de estreitar os laços Brasil-Portugal, visa a ajudar os trâmites legais para legalização de portugueses natos e descendentes interessados em obter a cidadania lusitana.

Os contatos

A Apes tem como objetivo dar assistência à comunidade portuguesa e aos lusos-brasileiros no Estado, além de prestar consultoria para solicitação, renovação de documentos e nacionalidade portuguesa. Contatos: (27) 99904-9269 ou pelo site apes-org.com.br

Saideira

A Polícia Rodoviária Federal aprendeu um caminhão com uma carga de 8,4 mil garrafas de cerveja, sem nota fiscal, em São Mateus. Se faltar a gelada em alguma festa clandestina por esses dias, já sabe o que aconteceu.

Alô, eleitor!

Pode malhar o Judas, mas não pode falar mal dos supremos?