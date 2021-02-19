Poucas&Boas: Vitória não entra na lista das '10 ilhas incríveis' do Brasil

Praia em Vitória, a ilha esquecida pela revista Viaje Mais Crédito: Fernando Madeira

A Revista “Viaje Mais” de fevereiro apontou as dez ilhas do Brasil mais fascinantes. “10 destinos incríveis para você conhecer e se encantar. Tem opções para todos os bolsos”, diz a chamada de capa da publicação especializada. Vitória , porém, ficou fora dessa relação que tem Fernando de Noronha (PE), Ilhabela (SP), Comandatuba (BA), Morro de São Paulo (BA), Boipeba (BA), Ilha Do Mel (PR), Floripa (SC), Ilha Grande (RJ), Marajó (PA) e Abrolhos (BA).

A capa da revista Crédito: Reprodução da internet

ESQUECERAM DE NÓS

E fica a dúvida: por que a capital capixaba, a verdadeira Ilha do Mel, não está nessa relação? O que está faltando?

ALÔ, SESA!

Os dois telefones da central de atendimento da Farmácia Cidadã estadual (3636-8417 e 3636-8418) só ficam ocupados. O que poderia ser resolvido de longe tem que ser no presencial. Em tempos de pandemia…

TEM QUE VER ISSO AÍ

Mais um grande aumento no preço dos combustíveis: diesel (15,2%) e gasolina (10,2%). Essa presidente Dilma...

PLANTÃO NAS REDES SOCIAIS

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), estava por volta das 22h desta quarta-feira (17) acompanhando a retirada da árvore gigante que caiu na Av. Rio Branco, em Santa Lúcia. Tudo devidamente transmitido ao vivo pelas redes sociais do prefeito.

MENOS É MAIS

Dos 857 cargos comissionados existentes na Prefeitura de Vitória em 31 de dezembro do ano passado, foram ocupados até agora 451 (52,62%). Tá de bom tamanho, né?

VOVÔS INDIGNADOS

Leitor da coluna está indignado porque, segundo ele, estão vacinando profissionais que não estão na linha de frente de combate à Covid. Ele diz que muitos idosos, que já poderiam estar imunizados, estão padecendo na fila.

VOVÔS INDIGNADOS 2

Idosos na faixa dos 85 anos de idade reclamam que não estão conseguindo agendar para serem vacinados na Serra e em Vitória.

CADÊ?

Aliás, ministro Pazuello e presidente Bolsonaro: cadê as vacinas?

PREFEITOS, LIGUEM A BOMBA!

Marcus Magalhães, o especialista em clima da coluna, alerta: até este sábado (20) vai cair muita água no ES. Desta vez, a chuva vem da Amazônia e não pelo Sul do Brasil, como é mais comum.

COMBATE AO CÂNCER INFANTIL

O deputado estadual Doutor Hércules (MDB) protocolou um projeto solicitando ao governo Renato Casagrande (PSB) que crie o programa "Pró-Oncologia Infantil - Programa Estadual de Apoio a Oncologia Infantil e Enfermidades Correlacionadas". A ideia é que o governo repasse recursos às ações e serviços de atenção oncológica infantil, desenvolvidos por instituições de prevenção e combate ao câncer infantil.

VIVA O JORNALISMO!

A Folha de S. Paulo comemora o seu centenário nesta sexta-feira (19). A coluna deseja vida longa e sucesso ao jornal paulista.

CIRCULANDO

Ex-chefe da Casa Militar no governo PH e candidato derrotado a prefeito de Guarapari, o coronel Daltro Ferrari assumiu a Secretaria de Transporte, Trânsito e Segurança Pública de Colatina.

A REDE NÃO SALVA

De um observador da cena política ao saber que um vereador de Vitória promete se afastar das redes sociais durante a Quaresma: “Se ele conseguir, é capaz de alcançar a salvação”.

NA FILA

Paciente de Vitória, que precisa fazer os exames do preventivo e da mamografia, está na bronca por não conseguir fazer o agendamento no sistema municipal de saúde.

BENEFÍCIO PARA A SEJUS

O deputado Delegado Danilo Bahiense protocolou projeto de lei que concede o passe livre às viaturas da Sejus nas cancelas de cobrança eletrônica dos pedágios das rodovias estaduais. Isso aconteceria com a concessão de tags ou dispositivos semelhantes. A lei 11.238, de autoria do parlamentar, já dá esse benefício para as viaturas das polícias e para as ambulâncias.

MULTA DE BOAS-VINDAS

Turistas de fora do Espírito Santo que visitaram Santa Teresa ficaram chateados. Mas não foi por causa da falta de atrações. O motivo foi uma multa. Na chegada ao centro do município, há dois radares em sequência. No primeiro, passaram abaixo dos 40 km/h. Já no segundo, a velocidade estava acima do permitido e o flash da punição foi certeiro!

CONFUSÃO NA ORLA

A reforma da ciclovia na Praia de Camburi, em Vitória, trouxe alguns inconvenientes. Estando agora no mesmo nível do calçadão, a via permite mais manobras dos ciclistas para a área onde ficam os pedestres e patinadores. Amigo da coluna presenciou a queda de uma patinadora que colidiu com um ciclista que fez essa manobra de forma imprudente.

ESCURIDÃO NA ORLA

Além disso, parte da orla está sem iluminação. Um perigo que pode levar a furtos e roubos na região.

VERGONHA NACIONAL

O vandalismo em Rio Bananal que custou as doses das vacinas contra o novo coronavírus teve destaque nacional.

ALÔ, PAPAIS!