Poucas&Boas: TRE-ES é destaque em revista; e sexo indefinido na Covid

A capa da revista latino-americana Crédito: Reprodução da internet

A Conferência Americana de Órgãos Eleitorais Subnacionais para Transparência Eleitoral (Caoeste), entidade que acompanha o processo democrático e a realização de eleições em todos os países da América Latina, publicou, na terceira edição de sua revista, um artigo de capa destacando a experiência brasileira no desenvolvimento de ferramentas de controle e fiscalização de denúncias eleitorais, com destaque para o Pardal, aplicativo criado pelo TRE-ES.

QUEM É O AUTOR

O artigo, de autoria de Vinícius Quintino de Oliveira, coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES e servidor de carreira do Tribunal, destaca a evolução no processo democrático brasileiro e as ferramentas que foram criadas para garantir transparência e lisura, além de coibir a prática danosa de crimes eleitorais. O texto, escrito em espanhol, foi encaminhado para a entidade e, por sua qualidade, recebeu destaque na capa, com foto das urnas eletrônicas brasileiras. Para ler o material, produzido em português e espanhol, basta acessar o site https://transparenciaelectoral.org/caoeste/revista-caoeste-003-julio-2020/

FIEL DIZIMADO

De um pastor numa rádio evangélica do ES: “O fiel tem que ‘dizimar’ os R$ 600 que recebeu do auxílio emergencial”.

SIMPLES ASSIM

Sobre a prática execrável da “carteirada”, vale prestar atenção nas palavras do ministro Marco Aurélio (STF): “Autoridade na rua é o guarda, não o desembargador”.

QUE VENHA 2021!

De um filósofo da internet: “Se você acha que está desperdiçando dinheiro, imagine o cara que comprou agenda 2020 de papel”.

XÔ, SATANÁS!

Nem tudo são más notícias, gente. A PRF-ES prendeu nesta semana na BR 101 um traficante foragido conhecido como “Demônio”.

SEXO INDEFINIDO

Até esta sexta-feira (24), das 74.610 pessoas infectadas (oficialmente) pela Covid no ES, 16 não declararam o sexo e estão relacionados pela Sesa como “outros” no item gênero.

MAIS MULHERES

A doença atingiu mais mulheres no Espírito Santo: são 39.027 infectadas ante 35.567 homens. A Sesa diz que segue o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde para classificação de gênero.

DELIRIUS COMUNISTUS

Pessoas ligadas à extrema direita estão fazendo campanha que visa a arrecadar recursos para instalar um outdoor contra Fabiano Contarato (Rede-ES). “Acusam” o senador de “ter enganado o povo do ES” e de ser “comunista”.

O MIJÃO DA PRAIA

Praticamente todo dia, no final da Rua Celso Calmon com a Av. Saturnino de Brito, na Praia do Canto, um senhorzinho faz xixi no poste, à luz do dia, em meio ao trânsito. O poste não deve estar aguentando mais.

NÃO DEVE, NÃO PAGA

Leitor tem recebido mensagens por SMS, e até ligação telefônica, de São Luís (MA), supostamente do Banestes, com cobrança de boletos em atraso. Acontece que ele não tem conta no banco do Estado. A instituição diz que é erro no cadastro que já foi corrigido.

MAIS TRANSPARÊNCIA

O governo do Estado aceitou a sugestão da coluna. No Painel Covid-19, agora consta o subtotal com a quantidade de fornecedores de produtos e serviços e o valor dos contratos emergenciais.

OS NÚMEROS

Até nesta sexta (24), estavam listados 186 fornecedores e R$ 227,4 milhões em contratos.

O VELHO NORMAL

Na primeira quinzena de julho o preço médio da gasolina no Brasil aumentou 3,3%. No ES, o aumento foi maior: 3,43%. Os dados são da ValeCard.

FILHOTISMO

Quer dizer então que a Casa Civil tinha dado aval para a filha do ministro-general Braga Netto ocupar um cargo comissionado (R$ 13 mil) na ANS?

#FORAEDUARDOSIQUEIRA

Passou da hora de o Tribunal de Justiça de SP transformar o marrento desembargador em desembarcador.

ALÔ, BOLSONARO!