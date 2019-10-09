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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: secretário de Casão visita ex-secretário de PH

Roberto Sá foi conhecer os métodos da Secretaria de Segurança de Goiás, comandada por Rodney Miranda

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 18:21

Públicado em 

09 out 2019 às 18:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rodney Miranda (à direita) e sua esquipe recebem o secretário Roberto Sá (à esquerda, de costas) em Goiás. Crédito: Facebook de Rodney Miranda
O secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, foi a Goiás nesta segunda (7) e terça (8) para conhecer os métodos de combate à criminalidade da Secretaria de Segurança daquele Estado, comandada por Rodney Miranda, ex-secretário da Pasta em duas ocasiões durante a gestão do ex-governador Paulo Hartung.

GOVERNADOR RECEBEU

Sá, que viajou com assessores da Sesp,  foi recebido pelo governador Ronaldo Caiado. O titular da Sesp conheceu a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, o Centro Integrado de Comando e Controle e a Escola Superior da Polícia Civil goianos.

AQUI E LÁ

Pra quem gosta de comparar: os homicídios dolosos em Goiás caíram 13% no primeiro semestre deste ano. No Espírito Santo, a queda foi maior, de 18%. Talvez fosse o caso de Miranda visitar o Espírito Santo, certo?

TELA QUENTE

Reação de um internauta, no Facebook do governador Casagrande, ao ver a imagem do telão do Estádio Kleber Andrade: “Este telão, para o tamanho do estádio, ficou menor que a TV do meu quarto”.

TELA QUENTÍSSIMA

Mas o secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, garante que o placar eletrônico é grande e tem boa visibilidade: “Fui conferir pessoalmente, do lado oposto ao do telão. Dá pra ver tudo perfeitamente, inclusive as letras menores. Está ficando muito bonito”.

EM TEMPO REAL

A Sesp conseguiu ampliar o acesso à Delegacia Online para servidores da Sejus e do Iases. Agora, inspetores penitenciários e socieducadores vão conseguir registrar as ocorrências em presídios e unidades de internação em tempo real, diminuindo o tempo nas delegacias. O pedido foi feito pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL).

ESTADO PRESENTE

Terra Vermelha, em Vila Velha, será o primeiro bairro a receber a Ação Integrada pela Cidadania - Estado Presente em Defesa da Vida após a retomada do programa pelo governador Renato Casagrande. Coordenada pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos (SEDH), a iniciativa será neste sábado (12), Dia das Crianças, na Umef Prof. Paulo Cesar Vinha.

HORÁRIO  ESTRANHO

A Câmara de Cariacica está para votar a qualquer momento a mudança no horário das suas sessões ordinárias.  Querem passar das 15h às 18h para 13h às 16h, às segundas e quartas-feiras. Tem muita gente achando que o novo horário vai dificultar ainda mais a fiscalização dos nobres edis pelos cidadãos. Um perigo.

ALÔ, ELEITOR!

Quanto tempo o PSL  resiste sem Bolsonaro?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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