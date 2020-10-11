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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: PT fora da disputa a prefeito em 62 dos 78 municípios do ES

Partido que já comandou o governo do ES e o do país também não apresentou um candidato sequer às Câmaras de 41 cidades

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

11 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

PT chega mais enfraquecido à eleição municipal no ES
PT chega mais enfraquecido à eleição municipal no ES Crédito: Bancada do PT na Câmara dos Deputados
O PT, que já comandou o Espírito Santo e o país, nestas eleições não conseguiu lançar sequer um candidato a vereador em 41 dos 78 municípios do ES. Para as prefeituras, o quadro é mais desolador ainda: o partido está com candidato próprio em apenas 16 cidades. Nas duas maiores, Serra e Vila Velha, o PT não tem ninguém na disputa.

ALGUÉM ENTENDEU?

Quem pergunta ao prefeito Juninho (Cidadania) quem é o seu candidato à sua sucessão em Cariacica, recebe como resposta: “Cuidar e preservar a vidas das pessoa e cuidar da gestão é mais importante do que participar da eleição sem ser candidato”.

TIREM AS CRIANÇAS DA SALA

O deputado estadual Marcelo Santos esperava o voto do colega José Esmeraldo, quando o Coronel Quintino soltou um sonoro “tomar no c*, rapaz”. Marcelo, com anos de experiência na Assembleia, deixou por menos: “Esse voto eu não posso computar, não”.

O PESO DE CARRETA

Em Vila Velha, a campanha de Max Filho (PSDB) tem feito textos dizendo que seu vice na chapa, Jorge Carreta, é “simpático” e “carismático”. Então tá, combinado.

SERÁ QUE COLA?

O mais novo modismo da atual campanha eleitoral é o tal do "adesivaço".

NÃO TÁ FÁCIL PRA NINGUÉM...

E tem candidato comemorando liderança exibindo 3% de intenções de votos. Não ria não, gente, é verdade.

O VELHO NORMAL

Basta olhar nas redes sociais: tem muito candidato promovendo eventos com aglomeração e com muita gente não usando máscara. Um mau exemplo para quem quer ser prefeito ou vereador.

FIDELIDADE PARTIDÁRIA

Jaqueline Moraes (PSB) vai aparecer, neste domingo (11), em um vídeo sobre o Outubro Rosa produzido pela campanha de Saulo Andreon, candidato socialista a prefeito de Cariacica.  Por abordar uma causa nobre, o combate ao câncer de mama, não deve chatear muito Euclério Sampaio (DEM), que sonha com o apoio do Palácio Anchieta, e  Avelina (PSC), marido da vice-governadora. 

EM RITMO DE NORDESTE

O xote pé de serra tem sido o estilo musical escolhido em vários jingles de candidatos na Grande Vitória e no interior.

FIM DE FEIRA

Por falta de recursos, Bia, a candidata trans a prefeita de Cariacica, está racionando material de campanha. Na feira deste domingo (11), a candidata do Partido da Mulher Brasileira (PMB) determinou que só poderão ser distribuídas 500 unidades de santinho e a mesma quantidade de adesivos.

VAI SE ACOSTUMANDO

A assessoria do candidato informa que a chuva deste sábado não atrapalhou a primeira caminhada oficial da campanha de Arnaldinho Borgo (Podemos). É bom o candidato estar preparado: chuva e Vila Velha têm uma relação de amor antiga.

A DEMOCRACIA AGRADECE, DONA LEOPA!

O TRE-ES, de uma forma muito carinhosa, publicou em seu site uma homenagem à dona Leopa, a eleitora-símbolo do ES, de 115 anos, que nos deixou na semana passada. A coluna se associa às homenagens à querida dona Leopoldina Nascimento, seu nome verdadeiro. Obrigado pelo seu exemplo, dona Leopa.

ESTATAL DAQUI x ESTATAL DE LÁ

Leitor da coluna recebeu mais rapidamente uma encomenda da China (17 mil km de distância de Vila Velha) do que de São Paulo (900 km).

ES REPUBLICANO

Páginas monarquistas pelo país afora não incluíram candidatos a prefeito ou vereador no Espírito Santo na lista dos que devem ser apoiados pelos eleitores com saudades do imperador. Do imperador D. Pedro, bem entendido.

COMO ERA

O padre Elder Miossi, aquele que foi acusado por dois seminaristas de exigir a volta às aulas presenciais em plena pandemia de Covid, não é mais reitor do seminário maior da Diocese de São Mateus.

COMO FICOU

O sacerdote acaba de ser transferido: vai assumir a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra.

NO LUGAR ERRADO

Uma das pessoas envolvidas na confusão com candidatos do PSOL, durante campanha de rua em Jardim Camburi, em Vitória, é um candidato do PSL a vereador. De Vila Velha.

MODÉSTIA À FERRAÇÃO

Em entrevista a uma rádio local, o deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM) afirmou, em tom de modéstia: “Os candidatos não precisam de mim. Eu que preciso ter um encontro com Cachoeiro de Itapemirim".

ALÔ, BOLSONARO!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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