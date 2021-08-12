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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Prefeito no ES cria 14ª Região “para se livrar do 13 do PT”

Aliado do governador, gestor promete agora criar um total de 40 Regiões Administrativas, número do PSB de Casagrande

Públicado em 

12 ago 2021 às 18:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Euclério Sampaio toma posse como prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio toma posse como prefeito de Cariacica Crédito: Divulgação/PMC
prefeito Euclério Sampaio (DEM) está exultante. E não faz questão de esconder o motivo: é que ele acaba de criar a 14ª Região Administrativa de Cariacica “para se livrar do 13 do PT”, como faz questão de enfatizar. Isso mesmo que o prezado leitor está lendo: o número do Partido dos Trabalhadores incomoda tanto o prefeito cariaciquense que ele resolveu criar mais uma instância administrativa na cidade. “Treze nunca”, decreta.

AINDA FALTAM 26

Mas não pensem que o número 14 basta para o insaciável Euclério. Ele promete (em tom sério) que pretende chegar a 40 Regiões Administrativas na cidade. O motivo? Para agradar seu aliado, o governador Renato Casagrande, que é do PSB. E cujo número é… 40!

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

Por falar em Euclério, ele adianta para a coluna que pretende instalar no antigo Colégio Eliezer Batista, em Jardim América, duas unidades de Ensino Fundamental (1 e 2) do município e a futura Guarda Municipal.

POR ENQUANTO

Na sessão solene da Câmara Municipal de Vitória em homenagem ao Dia do Advogado (11 de agosto), o vereador Gilvan da Federal (Patriota) discursou rapidamente para uma plateia lotada de causídicos. E reconheceu: "Se não fossem os advogados, eu já estaria preso!". Gargalhada geral.

VAZOU?

Leitor da coluna registrou um novo CNPJ e, no dia seguinte, já recebeu uma ligação e uma mensagem no contato da empresa nova com oferta de serviços e produtos.

LIVRO E ECOLOGIA

Quem está lançando novo livro é Renata Bomfim, autora de “O Coração da Medusa”, seu primeiro livro de poesia bilíngue (português/espanhol). A obra custa R$ 50 e toda a arrecadação da venda será destinada à Reserva Natural Reluz, uma RPPN criada e mantida por ela nas montanhas capixabas. Lançamento nesta sexta-feira (13), das 16h às 19h, na Sempre Verde Garden Center, em Boa Vista, Vitória. Informações: (27) 99574-7410.

EMBRAPA CHEGA AO ES

Segundo o deputado federal Evair de Melo (PP), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vai instalar, em 2022, sua primeira unidade no Espírito Santo. De acordo com o parlamentar, será uma unidade mista de pesquisa em parceria com Ufes, Ifes e Incaper.

EMPRESA DOA TESTES DE COVID

A ArcelorMittal Tubarão está doando mil unidades de testes rápidos de captura de antígeno da Covid-19 para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A doação reforçará os trabalhos de testagem que estão sendo feitos nos terminais do Sistema Transcol.

PARADO POR QUÊ?

A vida já voltou praticamente ao normal para muita gente, mas até agora os ônibus seletivos não deram as caras. Tem trabalhador pedindo a volta do serviço. Anotou, Ceturb?

AGORA VAI

O pastor Ezequias Ferreira, vice-prefeito de Piúma, que é homem, anuncia que está deixando o Partido da Mulher Brasileira (PMB) para se filiar ao PSC.

MAIS AUMENTO, BOLSONARO?

Mais um aumento do combustível, e agora a gasolina está batendo os R$ 6,20. O general que assumiu a Petrobras não ia dar um jeito nisso?

SÓCIO DA CARESTIA

O presidente da Assembleia, Erick Musso, se manifestou nas redes sociais indignado com o aumento da gasolina, que já acumula alta de 51% neste ano. Bem que S. Exa. poderia pedir explicações aos parlamentares do seu próprio partido, o Republicanos, um dos mais fiéis integrantes do Centrão e da base do governo federal.

CADÊ A TRANSPARÊNCIA?

Alô, Tribunal de Contas do ES! O site da Câmara de Cariacica continua trazendo em destaque na sua primeira página as “últimas notícias”. De janeiro passado. Até quando?

ALÔ, ELEITOR!

Será que a maior parte da bancada federal do ES foi eleita por urnas eletrônicas fraudadas?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica PT Euclério Sampaio DEM Prefeitura de Cariacica
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