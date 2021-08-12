Poucas&Boas: Prefeito no ES cria 14ª Região “para se livrar do 13 do PT”

Euclério Sampaio toma posse como prefeito de Cariacica Crédito: Divulgação/PMC

prefeito Euclério Sampaio (DEM) está exultante. E não faz questão de esconder o motivo: é que ele acaba de criar a 14ª Região Administrativa de Cariacica “para se livrar do 13 do PT”, como faz questão de enfatizar. Isso mesmo que o prezado leitor está lendo: o número do Partido dos Trabalhadores incomoda tanto o prefeito cariaciquense que ele resolveu criar mais uma instância administrativa na cidade. “Treze nunca”, decreta.

AINDA FALTAM 26

Mas não pensem que o número 14 basta para o insaciável Euclério. Ele promete (em tom sério) que pretende chegar a 40 Regiões Administrativas na cidade. O motivo? Para agradar seu aliado, o governador Renato Casagrande , que é do PSB. E cujo número é… 40!

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

Por falar em Euclério, ele adianta para a coluna que pretende instalar no antigo Colégio Eliezer Batista, em Jardim América, duas unidades de Ensino Fundamental (1 e 2) do município e a futura Guarda Municipal.

POR ENQUANTO

Na sessão solene da Câmara Municipal de Vitória em homenagem ao Dia do Advogado (11 de agosto), o vereador Gilvan da Federal (Patriota) discursou rapidamente para uma plateia lotada de causídicos. E reconheceu: "Se não fossem os advogados, eu já estaria preso!". Gargalhada geral.

VAZOU?

Leitor da coluna registrou um novo CNPJ e, no dia seguinte, já recebeu uma ligação e uma mensagem no contato da empresa nova com oferta de serviços e produtos.

LIVRO E ECOLOGIA

Quem está lançando novo livro é Renata Bomfim, autora de “O Coração da Medusa”, seu primeiro livro de poesia bilíngue (português/espanhol). A obra custa R$ 50 e toda a arrecadação da venda será destinada à Reserva Natural Reluz, uma RPPN criada e mantida por ela nas montanhas capixabas. Lançamento nesta sexta-feira (13), das 16h às 19h, na Sempre Verde Garden Center, em Boa Vista, Vitória. Informações: (27) 99574-7410.

EMBRAPA CHEGA AO ES

Segundo o deputado federal Evair de Melo (PP), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vai instalar, em 2022, sua primeira unidade no Espírito Santo. De acordo com o parlamentar, será uma unidade mista de pesquisa em parceria com Ufes, Ifes e Incaper.

EMPRESA DOA TESTES DE COVID

A ArcelorMittal Tubarão está doando mil unidades de testes rápidos de captura de antígeno da Covid-19 para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A doação reforçará os trabalhos de testagem que estão sendo feitos nos terminais do Sistema Transcol.

PARADO POR QUÊ?

A vida já voltou praticamente ao normal para muita gente, mas até agora os ônibus seletivos não deram as caras. Tem trabalhador pedindo a volta do serviço. Anotou, Ceturb?

AGORA VAI

O pastor Ezequias Ferreira, vice-prefeito de Piúma, que é homem, anuncia que está deixando o Partido da Mulher Brasileira (PMB) para se filiar ao PSC.

MAIS AUMENTO, BOLSONARO?

Mais um aumento do combustível, e agora a gasolina está batendo os R$ 6,20. O general que assumiu a Petrobras não ia dar um jeito nisso?

SÓCIO DA CARESTIA

O presidente da Assembleia, Erick Musso, se manifestou nas redes sociais indignado com o aumento da gasolina, que já acumula alta de 51% neste ano. Bem que S. Exa. poderia pedir explicações aos parlamentares do seu próprio partido, o Republicanos, um dos mais fiéis integrantes do Centrão e da base do governo federal.

CADÊ A TRANSPARÊNCIA?

Alô, Tribunal de Contas do ES! O site da Câmara de Cariacica continua trazendo em destaque na sua primeira página as “últimas notícias”. De janeiro passado. Até quando?

ALÔ, ELEITOR!