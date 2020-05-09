Poucas&Boas: Polícia flagra cigarro falsificado: "É pra mãe de santo, doutor"

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Em operação realizada nesta semana pela Polícia Civil numa boate da Serra, que funcionava em plena pandemia do coronavírus, foi identificado que havia um pacote de maços de cigarros falsificados no local. O policial questionou a proprietária sobre a legalidade da mercadoria e ouviu esta: “Não, doutor, esses são para a mãe de santo”. No que o policial respondeu: “Mas a mãe de santo não merecia um produto melhor?”

DA ESQUERDA PARA A DIREITA

O governador Renato Casagrande (PSB) mudou da esquerda para direita. Mas não é na política. Trata-se do relógio inteligente que ele usa, que passou do punho esquerdo para o direito.

OS BANDIDOS AGRADECEM

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), anunciou que vai reduzir a iluminação pública para aumentar o isolamento social.

O BRASIL REAL

Os trabalhadores brasileiros estão diante da seguinte realidade: 1) desempregados; 2) com contrato de trabalho suspenso; 3) com salário reduzido; 4) ameaçados de perder o emprego.

O BRASIL QUE NÃO CAIU NA REAL

E tem gente discutindo se os servidores públicos poderão ou não ter reajuste salarial.

DESCAMINHOS NA ASSEMBLEIA

Na sessão em que a Assembleia discutia se votava em regime de urgência o projeto que reduz em 30% o salário dos deputados, Enivaldo dos Anjos pediu a palavra para “encaminhar a votação”.

DESCAMINHOS NA ASSEMBLEIA 2

Curioso é que o deputado, que foi destituído da liderança do governo, não lidera mais ninguém. Aliás, como único parlamentar do PSD, é líder de si mesmo.

BONS TEMPOS...

Será que o deputado está com saudade da liderança?

LAURIETE 2 X 0 MAGNO

O TSE permitiu que Lauriete deixasse o PL, partido comandado por Magno Malta no ES. É a segunda vez que a deputada federal consegue se livrar do ex-senador.

SEXO NA QUARENTENA

Pra muita gente, sex shop é serviço essencial. Deve ser por isso que tem um com as portas abertas funcionando na Praia do Canto.

DÚVIDA

O Brasil tem ministro da Saúde?

DEU DESCARGA?

Do vereador Leo do Iapi durante a sessão virtual da Câmara de Cariacica (PDT): “Só queria falar que estou presente, eu fui ao toalete, ao banheiro”.

APOIO À CAUSA

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) compartilhou em suas redes sociais o vídeo em que o médico infectologista Aloísio Falqueto, numa manifestação bolsonarista contra a democracia, criticou o isolamento social e disse que as sirenes das ambulâncias durante a pandemia são uma “encenação”.

OLHA AÍ, PRESIDENTE

Nesta postagem, aliás, Evair, alçado a uma das vice-lideranças do governo na Câmara, “copiou” Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, além de outros parlamentares governistas.

SESSÃO DA TARDE

Na sessão virtual da Câmara de Vitória de quinta-feira, 7, teve vereador reclamando que o colega o bloqueou no zap e apareceu até uma tolha de mesa (até bonitinha) com desenhos de galinhas.

POUCA POLÍCIA

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, enviou indicação ao governo para finalizar o concurso da Polícia Civil em andamento. “O déficit na Polícia Civil já é de aproximadamente metade do quadro”, alerta.

ALÔ, GOVERNADOR!