Poucas&Boas: Os bastidores da epidemia do coronavírus no ES

A pandemia de coronavírus exige informação, hábitos corretos e cautela Crédito: Ilustração: Amarildo

TOME A COMIDA, MAS NÃO ME TOQUE

Um grande aplicativo de entrega de comidas mandou um alerta para fornecedores e clientes: “Ajude a prevenir o coronavírus. Se quiser evitar contato ou estiver com algum sintoma, faça seu pedido com pagamento pelo app e peça, pelo chat, para o entregador deixá-lo na sua porta”.

ITEM DE PRIMEIRA NECESSIDADE

De uma senhora sexagenária respondendo à coluna o que o marido (septuagenário) foi fazer correndo no supermercado hoje (17) de manhã: “Ele foi lá para reforçar o nosso estoque de cerveja. A gente tem medo de ficar sem ela…”

CONDOMÍNIO PEDE RESTRIÇÃO A ESTRANGEIROS

Condomínio na Praia de Itaparica, em Vila Velha, vai bloquear, ao longo do período de crescente do novo coronavírus, as datas para realização de festas/eventos no salão de festas e churrasqueira. Também foi aconselhado a quem aluga apartamento por temporada para não disponibilizar as unidades a estrangeiros procedente de países com números crescentes da Covid-19.

COM IMÓVEL, MAS SEM DINHEIRO

Jovem proprietário de um apartamento em Itapoã, Vila Velha, vai perder dinheiro: todas as quatro reservas feitas por aplicativo de aluguel, previstas para abril e maio, foram canceladas pelos clientes.

MAX JAIR FILHO BOLSONARO

Tem muita gente estranhando a Prefeitura de Vila Velha convidar a população para participar, hoje à noite (17), da cerimônia de apresentação do projeto de reforma da Estação da Leopoldina, em Argolas. No convite, o prefeito Max Filho (PSDB) ressalva que o local “é amplamente ventilado, ambiente espaçoso com limitação a 60 cadeiras e álcool gel nos acessos”, além de ter transmissão pelo Facebook. Parece que Bolsonaro fez escola.

DOEM SANGUE

Está crítico o estoque de sangue do Hospital Santa Rita, em Vitória. Doações das 7h às 17h

PROCURANDO O MÉDICO NA HORA ERRADA

Uma assistente social que trabalha em unidades de saúde da rede municipal da Capital reclama que tem muitas pessoas, afastadas do trabalho por causa do coronavírus, congestionando os postos em busca de consultas de rotina e que poderiam ser feitas quando a crise da pandemia passar.

AR DESLIGADO: QUEM MANDOU?

Leitores da coluna já passaram pela mesma situação, mas receberam explicações diferentes. Tem motorista de aplicativo dizendo ao passageiro que desligou o ar-condicionado por ordem da empresa, mas tem condutor dizendo que é um pedido dos próprios clientes, temerosos da Covid-19.

PREÇO MENOR, MAIS SAÚDE

Um supermercado em Iconha, no Sul do Estado, baixou os preços e destacou alguns produtos - laranja, limão e goiaba - que podem ajudar na imunidade e no combate ao coronavírus.

GOVERNADOR CAUTELOSO

Por causa da Covid-19, as pequenas reuniões do governador do Estado no Palácio Anchieta não terão a presença da imprensa, como tradicionalmente acontece. As notícias passarão a ser transmitidas pelas redes sociais. As entrevistas coletivas, entretanto, estão mantidas.

REUNIÕES MUDAM DE LOCAL NO PALÁCIO

Por sinal, Casagrande tem realizado as reuniões no Salão São Tiago, maior e mais arejado, para que as pessoas fiquem a uma distância segura uma das outras.

ESTADO SUSPENDE AJUDA A ATLETAS

A Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Sesport) vai anunciar amanhã (18) que suspenderá a ajuda de custo de viagem para atletas de alto rendimento. Muitas competições nacionais ou internacionais foram canceladas ou adiadas por causa da crise do coronavírus.

TRABALHO EM CASA: MAIS SEGURO, MAIS BARATO

O trabalho em casa, também conhecido como home office, deverá ser fortalecido após a passagem da pandemia da crise do coronavírus. A previsão é de especialistas nas relações de trabalho.

FATURANDO COM A TRAGÉDIA

Consumidora foi até uma farmácia de manipulados em Jardim Camburi e ficou espantada: o preço do vasilhame de 500 ml de álcool em gel preparado no local estava a R$ 47.

VÍRUS SEM CULTURA E INIMIGO DA FESTA

Nem a música de qualidade escapa. Tradicional clube de jazz e bossa-nova na Praia do Canto interrompeu suas atividades nos próximos 30 dias. Até o aniversário do dono da casa, previsto para esta quinta-feira (19), foi cancelado.

NÃO ESQUEÇA DA DENGUE

Do perfil Agostinho Sincero no Twitter: “Aproveita que você vai ficar em casa por causa do coronavírus e limpa o quintal por causa da dengue”.

VÍRUS DOMINGUEIRO?

Teve gente que estranhando a sugestão do Sindicato dos Comerciários-ES de fechar supermercados e shoppings aos domingos. A dúvida: o coronavírus só ataca aos domingos?

PANELAÇO CONTRA BOLSONARO

Nas redes sociais, está sendo convocado um panelaço contra Bolsonaro para amanhã, às 20h30. Em uma das convocações, é pedido o isolamento voluntário do presidente.

A MORTE DA ECONOMIA

Previsão de um “especialista de Twiter” sobre as consequências econômicas da crise do coronavírus: “Haverá mais falidos do que falecidos”.

SOBRANDO VAGAS

Estacionamento de um grande shopping em Vitória passou o dia inteiro de hoje (17) com pouca ocupação. Era só escolher o lugar que mais agradava.

O ESTUDO NÃO PODE PARAR

Alunos de uma faculdade de Direito de Vitória vão manter o ritmo pesado de estudos. Isso porque a unidade de ensino enviará de forma remota os conteúdos. E não descarta a realização de avaliações à distância.

PERIGO AMBULANTE

Mulher de 70 anos diagnosticada com coronavírus foi ao supermercado, ainda que com máscara. A coluna lembra que é importante quem estiver com sintomas de gripe seguir a recomendação do governo do Estado e ficar 14 dias sem contato.

AVISO AOS CLIENTES

Gigante de vendas enviou e-mail aos clientes avisando que reforçou os serviços de limpeza nas lojas, escritórios e centros de distribuição. E que deu amplo acesso a informações seguras sobre o assunto para os colaboradores, por meio do compartilhamento interno de vídeos e cartilhas, comunicando as formas de contágio e recomendações para a prevenção.

AVISO AOS CLIENTES 2

Administradora capixaba de planos de saúde, que recentemente patrocinou o Flamengo, comunicou aos clientes que a partir desta terça-feira suspendeu temporariamente o atendimento presencial que realiza em um shopping de Vila Velha. Os demais canais de comunicação permanecem em funcionamento.

NÃO TEM LARANJA E COUVE

Duas feiras livres de Linhares (Novo Horizonte e Araçá) foram suspensas por tempo indeterminado por causa da Covid-19

LEI NÃO PODE EVAPORAR

Está em vigor desde 2008 uma lei municipal em Vila Velha que obriga praças de alimentação de shoppings centers a fornecer álcool em gel ao seus clientes. Fiquemos de olho.

CREA-ES ADOTA ATENDIMENTO ON-LINE

Crea-ES adotou trabalho remoto como prevenção ao coronavírus. Pelo menos 21 mil profissionais do Conselho de Engenharia e Agronomia do ES contarão com atendimento on-line.

ALÔ, BOLSONARO!