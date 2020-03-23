Poucas&Boas: Os Bailes do Mandela no ES estão calados, mas a violência continua

Baile funk: tudo parado por causa do coronavírus Crédito: Divulgação

Organizadores dos Bailes do Mandela na Grande Vitória, que realizam as festas funk clandestinas, cancelaram os eventos nos mais diferentes pontos da região metropolitana. A razão é justamente por causa do novo coronavírus. Sempre com publicações no Twitter, os responsáveis comunicaram suas decisões.

MELHOR NÃO ARRISCAR

Um dos perfis, que é responsável por um dos principais bailes em Vitória, destacou que até poderia distribuir álcool em gel e máscaras aos frequentadores, porém admitiu que o perigo seria muito grande.

PELA INTERNET É MAIS SEGURO

Os DJs que tocam nos Bailes do Mandela compensaram, então, com transmissões ao vivo dos seus batidões (em casa) ou com a disponibilização de novas músicas na internet.

SÓ OS HOMICÍDIOS NÃO ESTÃO PARADOS

Enquanto os batidões do funk se calam, a violência não dá descanso mesmo com tudo quase parado. O dia com mais assassinatos no ano aconteceu justamente no momento em que medidas de isolamento social têm sido tomadas pelo governo do Estado. A sexta-feira passada (20) contabilizou um total de 11 homicídios, sendo que quatro foram na Serra e outros três em Vila Velha.

OS NÚMEROS DO TERROR

Até sábado (21), o mês já contabilizava 90 assassinatos e já é esperado que, mais uma vez, ultrapasse a marca de 100 crimes contra a vida. Para se ter noção do tamanho da escalada da violência, no mesmo período do ano passado haviam sido registrados 59 homicídios.

PERIGO NA PRAIA DA COSTA

Bandidos estão se aproveitando das ruas mais vazias para cometer crimes contra o patrimônio na Praia da Costa. Neste fim de semana uma mulher, por pouco, não teve seu celular furtado próximo a um supermercado. Os poucos pedestres que estavam na rua ajudaram a segurar o gatuno - ainda que na base da agressão.

LADRÕES SEM MEDO DO CORONAVÍRUS

Já em um outro supermercado, também no bairro, um funcionário teve sua moto furtada. E no calçadão, onde as autoridades reforçaram que ninguém deve frequentar, para evitar a contaminação, ladrões pegaram a mochila de um cliente que estava em um dos quiosques da orla.

COMIDA NÃO PODE PARAR

Restaurante na Praia de Itaparica usou o carro de som para avisar aos clientes que estava aberto e que era só ligar que entregavam marmitas aos vizinhos. Avisavam que era uma forma de ajudar os moradores a não saírem de casa e terem alimentos frescos no prato.

AJUDA AOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS

Os aplicativos de comida estão incentivando que os consumidores, de preferência, escolham produtos de pequenos empresários da região onde o internauta se encontra. Uma Medida para não agravar ainda mais a crise econômica decorrente da pandemia. Há até medidas simpáticas, como frete grátis.

SEM CHOCOLATE

Até a tradicional lojas da Chocolates Garoto, na Glória, local de grande concentração de turistas, está fechada a partir de hoje (23) por causa do coronavírus.

MÚSICA DA CONSCIENTIZAÇÃO

O bispo de São Mateus, dom Paulo Bosi Dal’bó, criou a música “Fique em Casa”, para conscientizar a população a se proteger da Covid-19.

CONTEM COM OS JORNALISTAS

O vírus das fake news dificulta o combate ao verdadeiro vírus a ser destruído. Não compartilhe informações de fontes duvidosas e sensacionalistas. As notícias da imprensa séria e profissional são sempre mais confiáveis. Nós, jornalistas, estamos à disposição da sociedade.

MÚSICA PARA ALEGRAR A VIDA

Dono de restaurante da moda na Praia do Canto, que está fechado, envia para os clientes uma lista de músicas que tocam na casa. Pelo menos serve pra recordar momentos de prazer nesta quarentena forçada.

NADA DE CONTA AGORA

Mesmo em meio à tragédia existem momentos de bom humor. Um dos muitos memes que circulam pelas redes sociais pede que as moças e os rapazes que fazem a leitura do consumo de luz e de água fiquem em suas casas se protegendo do coronavírus.

NÃO É TEMPO DE FESTA

Estão chegando muitas denúncias de aglomeração em bares.

CORRENTE DO BEM

Um vereador de Vila Velha e outro de Domingos Martins, logo após tomarem conhecimento pela coluna de que três parlamentares de Vitória pediram a redução de 30% dos seus salários por causa da crise, prometeram tomar iniciativas semelhantes em suas respectivas Câmaras.

ALÔ, ELEITOR!