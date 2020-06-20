Poucas&Boas: Moradores em Vitória pedem suspensão da taxa de marinha

Bento Ferreira, bairro atingido pela cobrança da taxa de marinha Crédito: Vitor Jubini

A Associação de Moradores de Bento Ferreira , em Vitória, pediu formalmente à Superintendência de Patrimônio da União (SPU) no Espírito Santo que seja suspensa a cobrança de taxa de marinha neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Além da suspensão, os moradores solicitaram também à SPU que faça um mutirão para acordos de pagamento e parcelamento de débitos da taxa. A associação argumenta que, por causa da pandemia, o país está vivendo uma grande crise econômica e, por causa disso, muitos moradores estão com dificuldades para honrar seus compromissos financeiros.

PREFEITO, GO HOME!

O prefeito de Guarapari ampliou as medidas de isolamento social e proibiu a circulação de idosos na cidade até 30 de junho. Edson Magalhães tem 62 anos.

CONSTATAÇÃO

O único isolamento social que Bolsonaro defendia era o do Queiroz.

O AMOR ESTÁ NO AR

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) está presente em aplicativos de paqueras. Leitores da coluna constataram a presença do parlamentar no Tinder, rede para conhecer pessoas para os mais diferentes tipos de relacionamentos, e também no Inner Circle, que tem um caráter mais seletivo, como frisa a plataforma.

A IMAGEM DA MORTE

Leitor observa que na subida da Terceira Ponte, local que certamente concentra o maior índice de suicídios do ES, um outdoor oferece armas de fogo a “preços acessíveis”, como se estivesse vendendo um imóvel.

A IMAGEM DA MORTE 2

E tem mais: na descida da ponte, outro outdoor, desta vez de um despachante, promete agilizar a burocracia para quem deseja legalizar o porte de armas.

O INVERNO DE SARA

A extremista Sara Winter sempre pregou a volta do AI-5. Mas a moça, depois que foi presa e seu acampamento em Brasília desmantelado, reclama que estamos vivendo numa ditadura. Querida, você recebeu apenas uma amostra grátis do que vive pedindo.

GOVERNADORES EM DEBATE

Neste sábado, das 9h às 12h, será realizado o encontro anual do Ibef-ES, neste ano em versão digital. Entre os debatedores, os governadores de Minas, Romeu Zema, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Casagrande, do ES.

FAÇA O QUE EU DIGO...

Uma grande rede de fast-food está premiando seus seguidores que conseguem ficar mais tempo em isolamento social. O problema: o brinde tem que ser retirado na loja, pessoalmente.

ES REBELDE

Uma academia na Praia da Costa comunica a seus alunos que retomará as atividades dia 1º de julho e promete seguir todas as recomendações do “Ministério da Saúde do Estado”

MENOS TRANSPARÊNCIA

A coluna faz uma sugestão para dar maior transparência ao Painel Covid-19 do governo do ES: publicar o total parcial dos valores dos contratos emergenciais.

MAIS TRABALHO

Do jeito que está, quem for consultar os dados vai perder um tempão somando item por item para chegar ao valor total do contratos.

A PANDEMIA NA HISTÓRIA

O professor Nilson Gonçalves Pereira Baptista, morador de Guarapari, vai publicar no Brasil e em Portugal, pela Editora Chiado Books, um livro mostrando como o mundo enfrentou pandemias desde a Antiguidade.

SAI UM PEDIDO AÍ

Nas redes sociais, os deputados estaduais recebem as mais diferentes denúncias. Uma mais inusitada, segundo um parlamentar, pedia até para investigar um emagrecedor feito por uma empresa nacional.

ELE MERECE!

O advogado capixaba Luiz Cláudio Allemand passa a integrar o Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio-SP). Este é o segundo cargo que Allemand ocupa em entidades empresariais paulistas. Ele também é diretor, em segundo mandato, do Departamento Jurídico (Dejur) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

MUDANÇA NA FUTURA INTELIGÊNCIA

Rodrigo Cierco é o novo diretor executivo da Futura Inteligência. Sócio-fundador da empresa, José Luiz Orrico assume a presidência ao lado dos seus sócios, Mario Guerra e Simone Chieppe.

ALÔ, POLÍCIA!