Poucas&Boas: Mais uma cidade do ES quer proibir o passaporte vacinal

Câmara de Vereadores de Marilândia, no Noroeste do Estado Crédito: Divulgação

Depois de Colatina e Vitória , agora são vereadores de Marilândia , no Noroeste do Estado, que querem proibir a exigência de passaporte da vacina contra a Covid-19. Dois parlamentares - Adilson Reggiani (PSB) e Josué Batista da Silva (Cidadania) - já encaminharam pedido à assessoria jurídica da Câmara para que elabore um projeto de lei relaxando o controle sanitário do município.

PODE SER INCONSTITUCIONAL

O projeto aprovado em Vitória e Colatina, como publicou a repórter Iara Diniz nesta quarta-feira (16) em A Gazeta , vai contra a portaria 020-R, publicada pelo governo do Estado, que determina a apresentação do comprovante de vacinação para acesso a estabelecimentos e eventos em todos os municípios do Espírito Santo. Na avaliação de juristas, o processo é inconstitucional e pode parar na Justiça, já que contradiz uma norma em vigor no Estado.

“NÃO CONCORDO COM O GOVERNO”

“Vou elaborar o projeto, tentar sua aprovação no plenário e esperar que o prefeito o sancione. Não concordo com os atos do governo [do Estado] em fazer com que o povo seja obrigado a obedecer [a portaria do passaporte vacinal]. Lá na frente [o projeto] pode até ser derrubado, mas vou atender ao clamor de meu povo”, diz Adilson, que é do mesmo partido do governador Casagrande.

HAJA PLACA

O vereador Sebastião Caetano Neto (DC), mais conhecido por Netinho, prometeu retirar de tramitação seu projeto de lei que determinava que, nas placas de inauguração de obras em Cariacica, constasse o nome de Suas Excelências, os nobres edis. Em contato com a coluna, Netinho diz que foi alertado pela sua assessoria da inconstitucionalidade do seu projeto e, por isso, vai retirá-lo da pauta. O projeto exótico chegou a ser lido em plenário.

PARA ESTUDANTES

Site de vendas de mochilas para estudantes anuncia: “As mochilas unissex que “virou” sucesso”. Virou sucesso e virou a língua portuguesa pelo avesso.

COLÔNIA CULTURAL

Uma rede de padarias da Grande Vitória fez constar em seu cardápio a palavra “bread” em vez do brasileiríssimo pão. É bread de queijo pra lá, é bread com ovo pra cá, é bread de peito de peru… Se bem que, pelo preço, está mais para dólar do que pra real.

A DÚVIDA

Pão com manteiga é pra pobre?

GENTE “DE BEM”

O homem preso pela Polícia Civil acusado de aplicar golpes em universitários que contratam serviços para a festa de formatura ostenta nas redes sociais champanhes caros e imagens de protesto contra o STF.

BEM-FEITO

Internauta capixaba acaba de ser suspenso pelo Facebook. O motivo: foi fazer gracinhas com a saudação nazista na rede social.

HERÓIS COMUNISTAS

Em Moscou, Bolsonaro presta reverência aos soldados comunistas, heróis da vitória sobre o nazismo Crédito: Alan Santos/PR

O primeiro compromisso oficial de Bolsonaro em Moscou foi prestar reverência (com muita justiça) aos soldados… comunistas, heróis da vitória sobre o nazismo.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O jornalista Wilson Rodrigues Nascimento, de Boa Esperança, obteve na Justiça medida protetiva contra um empresário que o ameaçou publicamente, no ano passado, por causa de uma reportagem publicada em um site local.

VITÓRIA: IMÓVEIS VALORIZADOS

Vitória foi a capital que mais valorizou imóveis no ano passado, segundo o último relatório do Índice FipeZAP+, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A capital capixaba, que alcançou uma valorização de 20,65% em 12 meses, ficou à frente de Maceió (AL), segunda colocada, e Florianópolis (SC), a terceira.

SAÚDE PARA TODOS

Após a ampla repercussão da história do pequeno capixaba Lucas Firmo de Sá, de apenas dois anos e sete meses, que não anda, não fala e não interage, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) apresentou oficialmente, ao ministro da Saúde, uma sugestão para que o governo federal crie ao menos um Centro de Referência de Doenças Raras em cada Estado da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

CONSTATAÇÃO

A impressão de muitos após a passagem de Sergio Moro pelo Estado: ele ainda não conhece o Brasil nem os problemas reais do país. Vai ter que aprender.

AGORA VAI

O PCB, que fará 100 anos em março, lançou uma pré-candidata a presidente da República e, no Espírito Santo, promete formar uma chapa majoritária, com governador e senador.

MACIEL 70.0

Até 13 de março, na praça da matriz de Conceição da Barra, estarão expostos os 143 livros publicados pelo jornalista e escritor Maciel de Aguiar, que acaba de completar 70 anos.

A FEIRA SALVADORA

A boa e velha feira tem salvado os consumidores da Grande Vitória. Leitor da coluna conta que comprou um quilo de banana-prata orgânica a R$ 5. E que o quilo da maçã ainda estava R$ 3 mais barato do que o cobrado nos supermercados, dependendo da barraca.

TOMATE DE OURO

Feirantes já estão avisando aos consumidores que pode ficar um pouco difícil encontrar tomate. Por causa das fortes chuvas dos últimos tempos, como as que ocorreram em Santa Maria de Jetibá.

A LETRA POLÊMICA

A tão polêmica fonte Comic Sans estava no certificado que o Batalhão de Missões Especiais da PM entregou ao governador Renato Casagrande, da Medalha de Mérito do Combatente de Missões Especiais.

66 TESTEMUNHAS

A vitória do Vilavelhense por 2 a 0, no Kleber Andrade, em jogo válido pela 2ª rodada do Capixabão no último dia 9, teve apenas 66 testemunhas. De acordo com o borderô, 11 torcedores compraram ingressos inteiros para a arquibancada, o que rendeu R$ 220, e mais 11 adquiriram meia-entrada, totalizando R$ 110.

O PREJUÍZO

As cortesias (44) foram o dobro da quantidade de ingressos pagos - estes geraram uma renda de R$ 330, arrecadação que não é suficiente nem para pagar o aluguel pelo uso do estádio, que custou R$ 1.363,96.

REAJUSTE SALARIAL

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido) questionou o governo sobre como será feio o reajuste salarial aos profissionais da segurança pública. A dúvida é se os servidores terão os 10% já em fevereiro ou se será parcelado com 6%, agora, e mais 4%, em julho. O parlamentar também voltou a cobrar sobre o déficit na Polícia Civil: faltam mais de 1,5 mil pessoas na corporação, segundo o parlamentar.

AVISO AO DER-ES

Boletim atualizado da Rodovia Leste-Oeste: buracos, sinalização deficiente, principalmente nas saídas para os bairros (até hoje?), mato e falta de segurança.

O NEGÓCIO É NOTÍCIA

O empresário Maely Coelho informa que vendeu 15,48% da MedSênior ao Temasek, Fundo Soberano de Singapura. "Quanto ao controle, não mudou absolutamente em nada", esclarece Maely.

ALÔ, PUTIN!