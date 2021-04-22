Poucas&Boas: Integrante do governo lança Casagrande para presidente

O governador Renato Casagrande durante ato simbólico de vacinação dos professores do ES Crédito: Hélio Filho | Secom ES

Nem Lula , nem Bolsonaro . Diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Daniel Cerqueira ficou tão empolgado com uma nota, publicada em O Globo, na qual informa que Casagrande conversa nesta quinta (22) com representantes de cinco países sobre as mudanças climáticas, que lançou o governador como candidato a presidente da República.

CADÊ O POVO?

“O governador Casagrande é a terceira via que (sic) o Brasil precisa”, pregou o devotado presidente do IJSN, ele também um entusiasta do Programa Estado Presente. O problema (sempre tem um) é que os seguidores de Cerqueira não se empolgaram muito. A postagem do doutor, apesar de ter sido feita há mais de 15 horas, só rendeu 17 reações e um comentário. Que, pelo menos, foi positivo.

PSB TAMBÉM LANÇOU CASAGRANDE

QUANDO UM VEREADOR FALA...

O presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael (PSD), promete acabar com aquela prática (antidemocrática) de vereador interromper, aos gritos (certo, Gilvan da Federal?), o pronunciamento dos colegas na tribuna da Casa.

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Ficou acordado que agora, quando um vereador estiver falando, o microfone dos demais será silenciado. Se quiser um aparte ao discurso do colega, o parlamentar terá que solicitá-lo e aguardar se será concedido ou não.

A CASA É GRANDE

Candidato derrotado à Prefeitura de Vitória, Sérgio Sá foi nomeado no último dia 19 como subsecretário de Estado de Infraestrutura e Logística. Ele dependia da autorização da cessão dele ao governo, já que é servidor de carreira da Assembleia Legislativa. Sá é do PSB, assim como o governador Renato Casagrande.

TINHA QUE SER DE CACHU

Por causa da participação do instrutor capixaba de crossfit Arthur Picoli, no BBB 21, as buscas por "Conduru" no Google saltaram em todo o Brasil, segundo o Google Trends. Conduru é um distrito de Cachoeiro de Itapemirim, berço do rapaz.

CURVA DAS OBRAS

A região da Curva da Jurema, em Vitória, é um verdadeiro canteiro de obras. De um lado, construção de uma praça. Do outro, ajustes na rede de água e esgoto, o que tem deixado uma das pistas bloqueadas.

LIDERANÇA NEGATIVA

Linhares tem os dois bairros mais violentos do Estado no primeiro trimestre de 2021. São Interlagos, com sete homicídios, e Aviso, com cinco.

MOQUECA, SÓ CAPIXABA

A Secretaria de Estado de Governo pagou R$ 2.900,63, em março, para o fornecimento de peixes e mariscos. Os alimentos foram destinados ao Palácio Anchieta e à Residência Oficial.

SAÚDE!

Subsecretária de Comunicação da Prefeitura de Vitória, a jornalista Valéria Morgado está em casa, na fase final de recuperação da Covid-19. A coluna deseja a ela e a todos que estão com essa doença pronta recuperação.

VILA A LIBERDADE!

Do jurista, escritor e juiz aposentado João Baptista Herkenhoff: “O pensamento é livre, como livres são os pássaros, como livres são as árvores ao balanço do vento, como livres são os sonhos dos poetas e livres são os projetos de mundo dos que pretendem construir a utopia”.

ESCRITOR CAPIXABA NA AMAZON

“Itinerário de uma Ausência", livro de contos do escritor Herbert Farias, está disponível em e-book na Amazon (R$ 12). A obra foi selecionada no edital de literatura da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e agora ganha edição digital.

INCLUSÃO VACINAL

O deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) protocolou projeto de lei que inclui os inspetores penitenciários e os agentes socioeducativos para recebimento prioritário das vacinas contra a Covid-19. As duas categorias se queixam de terem ficado de fora do núcleo de vacinação dos profissionais da segurança pública.

COMÉRCIO GLOBALIZADO

Leitor comprou um pacote de café em grãos em um destes grandes sites de e-commerce do país. Pagou R$ 12,20 por 250g (incluído o frete) e recebeu a encomenda em pouco mais de 48h.

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O mesmo produto com a mesma quantidade, comprado pela internet diretamente do produtor, que é de Venda Nova do Imigrante, a 90 km da casa do consumidor, custaria R$ 32,82 (com frete junto). E com prazo de entrega de 18 dias úteis.

TEM REMÉDIO PRA ISSO?

Pacientes têm reclamado da desorganização quando buscam remédios de uso contínuo nas unidades básicas de saúde de Vitória. Em Jardim da Penha, um senhor ficou revoltado por ter só uma atendente na farmácia.

VIVA O SUS!

Em compensação, na maioria das vezes tem se registrado muita organização das equipes que trabalham com vacinação contra a Covid no ES. As unidades de saúde, por exemplo, têm se mostrado locais seguros e eficientes. A população reconhece e agradece.

ALÔ, ELEITOR!