Poucas&Boas: Festa de três dias das coelhinhas teve que ser adiada no ES

Sem coelhinhas, sem festa Crédito: Amarildo

Uma casa de saliência dos bacanas na Serra envia nota lamentando que teve que adiar a Festa das Coelhinhas, que seria realizada de 24 a 26 de março (três dias!). As coelhinhas, claro, estão na toca neste período de coronavírus. Recolhimento necessário: afinal, se as coelhinhas ficarem doentes, acaba a festa de vez. Força, meninas!

KUNG FU NÃO ENCAROU

Nem as artes marciais podem com a Covid-19. A Federação do Espírito Santo de Kung Fu Wushu recomendou que seus filiados suspendam as atividades e projetos em suas academias como forma de prevenção à doença. Medida acertada.

O VÍRUS, HÁ 102 ANOS

Em 1918, um jornal de Cachoeiro anunciava que as escolas do município seriam fechadas por causa do influenza, “o mal reinante nas cidades do Espírito Santo”, como definiu o periódico.

O SÍMBOLO DA INSATISFAÇÃO

As panelas mudaram, mas continuam ativas. Saem as de marca francesa e entram as mais simples, que se encontram até nas feiras. Todas, entretanto, servem como alerta para o governante de plantão, de Dilma a Bolsonaro.

"A solidariedade alcança seu nível mais maduro quando percebemos o quanto estamos interconectados. Essa pandemia, além de aterrorizar, tem nos ensinado que somos parte de uma rede humana cuja preservação só é possível com consciência coletiva e planetária" Pastor Kenner Terra - Refletindo sobre os tempos atuais

MÚSICA, MAESTRO!

Inativa até o dia 31 de março por causa do coronavírus, a Filarmônica de Berlim decidiu combater o silêncio forçado permitindo o acesso gratuito à sua plataforma digital ( www.digitalconcerthall.com ). Até 31 de março, o usuário poderá se registrar com o código BERLINPHIL, o que permitirá acesso gratuito a todos os concertos e documentários do arquivo por um período de 30 dias.

TRADIÇÃO INTERROMPIDA

A Diocese de Cachoeiro já cancelou sua tradicional romaria ao Convento na Festa da Penha, que seria realizada no dia 18 de abril.

URUBUS DA CRISE

Financeiras estão usando todos os métodos para atrair clientes. Agora o método é via SMS. “Faltou salário e sobraram boletos? Empréstimo online até 15 mil em 36x sem sair de casa”, diz a mensagem para fisgar quem tenha interesse, ainda mais nestes tempos de crise.

TEM REGULAMENTO

Funcionários de uma empresa de TV/telefonia estão levando máscaras e álcool em gel para entrar na casa dos clientes. Alguns moradores exigem apenas o álcool; outros pedem que o profissional coloque a máscara também.

QUE M.

Um dos itens mais procurados nos supermercados por estes dias é o papel higiênico. Tudo bem que o país e a situação estão uma... coisa, mas que é estranho, é.

SÓ FICA BOLSONARO?

Vestido de bolsonarista, o presidente do Sindiex, Marcílio Machado, era um dos mais entusiasmados na manifestação do último domingo, que pediu o fechamento do Congresso e do STF.

É ISSO?

E os empresários do comércio exterior capixaba: concordam que o país vai melhorar com o fechamento do Parlamento e do maior órgão do Judiciário?

ALÔ, ELEITOR!