Poucas&Boas: Empresa do ES procura por Jonn Quened. Alguém viu?

John Kennedy, presidente dos EUA assassinado em 1963 Crédito: Divulgação

Uma empresa (posto de combustível) de Barra de São Francisco , no Noroeste do Estado, publicou um segundo edital nos jornais da região solicitando, mais uma vez, o comparecimento ao emprego do funcionário “Jonn Quened”. A intenção do nome, certamente, deve ser uma homenagem ao presidente norte-americano John Kennedy, assassinado em 1963, fato que causou comoção mundial. A propósito: quem souber por onde anda o nosso Quened, favor avisá-lo, tá?

KENNEDY FAZ SUCESSO ENTRE OS CAPIXABAS

Aliás, parece que o capixaba tem uma certa reverência pelos Kennedy. Basta lembrar que o município que mais produz petróleo no Estado se chama Presidente Kennedy . Em São Torquato, Vila Velha, a avenida principal do bairro leva o nome de Senador Robert Kennedy, político que teve o mesmo destino trágico do irmão e foi assassinado em 1968 nos EUA . Também na cidade canela-verde, o ex-presidente é nome de rua em Barramares e, em Cariacica, em Campo Grande. E em Alegre, no Sul do Estado, também tem uma rua em homenagem ao falecido senador americano.

TUDO POR CONTA

Os Manato (Carlos e Soraya) vão hospedar o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, que visitará o ES nos dias 4 e 5 de novembro. Figurinha fácil nas lives de Bolsonaro (ele já deu um beijo “hétero” no presidente), o moço vai almoçar, jantar e dormir por conta do casal.

SOCOL, O PRESENTE COBIÇADO

O socol tem se tornado um presente cobiçado em todo o país. Leitor da coluna contou que um morador do Ceará fez pedido a um capixaba para que levasse alguns pacotes do embutido, que é um produto de origem italiana só produzido no Estado.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Há 28 anos ocupando imóveis alugados, a Câmara de Vereadores de Marechal Floriano terá sua sede própria. Pelo projeto que foi aprovado, o Legislativo pode comprar um terreno de até 500 metros quadrados com preço máximo de R$ 600 mil. O preço da edificação ainda não foi calculado. Hoje a Câmara paga de aluguel R$ 9,5 mil por mês.

TÉCNICA CAPIXABA NA ÁFRICA

Após duas visitas técnicas a Moçambique, realizadas por meio do projeto Desenvolvimento Sustentável do Café, a Ufes, uma das instituições implementadoras da iniciativa, já pôde visualizar os primeiros resultados do projeto: o manejo correto da cultura do café arábica no Parque Nacional da Gorongosa, no país africano.

TÉCNICA CAPIXABA NA ÁFRICA 2

O projeto, com duração prevista de cinco anos, começou no final de 2017, quando foi assinado um acordo de cooperação técnica trilateral entre Brasil, Portugal e Moçambique. O objetivo é implementar um sistema de produção de café sustentável no Parque Nacional da Gorongosa para minimizar os efeitos da desflorestação e da pressão das alterações climáticas, promover o agronegócio e aumentar o rendimento e a segurança alimentar das famílias rurais da região.

CHOVEU, EMBURACOU

Buraco na rodovia que liga Laranja da Terra a Itarana Crédito: Divulgação

Leitor da coluna contou: na rodovia estadual que liga Laranja da Terra a Itarana (ES 261), havia 224 buracos na semana passada, num trecho de 30 quilômetros. Dá uma média de 7,5 buracos por quilômetro, em média.

PRÊMIO PARA O SERVIDOR

A Prefeitura da Serra assinou projeto de lei que institui o abono anual para os servidores municipais. A medida será agora encaminhada para a Câmara Municipal. De acordo com o projeto, o servidor que não tiver faltas injustificadas no período de 12 meses poderá tirar até seis folgas remuneradas por ano, respeitando o limite de um abono por mês.

PARA POUCOS

O Aeroporto de Vitória ganha a partir desta sexta-feira (29) sua sala VIP. Trata-se do The Lounge Vitória.

TÁ UM ABSURDO, TÁLQUEI?

Não é só o preço da gasolina que incomoda. Outros itens também estão com o preço nas alturas. Em vários mercados, o preço do quilo do tomate já está sendo encontrado a R$ 11.

SONHO MEU

De um leitor atento da coluna: “O preço da gasolina tem subido do jeito que gostaria que meu salário subisse”.

VALE A PENA VER DE NOVO

Em outubro do ano passado, segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o valor médio da gasolina comum no Espírito Santo estava a R$ 4,12.

ELE MERECE!

O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto sendo condecorado com a medalha da Assembleia Legislativa Crédito: Divulgação

O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador e ex-diretor-presidente da Anvisa, foi homenageado no 8º Congresso Nacional Médico-Jurídico da Saúde, realizado em Vitória. Ele recebeu do deputado Hércules Silveira (MDB) a Comenda Domingos José Martins, concedida pela Assembleia Legislativa do ES.

NA ERA DO DINHEIRO

Leitora da coluna que retornava de Vila Velha para Vitória teve uma péssima surpresa. Ao chegar à cabine de pedágio, sem ter dinheiro em espécie, perguntou se poderia pagar com Pix ou aplicativo de pagamento. Foi informada que a concessionária não aceita nenhum pagamento on-line.

VITÓRIA É LOGO ALI

Pior, a orientação recebida foi que a motorista deveria voltar para Vila Velha e pegar a Segunda Ponte para chegar à Capital. Tudo isso em 2021, em tempos de pandemia, em que o uso de pagamento on-line tem sido muito utilizado para evitar a manipulação de células e moedas.

GIRANDO A INFLAÇÃO

Clientes têm encontrado o óleo de girassol a mais de R$ 20 no mercado.

PISTA RADICAL

Quem utiliza a ciclovia da orla de Camburi teve de enfrentar um obstáculo a mais durante a semana. Duas placas de concreto se elevaram próximo à Avenida Adalberto Simão Nader. A PMV acertou o piso. Porém, em frente ao Banco do Brasil, em Jardim da Penha, surgiu um novo obstáculo.

RIMAS EDUCADORAS

A Câmara de Cariacica aprovou o projeto do vereador Lei (sim, este é o nome de Sua. Exa.) que regulamenta as famosas batalhas de rima no município. A ideia é permitir a realização de competições nos mesmos moldes da batalha nacional que ocorre anualmente em Belo Horizonte. “Além de contribuir com a educação, com mais uma forma de o jovem expressar sua cultura, movimenta a economia local", comentou o vereador, que agora quer criar, junto com MC's, grafiteiros e skatistas, uma associação com cerca de 20 mil filiados em todo o ES.

CAPITAL DOS TROPEIROS

No próximo dia 7 de novembro, Ibatiba completará 40 anos de emancipação e, para comemorar, será simbolicamente a capital do Estado por um dia. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Marcelo Santos e aprovada na Assembleia Legislativa. A cidade também é conhecida como a Capital Estadual dos Tropeiros

SOB NOVA DIREÇÃO

Sérgio Mileipe acaba de assumir a Diretoria de Planejamento e Operações da Samarco. Capixaba, morador de Guarapari e com 24 anos de empresa, o engenheiro mecânico ocupava a posição de gerente-geral de Operações da mineradora.

RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL

Com mais de 30 anos de serviços prestados à Justiça Eleitoral do Espírito Santo, o diretor-geral Alvimar Dias Nascimento recebeu das mãos do presidente do TRE-ES, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, a Comenda do Mérito Eleitoral. Alvimar é o diretor-geral mais antigo em função na Justiça Eleitoral em todo o país. Sua carreira pública começou no TRE-ES em 1991, no cargo de analista judiciário.

AR PARA IGREJA

A Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, iniciou campanha entre os fiéis para arrecadar fundos para a compra de novos ares-condicionados. O verão está chegando e promete ser escaldante.

ALÔ, ELEITOR!