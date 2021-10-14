Poucas&Boas: Cidade do ES está há mais de 6 meses sem mortes por Covid

Mucurici, no Norte do ES: um caso notificado de Covid, em outubro Crédito: Prefeitura de Mucurici

Mucurici está há 190 dias sem registrar mortes por Covid-19 , segundo informações do Painel Covid-19 do governo do Estado. O último óbito no município foi registrado em 6 de abril. Os registros notificados de infecção pela doença têm caído vertiginosamente em Mucurici. Em maio, foram 36. Depois caíram para 21, em junho; 16, em julho; 13, em agosto; sete, em setembro; e, agora, em outubro, só foi notificado um caso.

ALTERNATIVA À ESQUERDA

Secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes é mais adepto do dissidente russo Telegram do que o WhatsApp, que pertence ao conglomerado americano do Facebook.

EFEITOS DO GLUB

O sol reapareceu, e o asfalto das ruas na Grande Vitória está repleto de buracos. Borracheiros relataram aumento de clientes pedindo ajuda para os pneus e as rodas.

ESPÍRITO SANTO, POIS, POIS

As fortes chuvas que assolaram o Espírito Santo tiveram destaque no noticiário da rede portuguesa RTP.

O CRIME DELETOU

Traficantes que vendiam drogas nas redes sociais, sem qualquer tipo de pudor, apagaram seus perfis nas plataformas, de acordo com o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense, presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas. O parlamentar encaminhou denúncia dessas ações criminosas à Polícia Civil e à Polícia Federal.

É GOLPE!

Servidores do INSS, inclusive no ES, estão recebendo mensagem por zap, supostamente enviada pelo presidente do Instituto, pedindo dinheiro em nome dele.

TODO CUIDADO É POUCO

Estabelecimentos de Jardim da Penha, como padarias, têm distribuído panfletos da Polícia Militar sobre segurança. Um mais popular é o que fala sobre clonagem de cartão de crédito e com outras dicas de informação com relação ao tema. O bairro sofre rotineiramente com assaltos.

2022 VEM AÍ

O nome de Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, já tem provocado certos calafrios em determinados integrantes do governo do Estado.

NOVO ASSENTAMENTO

Uma área de 190 hectares, no município de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, vai abrigar um novo assentamento. A criação foi oficializada nesta quarta-feira (13), por meio da publicação da Portaria nº 1.577, no Diário Oficial da União. A área vai abrigar 15 novas famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que serão escolhidas por edital de seleção. O assentamento é o 72º criado pelo Incra no Estado.

SAÚDE PRIVADA

Os dados mais atuais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostram crescimento em beneficiários de planos de saúde no Espírito Santo. A contagem passou de 1.116.290 beneficiários, em agosto de 2020, para 1.175.559. Aumento de 5,3% na clientela.

CRUZAMENTOS PERIGOSOS

Motoristas têm reclamado dos cruzamentos na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Têm acontecido colisões e atropelamentos nas Avenidas Antônio Almeida Filho, Saturnino Rangel Mauro, Muqui e na Rua Itacibá. Moradores têm reivindicado lombofaixas ou rotatórias. O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) mora próximo de lá.

OURO NO TANQUE

Postos de combustíveis têm adotado promoções diferentes para cativar os clientes. Alguns têm cobrado o mesmo preço pela gasolina aditivada ou comum. Outros concorrentes, que ficam bem próximos, têm feito manobras complementares. Se um adota o preço “x mais baixo” durante a madrugada, o rival vai e coloca esse valor em determinado período da manhã.

GELADA E MAIS BARATA

Geladeira de uma famosa cervejaria holandesa, presente em supermercado da Grande Vitória, agora também abriga as cervejas de outra marca do grupo e que pode ser comprada por um preço menor do aquela do rótulo verde. O objetivo é não perder venda.

LUZ NA SERRA

A Prefeitura da Serra iniciou a instalação de 93 novos pontos de iluminação pública nesta semana e o serviço deverá ser concluído em 14 dias. Estão sendo beneficiadas áreas como Barcelona, Nova Carapina I, Cidade Pomar e Jardim Carapina, que ou têm problemas com crimes contra patrimônio ou com a ação do tráfico de drogas.

VITÓRIA DO ES

O Conselho Federal de Educação Física vai votar, em dezembro, a proposta de criação do Conselho Regional do ES, que até hoje é vinculado ao do Rio de Janeiro. A instalação da nova regional é uma reivindicação antiga dos profissionais capixabas, como mostrou a coluna há quase cinco meses

FRASE DE LIVRO

"Transparência é o raio de sol que mata o germe da corrupção." Do governador Renato Casagrande (PSB), durante solenidade oficial nesta quinta-feira (14).

VIZINHANÇA

Sorveteria no bairro Santa Luiza, em Vitória, fica ao lado de uma funerária muito procurada por familiares de parentes que tiveram corpos examinados no DML. “Só não pode ter o preço da hora da morte”, disse um leitor gaiato.

PREFEITOS MOLHADOS

Prefeitos da Grande Vitória passaram parte do feriadão de roupas especiais e botas e encararam ruas e avenidas encharcadas. E, claro, tudo foi registrado nas redes sociais

VELHO DE GUERRA

Orelhão na Praia do Canto, próximo à Paróquia Santa Rita, estava fora do gancho e com sinais de violação nesta quinta-feira. Um herói da resistência com tempo de validade.

CONCORRÊNCIA SE MEXE

Bancos e instituições financeiras estão se associando a empresas de TAG e estão oferecendo, gratuitamente e sem mensalidade, os dispositivos eletrônicos para donos de automóveis. Porque, de caro, já bastam os pedágios, né?

ALÔ, GOVERNO DO ESTADO!