Capixaba realiza sonho de criança e consegue comprar um Fuscão preto

O Fuscão preto de José Carlos Rizk Crédito: Redes sociais

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk, está exultante. Ele acaba de comprar um Fuscão preto, sonho que acalentava desde criança. “O carro é do ano de 1986, quando eu tinha 6 anos. Cantava 'Fuscão Preto' para a minha namorada em Iriri”, lembra Rizk, numa alusão a uma música brega que fez muito sucesso no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980.

O VALOR

O Fusca foi comprado por R$ 22 mil do presidente da OAB de Guaçuí, Luiz Moulin. O painel do automóvel está marcando 66 mil quilômetros rodados, mas Rizk não está levando muita fé nesse marcador. “O painel foi trocado, então só Deus sabe”, brinca.

O DESAFIO

Agora o presidente da OAB-ES tem um novo desafio: “caber” no Fusca. É que Rizk tem 1,96m e talvez tenha de fazer alguma adaptação no carro para acomodá-lo com um mínimo de conforto. Outro desafio é convencer sua família, que quer trocar a cor preta fosca por azul ou verde. “Mas vou insistir, afinal Fuscão preto pede música e faz sucesso pelas ruas”, reforça.

MAIS CONFORTO

O advogado diz que pretende usar o carro tão sonhado nos fins de semana, em passeios com a família. Para maior conforto de todos, ele pretende, além de mudar os bancos, instalar um sistema de ar-condicionado no veículo que marcou gerações no Brasil e no mundo.

DESAFIO LANÇADO

Qual será o show de Roberto Carlos que terá mais público e emoção: o de Cachoeiro (Parque de Exposições), no dia 19 de abril, ou o de Vitória (Praça do Papa), três dias depois, no dia 22?

O MILAGRE DO COOPERATIVISMO

Coser (no centro) ao lado de Pazolini (à direita) no evento do cooperativismo Crédito: Renan Chagas

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o deputado estadual e adversário do prefeito de Vitória na última eleição municipal, João Coser (PT), ficaram durante cerca de duas horas lado a lado em um evento nesta segunda (20), promovido pela Casa do Cooperativismo Capixaba.

SURGE MAIS UMA IMORTAL

Renata Bomfim assumiu a cadeira 7 da Academia de Letras do ES Crédito: Redes sociais

Renata Bomfim tornou-se imortal na noite desta terça-feira (21). É que a escritora tomou posse na cadeira 7 da Academia Espírito-Santense de Letras (AEL), no Triplex Vermelho, na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.

LITERATURA E MEIO AMBIENTE

Na cerimônia, ela distribuiu 40 mudas de pau-brasil , cada uma identificada com o nome de um patrono da AEL. "A posse ocorreu no Dia Mundial da Floresta e da Poesia, por isso escolhi esse dia”, disse a acadêmica, que também é ambientalista.

SAUDADE PARA SEMPRE

Renata assumiu a cadeira que era ocupada pela saudosa escritora e jornalista Jeanne Bilich, que morreu no ano passado. O acadêmico Francisco Aurélio Ribeiro fez a saudação da colega. A parte cultural da posse foi estrelada pela cantora capixaba Aline Maria, com voz e violão.

QUEDA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS EM VITÓRIA

Em Vitória, caiu 73% o número de furtos ou roubos de veículos desde 2021 nos dois primeiros meses do ano. Em 2021, o número foi 215. Ano passado, caiu para 134 veículos furtados ou roubados na Capital. E entre 1° de janeiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2023, foram 58.

CONSULTORIA DE GRAÇA

Algumas grandes montadoras brasileiras estão alegando falta de componentes, juros altos e vendas baixas para paralisar a produção e dar férias coletivas aos seus funcionários. Já experimentaram diminuir o preço (absurdo) dos automóveis?

AGORA VAI

O PCO, o exótico Partido da Causa Operária, faz jus ao nome e abraça mais duas causas: o fim da reforma do Ensino Médio e o fim da Otan, a aliança militar ocidental. Só isso, por enquanto.

A ARTE DA POLUIÇÃO

Como acontece há 27 anos, o pintor Kleber Galvêas dá início ao seu projeto “A Vaca, a Vale e a Pena”. “Vamos expor mais uma tela, virgem e branca, à poeira que circula em nosso ar, que invade nossas casas e respiramos em todo lugar”, explica o artista plástico.

A ARTE DA POLUIÇÃO 2

A tela permanecerá exposta até o dia 6 de maio, em varanda coberta cercada de árvores frondosas, na posição horizontal sobre uma mesa. O local ficará cercado com cordão de isolamento para ninguém mexer. Transcorridos esse período de 50 dias, usando a poeira depositada sobre a tela como tinta e o dedo como pincel, Galvêas fará o desenho número 27 da coleção. “Tentamos, mais uma vez, despertar a atenção de todos para um grave problema de saúde pública que enfrentamos”, alerta.

VERMELHO DE VERGONHA

De um irônico observador da cena política comentando pesquisa do Ipec que mostrou que quase metade dos brasileiros vê “ameaça comunista”: “A última vez que o Brasil foi ameaçado pelo comunismo foi na Copa de 58, na Suécia, quando enfrentamos a URSS”.

A QUEDA DOS COMUNISTAS

A propósito, os comunistas enviados pelo Kremlin à Copa perderam o confronto por 2 a 0.

SOS CAMPINHO

Moradores da outrora pacata Campinho, em Domingos Martins, reclamam de uma onda de roubos na localidade. Segundo relatos nas redes sociais, o consumo de drogas tem crescido na cidade da Região Serrana.

CRIME ORGANIZADO EM DEBATE

A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Segurança, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), reuniu, nesta terça-feira (21), as principais forças de segurança do Estado para debater o crime organizado. O encontro acontece na semana histórica, em que se completam 20 anos do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, na próxima sexta-feira (24). Bahiense foi responsável pelas investigações da morte do magistrado. À época, o policial civil era o chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

ALÔ, BOLSONARO!