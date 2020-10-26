Poucas&Boas: Campanha de Gandini eleva a cotação do dólar a R$ 7

O dólar supervalorizado de Gandini Crédito: Amarildo

A moeda norte-americana ganhou uma nova categoria de cotação no último sábado (24). Se já existem o dólar turismo e o dólar comercial, agora há o “dólar Gandini”. Na propaganda eleitoral, o candidato da situação à Prefeitura de Vitória , Fabrício Gandini (Cidadania), por meio do vice na chapa, Nathan Medeiros (PSL), contou que há um contrato de US$ 100 milhões disponíveis para obras da Orla Noroeste da Capital.

A partir da cotação do “dólar Gandini”, o “contrato vale quase R$ 700 milhões”, segundo o vice na chapa do deputado explicou. Considerando a exibição da propaganda no sábado, o câmbio do “dólar Gandini” está acima do registro de fechamento das demais cotações.

Na última sexta-feira (23), o dólar turismo fechou para venda a R$ 5,773, enquanto o comercial ficou em R$ 5,627. A cotação do “dólar Gandini” ficou ainda acima do euro (espécie), que terminou o dia a R$ 6,6768.

A coluna também verificou a cotação para compra de dólares nas casas de câmbio na Grande Vitória . O preço da moeda americana variou de R$ 5,70 a R$ 6. A cotação do “dólar Gandini” se manteve no patamar de R$ 7 durante o programa eleitoral exibido desta segunda-feira (26).

CHURRASCO CONCEITUAL

Chamou a atenção também no programa de Gandini as lágrimas do candidato durante um churrasco familiar. Aliás, o churrasco mal tinha fumaça.

ALÔ, OFTALMOLOGISTAS!

Outro tentativa de humanização do candidato da situação foi a exibição de um vídeo explicando o porquê de ele não piscar.

SEM CARNE, SEM CHURRASCO

No próximo final de semana, não vai ter festa em Guaçuí. É que, segundo o deputado Luciano Machado (PV), morreram na cidade do Sul do Estado o Pacheco churrasqueiro e o Iran açougueiro. O parlamentar, que é da região, pediu um minuto de silêncio na sessão desta segunda (26) da Assembleia. Muito justo.

REALIDADE PARALELA

No sábado e no domingo, quando os efeitos das fortes chuvas do fim de semana surgiam na Capital, nenhum dos candidatos a prefeito mencionou o incidente na Rua Barão Monjardim, no Centro, que culminou com uma criança soterrada. Milhares em Vitória vivem em áreas com risco de deslizamento.

ÁGUAS PASSADAS

Aliás, o risco na área já é antigo. Na mesma rua houve o deslizamento que destruiu o Sol da Terra, em março de 2013. O dono do restaurante de comida natural e moradores da área já reclamavam desde 2011 sobre os riscos. Entrou gestão e saiu gestão... e o problema continuou.

A 500 KM

Candidato a vereador por Vitória, Armandinho Fontoura (Podemos) foi ao Rio de Janeiro gravar um vídeo sobre o VLT carioca e, de quebra, criticar o candidato a prefeito pelo PT, João Coser, por ter prometido fazer o metrô de superfície quando comandava a Capital.

NO VERMELHO

Após a primeira parcial de entrega da prestação de contas dos candidatos a prefeito de Vitória, entre os cinco nomes que lideram a corrida pela prefeitura, de acordo com pesquisa Ibope, apenas um está com as contas no azul. No vermelho, Fabrício Gandini (Cidadania) declarou gastos financeiros de R$ 700.781,22 enquanto os recursos obtidos em dinheiro somam R$ 101 mil. João Coser (PT), por sua vez, já contraiu R$ 978.562,43 de despesas enquanto os recursos do candidato somam R$ 416.828.

NO VERMELHO II

Lorenzo Pazolini (Republicanos) registrou gastos de R$1.223.973,68 e já arrecadou R$ 1.215.000,00. A candidata Neuzinha (PSDB) soma R$ 803.171,83 de gastos financeiros ao passo que a receita da tucana está em R$ 753 mil. Com a campanha mais modesta até o momento, Capitão Assumção (Patriota) é a exceção: declarou gastos de R$ 8.895 enquanto a arrecadação para a campanha está em R$ 12.605,05.

ESTÁ NO DNA

Sérgio Sá (PSB) provou que tem o sangue quente do pai, o deputado estadual José Esmeraldo (MDB). Teceu, sem papas na língua, críticas fortes aos candidatos João Coser, Lorenzo Pazolini e Fabrício Gandini.

I HAVE A DREAM

Tem candidato que nem se reelegeu para vereador e já sonha com a Presidência da República. É o caso de Davi Esmael (PSD), candidato em Vitória, que postou em suas redes uma foto usando a faixa de chefe do executivo nacional, contando que sonha alto desde a adolescência. Bolsonaro, fique esperto!

O PROFETA VANDINHEL

A Bíblia tem inspirado discursos de candidatos em todos os municípios. Mas na Serra o candidato a prefeito Vandinho Leite (PSDB) resolveu transformar os últimos dias de campanha antes do primeiro turno numa verdadeira provação. Ele tem convocado os eleitores a fazer 21 dias de jejum e oração, seguindo o exemplo do profeta Daniel em busca de sabedoria. Daniel foi aquele que ficou na cova dos leões e nenhum mal sofreu.

DE MULHER PRA MULHER

A deputada federal Lauriete (PSC) declarou apoio à candidatura de Gracimeri Gaviorno (PSC) na Serra. A cantora gospel enfatizou que a delegada de Polícia Civil é uma guerreira e pediu as bênçãos de Deus à candidata.

PROMESSÔMETRO VIRTUAL

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB), na disputa pela Prefeitura da Serra, promete que o município terá uma liga municipal de e-sports – ou de campeonato de videogames, para facilitar o entendimento dos menos conectados.

PENICÃO EM VILA VELHA

Doutor Hudson Leal (Republicanos) exibiu em seu vídeo na propaganda eleitoral o tamanho do problema de saneamento básico em Vila Velha. São pelo menos 10 piscinas olímpicas que deixam de ser tratadas por falta de ligação ao sistema de tratamento de esgoto.

MEMÓRIA SELETIVA

Neucimar Fraga (PSD), em publicação sobre combate aos alagamentos, alfinetou as duas últimas gestões na Prefeitura de Vila Velha (Rodney Miranda e Max Filho): “O que faltou na prefeitura nesses últimos oito anos?”, perguntou o candidato que também sofreu com as enchentes quando era prefeito. Se tivesse perguntado sobre os últimos 12, ele mesmo poderia ter respondido

BOMBEIRO ANTENADO

O tenente-coronel Carlos Wagner Borges (PL) falou sobre os riscos de desastres e deslizamentos em Vila Velha, principalmente em áreas como São Torquato. No fim de semana, a rua em frente ao terminal do bairro ficou alagada.

TRABALHO INFANTIL

Para mostrar aos eleitores de Cariacica que teve de ralar desde cedo, Euclério Sampaio (DEM) publicou vídeo contando a sua história. Ele relata que começou a trabalhar aos sete anos, vendendo churrasquinho com os irmãos.

REZANDO PELO CANDIDATO

Sandro Locutor (Pros) está contando os dias e as horas para sair do hospital e voltar aos trabalhos em Cariacica. A mobilização em frente ao hospital tem sido grande, com direito a vigílias pela saúde do candidato.

CAUSA ANIMAL

Carlos Von (Avante) promete que vai fazer parcerias para resgatar animais carentes de rua, em Guarapari, e encaminhar os pets para adoção.

ALIMENTANDO CORPO E ALMA

Uma marmita com moela de galinha e macarrão salvou o dia da candidata a prefeita de Marataízes, deputada federal Norma Ayub (DEM). Ela fez questão de postar nas redes o momento em que, segundo ela, "alimentava o corpo, após alimentar a alma com orações durante visita a uma igreja". Norma recebeu a marmita de uma voluntária religiosa.

O MOISÉS DE SOORETAMA

Troca de farpas tem acontecido em Sooretama. Esmael Loureiro (PP) acusa o atual prefeito – e candidato à reeleição –, Alessandro Broedel (Republicanos) de não fazer seu trabalho direito. Broedel, por sua vez, se inspirou nos Dez Mandamentos para exibir os feitos do seu mandato.

CAMPANHA COM CO²

Em tempos de alta do petróleo, carreatas realizadas em Pedro Canário e Anchieta chamaram atenção pelo número de participantes. Imagens que circularam nas redes sociais mostravam os respectivos candidatos a prefeito, Bruno Araújo e Fabrício Petri, liderando filas quilométricas de carros. O meio ambiente não agradece!

GURUBEIA MUSICAL

Em Apiacá, no extremo Sul do Estado, a música da vez é com o candidato Gurubeia (MDB). “Quer de volta o nosso amigo peito? Gurubeia para nosso prefeito”.

ELAS CONTRA ELES

A dupla Valdirene Alves (Avante) e Clindia Evangelista (Avante) formam uma chapa puro-sangue para tentar levar as mulheres ao posto de prefeita e vice-prefeita de Pinheiros. As demais quatro candidaturas são exclusivamente masculinas.

OLHA PRA CIMA!

A coluna adiantou na última segunda-feira (19) a informação sobre o uso de drones pela Polícia Federal durante as eleições deste ano. Os equipamentos, que serão apresentados pela instituição à imprensa capixaba, vão ser um verdadeiro “Big Brother”, com câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez.

HOMENAGEM PÓSTUMA

O governo do Estado sancionou lei que denomina a rodovia ES-341, que liga a localidade de ngelo Frechiani à rodovia ES-164, em Pancas, como Edson Machado. Ex-presidente da Assembleia Legislativa, Machado tinha forte identificação com a cidade e a uma de suas filhas é Nara Borgo, secretária de Estado de Direitos Humanos.

ALÔ, CAPIXABAS!