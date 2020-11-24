Poucas&Boas: Abstenção seria a campeã em 29 bairros de Vitória

63.994 eleitores não votaram no primeiro turno em Vitória Crédito: Divulgação

Se a “abstenção” fosse uma candidata, seria vitoriosa em 29 bairros no primeiro turno em Vitória . A ausência de eleitores foi maior do que a quantidade de votos de um candidato líder tanto em bairros nobres, como Enseada do Suá, Ilha do Boi e Praia do Canto, quanto em áreas mais populares, como Itararé, Santa Martha e Santa Tereza.

A abstenção total em Vitória foi superior ao que o líder no primeiro turno, Lorenzo Pazolini (Republicanos), obteve nas urnas. Foram 63.994 contra 53.014 votos no republicano.

CONSTRUÇÃO

Por vídeo, Chico Buarque foi mais um notável a anunciar apoio para João Coser (PT), na disputa da Prefeitura de Vitória. Quem também se manifestou foi a cantora Zélia Duncan.

APOSTA ALTA

Um dia depois de ter passado para o segundo turno das eleições em Vitória, João Coser recebeu, da direção nacional do PT, R$ 2.942.611,27 por meio de duas transferências eletrônicas.

PAZOLINI STREET VIEW

O programa de Pazolini, exibido nesta terça-feira (24), seguiu com uma viagem por Vitória usando de imagens de satélite da Google, como no app Street View.

SEM GRAVATA

Pazolini e Coser adotaram um visual sem gravata no debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória. O gogó tinha de estar afiado e sem qualquer tipo de impedimento para soltar as poucas e boas.

IMPORTADO DE VIANA

O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), apareceu no programa de Arnaldinho Borgo. Ele destacou que o candidato canela-verde é a renovação para o município.

ÁGUA NAS URNAS

A chuva voltou a cair forte na Grande Vitória. Max Filho (PSDB) deve estar fazendo a “Dança do Sol” para que o clima o ajude.

DISCÍPULOS DE VIDIGAL

Militância de Sérgio Vidigal (PDT) tem feito aglomeração até mesmo em Vitória, onde o deputado tem participado de sabatinas em diferentes veículos de imprensa.

FÃ-CLUBE

Fábio Duarte (Rede) participou de entrevista no Bom Dia Espírito Santo e depois fez questão de tirar foto com o apresentador Mário Bonella.

CADA VISITA É UM FLASH

Em todo local onde faz reuniões, Euclério Sampaio (DEM) faz questão de tirar foto.

MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO

A campanha de Célia Tavares (PT) tem se desdobrado por caminhadas e ações em diversos bairros de Cariacica ao mesmo tempo. A agenda é divulgada com antecedência para os eleitores saberem onde estarão os militantes.

REGRA DE 55 ANOS

A partir desta terça-feira (24), a cinco dias do segundo turno das eleições, os eleitores das 57 cidades em que haverá votação não poderão ser presos nem detidos. A regra consta do artigo 236 do Código Eleitoral brasileiro (Lei nº 4.737/1965).

AS EXCEÇÕES

As exceções são: os casos de flagrante delito; desrespeito a salvo-conduto; e sentença condenatória por crime inafiançável, ou seja, racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, ação de grupos armados – sejam eles civis ou militares – contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, e os hediondos ou equiparados.

MELHOR SE PREVENIR

A recomendação para que o eleitor leve a sua própria caneta continua no segundo turno. Mas o uso da caneta é apenas para o eleitor assinar o caderno de votação. Ela não deve ser utilizada na cabine de votação, diante da urna. A recomendação da Justiça Eleitoral, específica para as eleições deste ano, visa a evitar o compartilhamento de objetos e diminuir o contato dos eleitores com superfícies que outras pessoas possam ter tocado.

CHAMA O FELIPE NETO

Muitos internautas/eleitores têm pedido, através do Twitter, para que o youtuber Felipe Neto declare apoio aos seus candidatos na Grande Vitória.

EMPATIA DA MÁSCARA

Numa disputa dificílima em São Paulo, Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) fazem questão de aparecer de máscara em determinadas cenas, para mostrar a seriedade e a gravidade da pandemia da Covid-19.

GUERRA EM FAMÍLIA

O caldo azedou faz tempo entre os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) em Recife (PE). No programa desta terça (24), o socialista detonou a prima e disse que o Ministério Público já pediu a condenação dela por suposto uso de funcionário fantasma no gabinete da deputada federal em Brasília. Marília, por sua vez, foi curta e grossa: disse que é preciso virar a página do retrocesso – fazendo alusão ao domínio político da família Campos.

ALERTA DO TSE

"Em poucos dias, teremos 2º turno em 57 cidades. São 228 candidatos a prefeito e vice, entre eles 53 mulheres. Na campanha, aumentou a violência contra candidatos e os ataques a mulheres nas redes sociais. Violência e preconceito são fenômenos incompatíveis com a democracia". (De Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, no Twitter).

DELEGADO DO ES ELEITO PARA A ADEPOL BRASIL

Rodolfo Laterza, da Polícia Civil do ES, foi eleito presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil (Adepol). Mandato vai de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2023.

ALÔ, SÃO PEDRO!