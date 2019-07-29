Polêmica com Bolsonaro: ex-delegado do ES matou pai de presidente da OAB

O ex-delegado do Estado Claudio Guerra é o responsável pela morte de Fernando Augusto Santa Cruz, pai do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Apontar a autoria do crime, ocorrido em 1974, é uma resposta à provocação que o presidente Jair Bolsonaro fez, nesta segunda-feira, ao dirigente da Ordem.
Bolsonaro disse que, se Felipe quisesse, um dia poderia contar a ele a verdade sobre a morte do pai. Mas Guerra já fez isso. Em seu livro "Memórias de uma guerra suja", publicado em 2012, revelou que Fernando havia sido incinerado, ou seja, queimado vivo em uma usina de açúcar de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
Guerra era delegado do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) do Espírito Santo durante a ditadura militar e, após se tornar pastor, assumiu a responsabilidade pela morte de dezenas de desaparecidos políticos que lutavam contra o regime.
Após a declaração de Bolsonaro, Felipe recorreu ao STF para que o presidente da República explique a morte de Santa Cruz.